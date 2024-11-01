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Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes
Efectivos de los servicios de emergencia se han movilizado en las inmediaciones de la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, tras un ataque de proyectiles iraníes.
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:
irán
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dimona
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israel
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sionismo
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nuclear
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actualidad
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actualidad
Comentarios destacados:
#3
Quien abrió el pastel de ataques a centrales nucleares?
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relacionadas
#3
Verdaderofalso
Quien abrió el pastel de ataques a centrales nucleares?
35
K
336
#6
carakola
#3
Ucrania.
24
K
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#8
Huaso
#6
eso es cierto
3
K
40
#10
Perrota
*
#8
#3
No. El primer ataque a una central nuclear la hizo…Irán…Si. En la guerra contra Irak en 1980.
Y la primera a una central conectada a la red fue…Rusia!!! Chorpresa.
13
K
-58
#14
Alfon_Dc
#10
Negativo por bulo.
"Y la primera a una central conectada a la red fue…Rusia!!! Chorpresa."
7
K
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#19
Perrota
#14
Cuando se acusa de bulo es interesante responder con el dato que lo refute. Por lógica.
2
K
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#25
Dav3n
#19
Acaso has puesto alguna prueba de lo que dices?
6
K
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#39
Gurripander
#25
Como hablar sobre la existencia de Dios... colocar la prueba de la carga, sobre el que suelta la tontería... imaginate, si tuviéramos que refutar cada tontería sin sentido...
1
K
19
#28
Alfon_Dc
#19
antes los esparcidores de bulos, más vale no perder un segundo en desmontar sus bulos..que acredite el la veracidad de la mierda que suelta, cosa que no hará porque es mentira.
4
K
68
#41
Gurripander
*
#28
Tratar de desmontar cada bulo, es elevar de categoría, al mero esparcidor...
0
K
7
#17
ces
*
#10
ES TRAMPA Asimilar el ataque a un edificio en construcción que será una central nuclear con un ataque a una central nuclear en uso, que tiene uranio dentro y se esparcio a la atmósfera como la de Zaporiya bombardeada por los ucranianos
9
K
132
#18
Perrota
#17
Te he dado dos ejemplos, tres líneas, y solo has visto una línea???
0
K
10
#23
millanin
*
#10
Dos cazabombarderos iranís atacaron el reactor iraquí al poco de la guerra entre ambos pero al año siguiente los israelíes lo destruyeron por completo.
Y Rusia no "atacó" Zaporiyia. La tomó sin dañarla. El posterior ataque a la central cuando ya estaba en manos rusas es muy controvertido. Tan controvertido como cuando se acusó a Rusia de reventar el Nort Stream o destruir la presa de Kajovka para causar inundaciones. Cuando para causar inundaciones solo tenían que abrir las esclusas.
10
K
121
#70
Duernu
#10
La formulación más precisa sería esta: si hablas de cualquier instalación nuclear, el primer ataque fue el británico contra Vemork en 1942; si hablas de reactor nuclear, fue Irán en 1980; si hablas de central nuclear operativa, fue Rusia en 2022.
0
K
9
#49
salteado3
#6
Qué va, son los rusos que tienen la central de Zapoihia y se lanzan misiles a si mismos. Los ucranianos son buena gente, nunca harían algo así. Fue Putin personalmente a lomos de su caballo.
0
K
12
#62
Elrosquasard
#49
Caballo no. Oso.
0
K
7
#64
Format_C
#3
exacto, pero peligroso igualmente
0
K
7
#68
Verdaderofalso
*
#64
no digo que sea peligroso o no, digo que en el primer ataque a una central nuclear, se tenía que haber puesto un pie en la pared y la comunidad internacional y organismos dejar muy claro al causante y al resto del mundo que hay límites, pero no se hizo.
Ahora a recoger lo sembrado
1
K
27
#16
candonga1
#7
Las cositas del Mundo Libre.
28
K
305
#63
Alakrán_
#16
Que se protege de la propaganda del mundo no libre.
Las cositas del Mundo Libre.
0
K
12
#72
Alfon_Dc
#63
Si en otros países se censura, se le llama censura..si aquí se censura..no es lo mismo...la de tonterías que hay que leer.
0
K
14
#74
millanin
#63
Pues veo los bombazos diarios a Irán sin problema.
0
K
8
#1
Tkachenko
*
Buenos pepinazos
x.com/DaniMayakovski/status/2035407822356148702?s=20
x.com/AnasAlSharif0/status/2035407948936069574?s=20
22
K
219
#2
Huaso
#1
fragmentos de misiles y de proyectiles de intercepción,
según prensa israelí
4
K
54
#4
carakola
#2
No parece un fragmento pero qué sabré yo:
x.com/ActualidadRT/status/2035407328711946645
10
K
153
#7
Huaso
#4
Cagonlaputa. Está censurao
11
K
122
#34
asurancetorix
#7
Con xcancel puede verse. Sustituye en la url "x.com" por "xcancel.com", con el resto exactamente igual.
10
K
107
#48
salteado3
#34
A mi me salía directamente que ese post no existe. Se ve que no estamos preparados para ver esas cosas...
1
K
26
#55
asurancetorix
*
#48
Yo lo sigo viendo ahora mismo. ¿Quizá algún error al editar la url?
>
Se ve que no estamos preparados para ver esas cosas...
Hombre, eso ya lo sabes. Eso sí, los que censuran son los demás, en el
mundo libre
sólo nos protegen, no sea que viendo cosas indebidas se nos pegue algún gen anticapitalista o algo así, diosito no lo quiera!!!
0
K
14
#59
salteado3
#55
Creo que es porque no estoy registrado... no me creo una cuenta en X ni jarto de vino.
1
K
26
#61
asurancetorix
#59
No no, con xcancel no hace falta registrarse ni tener cuenta. Esa es la ventaja que tiene.
0
K
14
#52
soberao
#7
#4
#20
Se ve con xcancel
xcancel.com/ActualidadRT/status/2035407328711946645
3
K
36
#13
Cyberbob
#4
No estoy seguro pero creo que es ilegal que escribas eso
15
K
-93
#15
Tkachenko
#13
maemia
6
K
88
#24
Beltenebros
#13
¿Es ilegal la libertad de prensa y de expresión?
9
K
112
#33
Gurripander
#24
Para ese mentecato, parece que sí...
3
K
50
#38
Beltenebros
#33
Ya ves.
Eso dice mucho de su ideología.
Gracias por tu positivo.
3
K
56
#40
Cyberbob
#24
#13
Joder con la avalancha a negativos. Lo digo porque es un enlace a RT y no se sabéis que el menéame ha sido denunciado por eso.
Joder ni que yo estuviera diciendo que me parece bien.
1
K
26
#45
Beltenebros
#40
No has respondido a mi pregunta.
0
K
16
#56
Cyberbob
#45
Pues claro que la libertad de prensa no es ilegal. Trataba de ahorrarle líos al menéame.
Pero lo cortés no quita lo valiente, mi mensaje decía
“No estoy seguro pero creo…”
Yo no tengo la certeza de que enlazar a RT desde menéame no pueda luego causar problemas. Esto es del blog oficial de menéame:
www.meneame.net/story/baneos-medios-usuarios
Si tienes información concreta sobre eso, sería más útil compartirla que lanzar una pregunta retórica. Buenas noches.
0
K
11
#57
Beltenebros
#56
La pregunta no era retórica.
Buenas noches.
0
K
16
#54
cosmonauta
*
#40
Ánimo. Has sido víctima del pensamiento único. Ni te han leído. Uno vota negativo y la manada se lanza detrás sin pensarlo.
Empezando el comentario con un "no estoy seguro", en una interrogación, esos votos no están justificados. Son acoso.
0
K
15
#75
millanin
#13
más quisieras.
0
K
8
#20
carademalo
#1
#2
#4
Lo que se ve en los vídeos explotando son las cargas de combustible de los misiles, no la carga explosiva. El zambombazo de la carga explosiva es mucho mayor. En teoría, la Cúpula de Hierro hace explotar los misiles atacantes en el cielo, pero la realidad es que muchas veces sólo neutralizan la carga explosiva y desvían la trayectoria del misil.
Probablemente Irán quería atacar el centro de investigaciones nucleares de Dimona, que está en medio de ninguna parte a trece kilómetros de la ciudad de Dimona, y los interceptores desviaron la trayectoria de los misiles a la ciudad. No tiene ningún sentido para Irán atacar la ciudad, porque ni siquiera los trabajadores del centro nuclear viven allí.
3
K
48
#21
Tkachenko
#20
atentos, que ha llegao el ejperto
9
K
140
#29
carademalo
#21
Toma majo, lo que dice el experto:
www.democracynow.org/2014/7/31/iron_dome_or_iron_sieve_evidence
www.democracynow.org/2014/7/31/part_two_theodore_postol_asks_is
La Cúpula de Hierro no está diseñada para misiles potentes, sino para artillería de corto alcance y cohetuchos varios. Lo demás es propaganda, como la tuya, pero del polo opuesto.
1
K
28
#35
Tkachenko
*
#29
La Cúpula de Hierro no está diseñada para misiles potentes, sino para artillería de corto alcance y cohetuchos varios.
¿Y?
3
K
63
#46
Dav3n
*
#29
En teoría, la Cúpula de Hierro hace explotar los misiles atacantes en el cielo, pero la realidad es que muchas veces sólo neutralizan la carga explosiva y desvían la trayectoria del misil.
Esto es lo que has dicho antes.
Ésta es la realidad:
xcancel.com/SprinterPress/status/2035423001957536189
xcancel.com/SprinterPress/status/2035421528569856355
Y la realidad es que les están clavando unos pepinos que son incapaces de interceptar, mucho menos van a…
» ver todo el comentario
2
K
36
#66
Black_Txipiron
#46
encima, en el primer enlace: se ve la explosión, se escucha y luego por detrás se escuchan otras dos a los pocos segundos, (les están dando bien)
3
K
53
#44
alehopio
#20
Eso que cuentas es falso.
Irán no ha atacado la central nuclear de DImona, no porque no pueda si no porque no le interesa. Ya que un escape de contaminación llegaría a los territorios ocupados y mataría a los palestinos que Irán pretende defender.
Lo que ha atacado Irán en el Negev son las instalaciones militares del ejército de Israel y de Estados Unidos.
( 1 ) La Base Aérea de Nevatim se encuentra en el desierto del Néguev, en el Distrito Sur de Israel. Ubicación está a 15 km al…
» ver todo el comentario
1
K
40
#53
solojavi
#20
Si haces reventar la carga explosiva del misil en el aire, explota también el combustible.
0
K
9
#58
Beltenebros
#20
Conviene contrastar fuentes. Aquí te dejo la versión iraní:
Irán ataca Dimona en represalia por ataque a su planta nuclear de Natanz.
www.hispantv.com/noticias/defensa/641818/iran-ataca-dimona-represalia-
CC
#1
#2
#4
.
1
K
36
#67
security_incident
#20
Ve y explicaselo a ynet.il
Mira lo que tienen ahora mismo en portada
2
K
55
#69
alpoza
#20
puff interceptan en el aire y los desvian 13 km justo para aterrizar en la ciudad, no digo que no sea posible pero lo veo muy improbable.
0
K
11
#5
tyrrelco
#2
uy uy uy...
0
K
10
#26
Priorat
*
#2
Ya, pues no. Parece que no, que un interceptor ha fallado.
Un video muestra como el interceptor de Israel falla y uno de los proyectiles iranianos impacta contra las instalaciones nucleares y provoca un incendio.
19h02
www.ara.cat/internacional/proxim-orient/l-iran-respon-trump-decidirem-
L'Iran ha atacat amb diversos míssils aquest dissabte a la tarda la central israeliana de Dimona, una de les principals instal·lacions nuclears del país per a
…
» ver todo el comentario
4
K
56
#30
Huaso
#26
on es aquest video?
0
K
11
#31
Priorat
#30
Se el que és a Ara, el link ja el tens.
0
K
13
#37
Priorat
#26
En Al Jazeera están pasando el video ahora.
0
K
13
#71
security_incident
#2
La prensa israelí dice todo lo contrario. Puedes ir a ynet.il ahora mismo en portada dicen que el interceptor falló y que el misil hizo blanco.
Por otro lado parece que ha caído aquí mismo
maps.app.goo.gl/JnEZ2ogqSLK45jBs6
Un refugio antiaéreo que al parecer era utilizado por científicos que trabajan en la central.
1
K
23
#50
solojavi
#1
¡Tienen eso encima y en lugar de buscar refugio se ponen a grabar!
1
K
29
#60
Beltenebros
#1
Relacionada:
www.meneame.net/story/iran-rusia-ataque-planta-nuclear-irani-viola-der
1
K
36
#9
makinavaja
Va siendo hora de que el miedo cambie de bando...
8
K
95
#47
Raziel_2
#9
¿Tu no tenias miedo hasta ahora? Porque vaya, si es por Netanyahu y su horda de hijos de puta, esos tienen madrigueras de sobra donde esconderse...
0
K
11
#42
Descastado
Yo no comulgo con lo de que paguen justos por pecadores, pero es que después de leer esto de Haaretz me cuestiono si en Israel hay algún justo, y hasta empiezo a fantasear con que Dimona revienta, pero a lo bestia. Y la verdad es que me preocupa acabar siendo peor que lo que desprecio. En cualquier caso, no conozco ninguna sociedad como esa, y me da la sensación de que no tienen vuelta atrás.
2
K
28
#43
Tkachenko
#42
échale un ojo
x.com/ireallyhateyou/status/2035123166599627079?s=20
2
K
34
#51
Descastado
#43
Sí, este no lo había visto, pero he visto algunos similares, por eso creo que no son recuperables. Pero joder, lo del artículo me ha afectado profundamente. Puedo llegar a imaginar la absoluta deshumanización de un sujeto totalmente perturbado, pero no que la brutalidad y el sadismo más cruel pueda llegar a consentirse cuando no a normalizarse en toda una sociedad.
1
K
26
#11
harverto
Espero que esos misiles estén bien protegidos contra bombardeos, como la carga se disperse va a ser un movidón limpiar el fregao.
1
K
18
#22
BastardWolf
Ojala que en proximos intentos acierten
0
K
11
#12
Huaso
*
Parece que “solo” es la zona residencial:
www.iranintl.com/en/202603213848
Pero lejos no andan… a 20 minutitos en coche
0
K
11
#27
Dav3n
*
#12
Sabéis que hay cientos de búnkers con centros de mando por toda la geografia israelí, verdad?
Pues eso, yo no llamaría error a un ataque cuyo objetivo se desconoce.
3
K
46
#76
thror
#27
Israel construyo la mayoria de centros militares rodeados de poblacion civil, asi podian acusar a cualquiera que les atacara de atacar a poblacion civil.
1
K
23
#36
borre
Esto empieza a escalar de manera preocupante.
0
K
10
#65
taladror
Si revientan una central nuclear de Israel con contaminación nuclear, no sería muy factible que la respuesta fuese una bomba nuclear táctica? Y la tenemos liada ya del todo.
0
K
9
#73
wonsterboy
*
#65
La liada se dio cuando USA e Israel atacaron centrales Iranies.
Muy conveniente llevarnos las manos a la cabeza ahora...
Es mas, si Iran no responde con reciprocidad, quien asegura que los primeros no sigan jugando con las centrales iranies? Porque europa (ni nadie) no esta ni se le espera para sancionarlos.
0
K
7
#32
Gurripander
Dimona, creada con uranio, robado directamente a USA. A ver si se enteran, esos sionistas.
El problema es que podría iniciarse un conflicto nuclear, aquí.
0
K
7
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76
comentarios)
menéame
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Y la primera a una central conectada a la red fue…Rusia!!! Chorpresa.
Negativo por bulo.
"Y la primera a una central conectada a la red fue…Rusia!!! Chorpresa."
Y Rusia no "atacó" Zaporiyia. La tomó sin dañarla. El posterior ataque a la central cuando ya estaba en manos rusas es muy controvertido. Tan controvertido como cuando se acusó a Rusia de reventar el Nort Stream o destruir la presa de Kajovka para causar inundaciones. Cuando para causar inundaciones solo tenían que abrir las esclusas.
Ahora a recoger lo sembrado
Las cositas del Mundo Libre.
Si en otros países se censura, se le llama censura..si aquí se censura..no es lo mismo...la de tonterías que hay que leer.
x.com/DaniMayakovski/status/2035407822356148702?s=20
x.com/AnasAlSharif0/status/2035407948936069574?s=20
>Se ve que no estamos preparados para ver esas cosas...
Hombre, eso ya lo sabes. Eso sí, los que censuran son los demás, en el mundo libre sólo nos protegen, no sea que viendo cosas indebidas se nos pegue algún gen anticapitalista o algo así, diosito no lo quiera!!!
¿Es ilegal la libertad de prensa y de expresión?
Eso dice mucho de su ideología.
Gracias por tu positivo.
Joder ni que yo estuviera diciendo que me parece bien.
Pero lo cortés no quita lo valiente, mi mensaje decía “No estoy seguro pero creo…”
Yo no tengo la certeza de que enlazar a RT desde menéame no pueda luego causar problemas. Esto es del blog oficial de menéame:
www.meneame.net/story/baneos-medios-usuarios
Si tienes información concreta sobre eso, sería más útil compartirla que lanzar una pregunta retórica. Buenas noches.
Buenas noches.
Empezando el comentario con un "no estoy seguro", en una interrogación, esos votos no están justificados. Son acoso.
Probablemente Irán quería atacar el centro de investigaciones nucleares de Dimona, que está en medio de ninguna parte a trece kilómetros de la ciudad de Dimona, y los interceptores desviaron la trayectoria de los misiles a la ciudad. No tiene ningún sentido para Irán atacar la ciudad, porque ni siquiera los trabajadores del centro nuclear viven allí.
www.democracynow.org/2014/7/31/iron_dome_or_iron_sieve_evidence
www.democracynow.org/2014/7/31/part_two_theodore_postol_asks_is
La Cúpula de Hierro no está diseñada para misiles potentes, sino para artillería de corto alcance y cohetuchos varios. Lo demás es propaganda, como la tuya, pero del polo opuesto.
La Cúpula de Hierro no está diseñada para misiles potentes, sino para artillería de corto alcance y cohetuchos varios.
¿Y?
Esto es lo que has dicho antes.
Ésta es la realidad:
xcancel.com/SprinterPress/status/2035423001957536189
xcancel.com/SprinterPress/status/2035421528569856355
Y la realidad es que les están clavando unos pepinos que son incapaces de interceptar, mucho menos van a… » ver todo el comentario
Irán no ha atacado la central nuclear de DImona, no porque no pueda si no porque no le interesa. Ya que un escape de contaminación llegaría a los territorios ocupados y mataría a los palestinos que Irán pretende defender.
Lo que ha atacado Irán en el Negev son las instalaciones militares del ejército de Israel y de Estados Unidos.
( 1 ) La Base Aérea de Nevatim se encuentra en el desierto del Néguev, en el Distrito Sur de Israel. Ubicación está a 15 km al… » ver todo el comentario
Conviene contrastar fuentes. Aquí te dejo la versión iraní:
Irán ataca Dimona en represalia por ataque a su planta nuclear de Natanz.
www.hispantv.com/noticias/defensa/641818/iran-ataca-dimona-represalia-
CC #1 #2 #4.
Mira lo que tienen ahora mismo en portada
Un video muestra como el interceptor de Israel falla y uno de los proyectiles iranianos impacta contra las instalaciones nucleares y provoca un incendio.
19h02 www.ara.cat/internacional/proxim-orient/l-iran-respon-trump-decidirem-
L'Iran ha atacat amb diversos míssils aquest dissabte a la tarda la central israeliana de Dimona, una de les principals instal·lacions nuclears del país per a
… » ver todo el comentario
Por otro lado parece que ha caído aquí mismo
maps.app.goo.gl/JnEZ2ogqSLK45jBs6
Un refugio antiaéreo que al parecer era utilizado por científicos que trabajan en la central.
www.meneame.net/story/iran-rusia-ataque-planta-nuclear-irani-viola-der
x.com/ireallyhateyou/status/2035123166599627079?s=20
www.iranintl.com/en/202603213848
Pero lejos no andan… a 20 minutitos en coche
Pues eso, yo no llamaría error a un ataque cuyo objetivo se desconoce.
Muy conveniente llevarnos las manos a la cabeza ahora...
Es mas, si Iran no responde con reciprocidad, quien asegura que los primeros no sigan jugando con las centrales iranies? Porque europa (ni nadie) no esta ni se le espera para sancionarlos.
El problema es que podría iniciarse un conflicto nuclear, aquí.