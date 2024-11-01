edición general
Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si EEUU e Israel buscan un "cambio de régimen"

Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si EEUU e Israel buscan un "cambio de régimen"

El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un "cambio de régimen", en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en la que ha sido asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

#1 omega7767 *
amenaza.... menudas nenazas ... :troll:

Mientras EEUU/Israel bombardeando sin piedad instalaciones nucleares iraníes o civiles directamente. Que esperar de los genocidas
6
#5 concentrado
#1 Amenaza porque dudo que tenga arsenal militar para hacerlo.
1
makinavaja #8 makinavaja
#5 O simplemente tienen un poco más de talento... :-D
0
RoterHahn #6 RoterHahn
#1
Di. Eso me extraña.
Atacan instalaciones nucleares iranies, y nadie dice mu. Ni la OIEA.
Pero esperate, que como manden un misil balístico a Dimona, tendras en primera plana de toda europa... Iran cruza todas las lineas rojas.
0
#3 tierramar
Ya no hacen falta bombar nucleares para bombardear un país que tenga centrales nucleares en su suelo, basta con que un dron, o misil impacte en una central nuclear, y el desastre equivale a cientos de bombas nucleares, destruyendo territorios mucho más extensos que lo que hace una bomba
0
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 En Dimona no hay ninguna central nuclear, lo que hay es un reactor abierto sin tapa y sin recinto de contención.

Son los reactor abiertos que se utilizan para investigación, que no se parecen en nada a los reactores de potencia que usan las centrales nucleares.
1
pedrario #7 pedrario
#3 No sabes como funciona una central nuclear hulio.

Salvo que se usen para enriquecer uranio, cargarse una central nuclear sirve de poco. E incluso aun así las modernas tienen todo tipo de mecanismos de seguridad.
0
#2 To_lo_loco
No necesitaban bombas nucleares..:
0

