Irán y Rusia: ataque a planta nuclear iraní viola derecho internacional

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un mensaje publicado este sábado en X ha subrayado que Estados Unidos e Israel han violado el derecho internacional al bombardear su planta de procesos nucleares pacíficos en Natanz, en el centro de Irán. “¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y la comunidad internacional no adoptan una postura clara, firme y legal contra el ataque a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán y la violación de las obligaciones y el derecho internacional?”, ha cuestionado el organismo