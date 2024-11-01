Había emigrado a Rusia para “escapar del wokismo” y gobierno lo mandó a la guerra

Un ciudadano estadounidense que se mudó a Rusia para “escapar del wokismo” terminó enrolado en el ejército ruso y fue enviado al frente de guerra, pese a que se le había prometido un rol no combatiente. Según informó The Daily Beast, Derek Huffman, de 46 años y oriundo de Texas, se había instalado junto a su esposa e hijos en una aldea cercana a Moscú con la esperanza de obtener la ciudadanía rusa y criar a su familia bajo lo que él consideraba “valores tradicionales”.
| etiquetas: ucrania , ejército ruso , migración a rusia , valores tradicionales
Menudo suertudo -
Es la clásica disonancia cognitiva de acordarse de los derechos y olvidarse de las obligaciones.
a ver si por lo menos les quitan la nacionalidad americana a toda la familia
Pues si se ha metido al ejercito ¿que quiere? En EEUU le habria pasado igual, y en cualquier pais que estuviese en guerra.
Es solo una operación militar especial
o no puede clasificarse porque tiene hijos?
Dicho y hecho.