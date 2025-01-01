edición general
Un texano que abandonó los Estados Unidos "woke" sirve ahora en la guerra de Rusia contra Ucrania (Eng)

Un hombre de Texas que se trasladó a Rusia en el marco de un programa de "valores compartidos" habría sido enviado cerca de la línea del frente ucraniano. Derek Huffman, su esposa DeAnna y sus tres hijas se trasladaron de Estados Unidos a la ciudad de Istra, a unos 40 kilómetros de Moscú, en el marco del programa ruso de visados "valores compartidos", destinado a atraer a extranjeros que rechazan lo que las autoridades rusas denominan "ideología neoliberal destructiva". La familia documentó su traslado en un canal de YouTube

Estará feliz digo yo. Vale que morirá en una guerra que ni le va ni le viene pero sin nada woke a su alrededor
Estará contento, había un meme de que antes los HOMBRES iban a la guerra y ahora son todos wokes.

Pues bueno, él va a ser un HOMBRE.
Si el próximo encuentro con su mujer e hijas es en una caja de pino, ninguna pena.
A ver si la escoria feudalista se entera de lo que son para la ultraderecha globalista: siervos y carne de cañón.
Utilizo la escusa de lo woke porque decir me voy a cazar gente por diversión está mal visto, incluso en Texas.
