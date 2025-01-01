La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida

El Tribunal Superior de Madrid atribuye un delito de falsedad en documento oficial a un policía que abrió las puertas de la comisaría de Leganitos con la cabeza de una mujer a la que había detenido y luego puso en el atestado que ella le había pegado un cabezazo a él. Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital.
Al que se le coja con alguna excusa por tenerla apagada, expediente, multa o expulsión. No se puede admitir que los que deberían velar por la seguridad de la sociedad sean los primeros en quebrantarla de forma descarada y premeditada.
No va a dejar de ser policía.
No van a dejar de torturar y maltratar impunemente.
Empezó entonces a abrir puertas dentro de la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete hasta que una de las puertas rebotó con fuerza y dio al agente en la cara, haciéndole una brecha en una ceja. El agente arrastró a la mujer hasta un calabozo, donde quedó boca arriba y con las manos atadas, y se puso a elaborar el atestado.
Si es que son la peor mierda que hay, joder.
Yo flipaba, policías municipales de Madrid que se creían en Intxaurrondo.
¿La condena es solo por falso testimonio o está incluido el trato agresivo por parte del policía?
Si por mi fuera este no volvería a ejercer de policía y su compañero tampoco.
Nahhh...
Cuando dan cifras de una carga policial contra una manifestación. Se ve en los vídeos antidisturbios full equip repartiendo hostias con las porras y escudos a pringados. Luego notifican 20 heridos, 15 de ellos policías.