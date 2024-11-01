Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si EEUU e Israel buscan un "cambio de régimen"

El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un "cambio de régimen", en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en la que ha sido asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Mientras EEUU/Israel bombardeando sin piedad instalaciones nucleares iraníes o civiles directamente. Que esperar de los genocidas
Di. Eso me extraña.
Atacan instalaciones nucleares iranies, y nadie dice mu. Ni la OIEA.
Pero esperate, que como manden un misil balístico a Dimona, tendras en primera plana de toda europa... Iran cruza todas las lineas rojas.
Son los reactor abiertos que se utilizan para investigación, que no se parecen en nada a los reactores de potencia que usan las centrales nucleares.
Salvo que se usen para enriquecer uranio, cargarse una central nuclear sirve de poco. E incluso aun así las modernas tienen todo tipo de mecanismos de seguridad.