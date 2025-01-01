Un texano que abandonó los Estados Unidos "woke" sirve ahora en la guerra de Rusia contra Ucrania (Eng)

Un hombre de Texas que se trasladó a Rusia en el marco de un programa de "valores compartidos" habría sido enviado cerca de la línea del frente ucraniano. Derek Huffman, su esposa DeAnna y sus tres hijas se trasladaron de Estados Unidos a la ciudad de Istra, a unos 40 kilómetros de Moscú, en el marco del programa ruso de visados "valores compartidos", destinado a atraer a extranjeros que rechazan lo que las autoridades rusas denominan "ideología neoliberal destructiva". La familia documentó su traslado en un canal de YouTube