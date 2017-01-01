edición general
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica

Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica

Afea que el Ejecutivo no asumiera “la vigilancia en los montes”, cuando las leyes de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid atribuyen a la administración regional la prevención y la lucha contra el fuego. Recupera la idea que lanzó en 2017, cuando presidía la Xunta, sobre la existencia de una supuesta red de "terrorismo incendiario". La Fiscalía ya lo desmintió entonces con contundencia y calificó como "trama imaginaria" la versión de Feijóo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló este miércoles al Gobierno de....

Comentarios destacados:          
Antipalancas21
Lo clasico de Feijoo, cada vez que comenta algo es para mentir y demostrar que no es una persona ecuánime ni creíble. . El Gobierno ha respondido que sí adoptó medidas al respecto y que las competencias en materia de prevención y lucha contra el fuego, además, son autonómicas, por lo que es a los respectivos gobiernos regionales de esas comunidades, todas en manos del PP, a quienes por ley corresponde ejercerlas.
12 K 144
manuelpepito
#2 El infantilismo del PP, si actúa el gobierno central, dictador, si no actúa, abandono. El PP gobierna para cobrar, para asumir responsabilidades no.
8 K 104
sotillo
#2 Peor lo escuché en la COPE, han dicho que hay que obligar a todos los inmigrantes que lleguen a España a hacer un servicio obligatorio de dos años limpiando el monte y el que no quiera a su país y me ha dado por pensar y… que digo yo ¿Que monte va a limpiar dos años la familia Capriles y el resto de la oposición venezolana que se ha venido al Barrio Salamanca? Digo yo que para facilitar convivencia familiar les asignarán El Parque del Retiro. También han dicho que ¿Dónde está Perro Sánchez y que por qué no ha previsto esto?
5 K 73
kinz000
Pero este sinvergüenza aprendiz de Goebels no deja de hacer el ridículo?
6 K 72
Suleiman
La culpa, siempre de otro...Ya lo hicieron en la Dana y ahora con los incendios.
5 K 70
CerdoJusticiero
¿Os acordáis de cuando Feijoo parecía moderado e inteligente? Estaba en Galicia, llevaba gafas y nos llegaban solo intervenciones cuidadosamente recortadas y filtradas en las que daba la impresión de que Feijoo era una persona razonable que sabía limpiarse el culo o atarse los cordones de los zapatos.

Lo digo para que lo tengáis en cuenta la próxima vez que tengáis la tentación intelectual de pensar que un dirigente del PP no es un miserable y/o un indigente intelectual.
3 K 43
chavi
#10 Os parecería a vosotros.

Feijoó ganó sus primeras elecciones en Galicia hablando exclusivamente de los Audis oficiales.... que había comprado el PP la anterior legislatura.
2 K 37
CerdoJusticiero
#14 Yo reconozco que, aunque ya le consideraba un miserable, estaba completamente equivocado con su nivel de competencia. Pensaba que no era tan papanatas como Casado o Rajoy y que era capaz de hilar 3 frases sin cagarse encima.
1 K 22
abnog
#16 Una de dos, o el nivel de retraso mental lo disimulaba muy bien, o existe algún tipo de doctrina interna en el PP para hablar y actuar como dichos retrasados, supongo que para ponerse al nivel de sus votantes.
1 K 22
mund4y4
#16 fíjate cómo será, que a mí, gallega, Casado siempre me pareció espabilado en comparación xD
0 K 13
Ovlak
#14 Pero es cierto lo que dice en el sentido de que tenía a la totalidad de medios generalistas tan comprados en Galicia que actuaban como un filtro implacable de sus desmanes, que eran muchos. Y no todo el mundo tiene el mismo nivel de atención para advertir la trampa.
0 K 12
chavi
#20 Justo como ahora. Repite táctica
0 K 13
Ovlak
#22 Ya no es tan sencillo. Son muchos más medios y más poderosos como para controlarlos a todos. Incluso corre el peligro de que facciones internas con poder autonómico para enterrar medios en dinero público se le vuelvan en contra como sucedió con su predecesor. En serio, el nivel de control mediático que ostentaba en Galicia era absoluto y difícil de repetir a una escala mayor una vez solucionó la guerra de las boinas y birretes.
0 K 12
abnog
#10 Soy gallego y pensaba como tú, más o menos, y te aseguro que antes me arranco un brazo sin anestesia que votar al PP.
1 K 22
uvi
Covid - Residencias -> Culpa del gobierno
DANA Valencia -> Culpa del gobierno
Incendios -> culpa del gobierno

Es una vieja estrategia pepera y les funciona, porque la derecha no tiene autocritica, no van a dejar de votarlos por esa "memez"
2 K 31
ipanies
Si algo sale bien es gracias a nosotros, si algo sale mal es culpa del perro... Así yo también quiero ser presidente autonómico!!!!
Ilegalización del PP ya!!!
Ilegalización del PP ya!!!
1 K 23
BurraPeideira_
Feijóo apagaría él solo el incendio con su manguerita.
1 K 22
wendigo
Me sorprende que hayan tardado tanto

Saludos

Saludos
1 K 21
joffer
#9 Estaba de vacaciones.
1 K 21
sliana
la culpa es del gobierno por no declarar la situacion de emergencia en cuanto el pp gano las elecciones autonomicas. el pp es consciente de que sus miembros son unos inutiles y no deberian tener ninguna responsabilidad, y lo repite una y otra vez sin que nadie le haga caso. unos incomprendidos.
1 K 20
Sigo_intentandolo
Miente que algo queda...
la estrategia está clara... mentira a saco para desviar la atención en la medida de lo posible...
1 K 19
karakol
Aunque lo parezca, demasiadas veces y muy convincentemente, Feijóo no es un retarder. Todo lo que dice se lo está diciendo a sus votantes, a los que vale cualquier cosa que culpe al Perro de lo que sea, desde el asesinato de Julio Cesar hasta la caída de Constantinopla, y que sus trolls lo repitan hasta la náusea en redes sociales para amplificarlo.

Como dijo Medio de Larisa, consejero de Alejandro Magno, “Ordena a tus seguidores que difundan con valentía la calumnia y la muerdan, porque incluso cuando la gente sane la herida, la cicatriz siempre permanecerá”.
0 K 18
Tecar
El problema que tienen algunos con las autonomías es que las entienden como un chiringuito para pillar cacho, pero claro, luego hay que gestionar competencias de calado para lo que hace falta gente competente y eso ya no mola.
1 K 14
ur_quan_master
Tiene razón. El gobierno central debería personarse contra los gobiernos autonómicos que han recortado en prevención en el último año. :-P
0 K 12
strike5000
Este tío es imbécil profundo. Cada vez tengo más claro que lo tienen ahí puesto para aguantar el desgaste del partido hasta que Sánchez esté lo suficientemente maduro como para que Ayuso entre a matar.
0 K 10
Furiano.46
Pero mientras era presidente de la Xunta en Galicia los montes ardían y lo único que hacía era retirar fondos para prevención. Menudo hipócrita
0 K 10
Galton
¿Está pidiendo un 155...?
0 K 9
Metabarón
Menudo inútil
0 K 7
Antipalancas21
#13 Si solo fuera inútil, es un mentiroso compulsivo, falso e hipócrita, que lleva al PP al nazismo mas negacionista y con ganas de joder a todo cristo que no sean de los suyos.
1 K 27
starwars_attacks
Que petardo de tío.
0 K 6

