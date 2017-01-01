Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica

Afea que el Ejecutivo no asumiera “la vigilancia en los montes”, cuando las leyes de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid atribuyen a la administración regional la prevención y la lucha contra el fuego. Recupera la idea que lanzó en 2017, cuando presidía la Xunta, sobre la existencia de una supuesta red de "terrorismo incendiario". La Fiscalía ya lo desmintió entonces con contundencia y calificó como "trama imaginaria" la versión de Feijóo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló este miércoles al Gobierno de....
Lo digo para que lo tengáis en cuenta la próxima vez que tengáis la tentación intelectual de pensar que un dirigente del PP no es un miserable y/o un indigente intelectual.
Feijoó ganó sus primeras elecciones en Galicia hablando exclusivamente de los Audis oficiales.... que había comprado el PP la anterior legislatura.
DANA Valencia -> Culpa del gobierno
Incendios -> culpa del gobierno
Es una vieja estrategia pepera y les funciona, porque la derecha no tiene autocritica, no van a dejar de votarlos por esa "memez"
Ilegalización del PP ya!!!
Saludos
la estrategia está clara... mentira a saco para desviar la atención en la medida de lo posible...
Como dijo Medio de Larisa, consejero de Alejandro Magno, “Ordena a tus seguidores que difundan con valentía la calumnia y la muerdan, porque incluso cuando la gente sane la herida, la cicatriz siempre permanecerá”.