Había emigrado a Rusia para “escapar del wokismo” y gobierno lo mandó a la guerra

Un ciudadano estadounidense que se mudó a Rusia para “escapar del wokismo” terminó enrolado en el ejército ruso y fue enviado al frente de guerra, pese a que se le había prometido un rol no combatiente. Según informó The Daily Beast, Derek Huffman, de 46 años y oriundo de Texas, se había instalado junto a su esposa e hijos en una aldea cercana a Moscú con la esperanza de obtener la ciudadanía rusa y criar a su familia bajo lo que él consideraba “valores tradicionales”.

#1 Pivorexico
Más tradicional que ir a morir al frente ,pocas cosas hay ;

Menudo suertudo -
16 K 152
#3 Alcalino
Los "valores tradicionales" también incluyen ir a la guerra y morir por la patria.

Es la clásica disonancia cognitiva de acordarse de los derechos y olvidarse de las obligaciones.
12 K 124
#6 ElFascismoMata
El muy imbécil se alistó voluntariamente en el ejército ruso y creía que no lo iban a mandar a la guerra, todo muy normal, es bien sabido que en el ejército se dedican a hacer ganchillo.
7 K 80
#7 pozz
Se creyo la propaganda del Kremlin... menudo tonto, la va a palmar por los delirios imperialistas y neonazis de Putin. xD
4 K 50
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
El servicio otorga la ciudadanía!!!
2 K 41
powernergia #2 powernergia
El mas listo de la clase.
2 K 30
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike *
Será un idealista idiota que acaba pagando caro el precio de su propia estupidez, pero aún así es el putinista occidental más coherente que conozco, de listo, como el resto.
2 K 28
#12 Albarkas
Otro que tampoco era el más espabilao de la clase.
0 K 16
#20 levante *
Dupe
0 K 11
#19 levante
Por gilipollas
0 K 11
#14 omega7767 *
Albert Einstein "la estupidez humana es infinita"


a ver si por lo menos les quitan la nacionalidad americana a toda la familia
0 K 11
IkkiFenix #15 IkkiFenix
Pues si se ha metido al ejercito ¿que quiere? En EEUU le habria pasado igual, y en cualquier pais que estuviese en guerra.

Pues si se ha metido al ejercito ¿que quiere? En EEUU le habria pasado igual, y en cualquier pais que estuviese en guerra.
0 K 10
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 Rusia no está en guerra.
Es solo una operación militar especial :troll:
2 K 32
IkkiFenix #18 IkkiFenix
#17 Bueno, en operaciones militares si eres militar también te pueden enviar :-P
0 K 10
Olepoint #13 Olepoint
¡¡¡ Pobres niños , menudo imbécil les ha "tocado" como padre !!! Menos mal que el gobierno ruso ha encontrado una "solución" :troll:
0 K 8
kemador #11 kemador
premio Darwin?
o no puede clasificarse porque tiene hijos?
0 K 8
#10 Borgiano
Hoy en "la gente de Bart"...
0 K 8
bacilo #16 bacilo *
“A diferencia de los migrantes en Estados Unidos, que llegan sin más, no se asimilan y quieren beneficios gratuitos, yo quiero ganarme el respeto aquí arriesgando mi vida por nuestro nuevo país”, afirmó.
Dicho y hecho.
0 K 7
#5 Mesopotámico
Se alisto en la marina y le llenaron la vagina
0 K 7
MisterReview. #9 MisterReview.
JAJAJAJAJAJAJA puto subnormal xD
0 K 6

