edición general
17 meneos
17 clics
Irán y Rusia: ataque a planta nuclear iraní viola derecho internacional

Irán y Rusia: ataque a planta nuclear iraní viola derecho internacional

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un mensaje publicado este sábado en X ha subrayado que Estados Unidos e Israel han violado el derecho internacional al bombardear su planta de procesos nucleares pacíficos en Natanz, en el centro de Irán. “¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y la comunidad internacional no adoptan una postura clara, firme y legal contra el ataque a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán y la violación de las obligaciones y el derecho internacional?”, ha cuestionado el organismo

| etiquetas: irán , rusia , nuclear , israel , natanz , aiea
14 3 0 K 164 actualidad
15 comentarios
14 3 0 K 164 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
Hace siglos que el derecho internacional se lo pasan por el forro.
3 K 33
cosmonauta #6 cosmonauta
Iran y Rusia

Habló de putas la tacones.
8 K 24
Fariseo #7 Fariseo
#6 Colega, que el tío Sam se dedicó a bombardear instalaciones nucleares el año pasado , un poquito de pudor, no? Si los buenos hacen lo que les sale del culo y se lo limpian con la legalidad internacional, qué esperas que hagan los malos?
5 K 69
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#6 #7 es como cuando se puso el grito en el cielo desde la UE el ataque de Rusia al NordStream y luego… luego que pasó?

O como cuando Irán lanza ahora bombas de racimo sobre Israel y estos salen quejándose en los medios cuando llevan años usándolas.

La verdad es que es divertido verlos a todos ahora usar la hipocresía xD
0 K 20
Fariseo #13 Fariseo
#8 Sería divertido si se quedase en el ámbito del foro y las consecuencias solo fuesen los votos positivos o negativos en los comentarios pero es que vivimos en un mundo en que la mentira más infame es "la realidad" si cuenta con los medios y apoyos para defenderla...
Lo siento, soy pesimista por naturaleza y no consigo reírme, me está dando pánico lo que veo venir
0 K 7
suppiluliuma #15 suppiluliuma
#8 O cuando el mismo que pone el grito en el cielo porque la actitud de la UE sobre Nord Stream pero luego no responde cuando le pregunto si de Gaulle debería haberse unido a los nazis tras la muerte de 1300 marineros franceses a manos británicas en Mazalquivir.

La verdad es que es divertido verlos a todos ahora usar la hipocresía xD
0 K 9
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc
#6
Jajajz que gracia...el comando cinismo hablando de putas y tacones.
0 K 14
cosmonauta #10 cosmonauta *
#9 ¿Otra vez se te escapó el negativo? Se te va mucho el dedo hoy.
0 K 15
#11 Dav3n
#6 Pobrecico mío, qué mal lo estás pasando con la humillación del imperio :foreveralone:

Y lo que te queda:

xcancel.com/ME_Observer_/status/2035425251677417768
0 K 13
cosmonauta #12 cosmonauta
#11 ¿Como va el decrecimiento? Progresa adecuadamente, supongo. Al menos, cada día más pobres. La gasofa a 2 euros, tio. ¿Esto ya es el picoil ese?
0 K 15
taSanás #4 taSanás
¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y la comunidad internacional no adoptan una postura clara, firme y legal contra el ataque a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán y la violación de las obligaciones y el derecho internacional?"

quien paga sus salarios?
1 K 19
sotillo #3 sotillo
#1 Irán ha atacado el pueblo de Dimona no las instalaciones nucleares que están a 20 km, solo ha dicho que el también puede jugar a lo mismo
1 K 13
Beltenebros #5 Beltenebros
#3 Pues eso. Es un aviso.
0 K 16
cosmonauta #14 cosmonauta *
¿Alguien podría enlazar al tweet en el que la OEAI habla de violación del derecho internacional?

¿O se trata de otro bulo?
0 K 15

menéame