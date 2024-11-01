Irán y Rusia: ataque a planta nuclear iraní viola derecho internacional

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un mensaje publicado este sábado en X ha subrayado que Estados Unidos e Israel han violado el derecho internacional al bombardear su planta de procesos nucleares pacíficos en Natanz, en el centro de Irán. “¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y la comunidad internacional no adoptan una postura clara, firme y legal contra el ataque a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán y la violación de las obligaciones y el derecho internacional?”, ha cuestionado el organismo
| etiquetas: irán , rusia , nuclear , israel , natanz , aiea
Habló de putas la tacones.
O como cuando Irán lanza ahora bombas de racimo sobre Israel y estos salen quejándose en los medios cuando llevan años usándolas.
La verdad es que es divertido verlos a todos ahora usar la hipocresía
Lo siento, soy pesimista por naturaleza y no consigo reírme, me está dando pánico lo que veo venir
La verdad es que es divertido verlos a todos ahora usar la hipocresía
Jajajz que gracia...el comando cinismo hablando de putas y tacones.
Y lo que te queda:
xcancel.com/ME_Observer_/status/2035425251677417768
quien paga sus salarios?
www.meneame.net/story/iran-ataca-dimona-ubicacion-principales-instalac
¿O se trata de otro bulo?