Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]

Donald Trump ha generado nuevas preocupaciones sobre su salud tras confesar que "no se encuentra bien" en cuanto a sus posibilidades de entrar al cielo. El presidente estadounidense de 79 años hizo esta inusual confesión durante una aparición en Fox and Friends, justo un día después de recibir en la Casa Blanca a líderes europeos, incluido el ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Vinculando su legado con la diplomacia global, Trump comentó que si logra negociar la paz entre Ucrania y Rusia, podría asegurarle un lugar en el más allá.