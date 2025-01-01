edición general
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]

Donald Trump ha generado nuevas preocupaciones sobre su salud tras confesar que "no se encuentra bien" en cuanto a sus posibilidades de entrar al cielo. El presidente estadounidense de 79 años hizo esta inusual confesión durante una aparición en Fox and Friends, justo un día después de recibir en la Casa Blanca a líderes europeos, incluido el ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Vinculando su legado con la diplomacia global, Trump comentó que si logra negociar la paz entre Ucrania y Rusia, podría asegurarle un lugar en el más allá.

Mark_ #3 Mark_
Yo creo que ese hombre debería echarse a descansar cuanto antes.

En un cajón de pino, si puede ser :troll:
9 K 97
frg #5 frg
#3 Voy a meter una botella de Cava en la nevera por si las moscas.
3 K 40
cabobronson #11 cabobronson
#3 #5 estáis locos, le sucedería el Vince, tres años y pico, el fin del mundo
4 K 55
Dramaba #16 Dramaba
#11 Ese sí que duraría poco... xD
0 K 10
#13 Garminger2.0
#3 por su color de piel fosforito yo lo metería en cajón de plomo, como los bomberos de chernobyl. A ver si lo que tiene va a ser contagioso
0 K 7
themarquesito #10 themarquesito
Es un señor de 79 años con una dieta alta en McDonald's y KFC, no es una sorpresa que su salud sea cuestionable
2 K 52
#9 Marisadoro
¿De verdad hay que mirarle los tobillos para saber que no está bien?
1 K 24
Laro__ #6 Laro__
Trump, toma nota: ¡Eso también se cura con lejía!
1 K 19
gelatti #1 gelatti *
Sus comentarios se viralizaron de inmediato, y muchos cuestionaron si la repentina preocupación de Trump por la mortalidad era señal de algo más grave. La especulación se intensificó en línea, sobre todo porque Trump había sido fotografiado anteriormente con los tobillos hinchados y moretones en la mano, a menudo disimulados con maquillaje. En julio, la Casa Blanca confirmó que le habían diagnosticado insuficiencia venosa crónica, una afección venosa común, pero generalmente benigna, en adultos…   » ver todo el comentario
0 K 16
reithor #15 reithor
Se está hinchando a base de aranceles. Pues el que va detrás es peor, el jodete vans.
0 K 11
a69 #19 a69
#4 se tomó un café con Putin?
0 K 11
#2 Firnas
Plutonio?
0 K 9
botafoch #4 botafoch
#2 Polonio,
0 K 8
#7 TheGreatDoc
#4 #2 ¿Creéis que los rusos matarían a su mejor agente?
2 K 25
Dramaba #14 Dramaba
#7 Pues polonio ucraniano... :troll:
0 K 10
Jointhouse_Blues #18 Jointhouse_Blues
#7 Ya está amortizado. Además, sabe demasiado.
0 K 12
javibaz #8 javibaz
#4 #2 con 79 años que tiene, no hace falta.
1 K 20
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#2 hablan de ETS

Aunque yo apuesto más a combinación de obesidad, Mcdonalds y Cocacola por un tubo
1 K 28
Jointhouse_Blues #17 Jointhouse_Blues
#2 Putinio 211
0 K 12

