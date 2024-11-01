Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si EEUU e Israel buscan un "cambio de régimen"

El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un "cambio de régimen", en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en la que ha sido asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.