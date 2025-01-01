edición general
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida

El Tribunal Superior de Madrid atribuye un delito de falsedad en documento oficial a un policía que abrió las puertas de la comisaría de Leganitos con la cabeza de una mujer a la que había detenido y luego puso en el atestado que ella le había pegado un cabezazo a él. Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital.

janatxan #3 janatxan
Los policías deberían llevar, mientras estén de servicio, una cámara con micrófono grabándolo todo.
Al que se le coja con alguna excusa por tenerla apagada, expediente, multa o expulsión. No se puede admitir que los que deberían velar por la seguridad de la sociedad sean los primeros en quebrantarla de forma descarada y premeditada.
11
Spirito #11 Spirito
#3 Efectivamente, así debería ser.
1
#12 diablos_maiq
#3 y los videos "desaparecidos" deberían considerarse pruebas en su contra.
2
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
No va a pisar la cárcel.
No va a dejar de ser policía.
No van a dejar de torturar y maltratar impunemente.

Empezó entonces a abrir puertas dentro de la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete hasta que una de las puertas rebotó con fuerza y dio al agente en la cara, haciéndole una brecha en una ceja. El agente arrastró a la mujer hasta un calabozo, donde quedó boca arriba y con las manos atadas, y se puso a elaborar el atestado.

Si es que son la peor mierda que hay, joder.
7
shake-it #13 shake-it *
Cuantísimos de estos casos quedan impunes. Creo que casi todos conocemos algún ejemplo, lo que es bastante alarmante. Por ejemplo, aquí tenemos a #8. Y en mi círculo de amistades conozco otros dos casos. Habría que darle una vuelta a la presunción de veracidad que tienen los agentes de la autoridad. Coincido con el diagnóstico que ha hecho #4
3
#5 diablos_maiq *
Malos tratos a una detenida y acusación falsa de agresión, que podría acabar siendo atentado... poco me parecen 3 años.
4
uyquefrio #2 uyquefrio *
Ha entrado temprano el casito aislado del día. :troll:
3
Supercinexin #9 Supercinexin
Las denuncias falsas que le molan a los fachas.
1
andando #8 andando
Leganitos, que recuerdos... me detuvieron con 20 años por una trifulca con unos municipales... mientras me cogían las huellas aparece un secreta, carga su pistola y dice: ahora me lo pasáis a la sala VIP. Me reí, estaba claro que solo era una amenaza, pero luego me golpearon en la sala de espera, delante de todos los policías allí presentes, estando esposado.
Yo flipaba, policías municipales de Madrid que se creían en Intxaurrondo.
1
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Siguiendo la lógica incel-extrema derecha no democrática consistente en que si una mujer comete una barbaridad entonces todas las mujeres son iguales (se puede cambiar "mujer", por "inmigrante", "gay", "negro", etc), ¿entonces en este caso se puede decir que todos los policías hombres son iguales? (pregunta retórica que solo quiere poner la atención en la "lógica" de unos pocos nada agraciados por la naturaleza)
1
#10 Tiranoc
¿Qué significa : <<Los jueces dedujeron testimonio contra su compañero porque entendieron que mintió en el juicio para encubrir al acusado. >>? Me da la sensación que su compañero se fue de rositas.

¿La condena es solo por falso testimonio o está incluido el trato agresivo por parte del policía?

Si por mi fuera este no volvería a ejercer de policía y su compañero tampoco.
1
Olepoint #14 Olepoint
¿ Y los compañeros/complices, qué hicieron ?
1
Chinchorro #1 Chinchorro
¿Una denuncia falsa... contra una mujer?

Nahhh... :troll:
1
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#1 las denuncias falsas existen... En la policía. :roll:

Cuando dan cifras de una carga policial contra una manifestación. Se ve en los vídeos antidisturbios full equip repartiendo hostias con las porras y escudos a pringados. Luego notifican 20 heridos, 15 de ellos policías. :roll:
3
#15 TOTEMICO
Es abrumadora la cantidad de casos aislados. ¿Es que cualquier tarado o sinvergüenza puede llegar a ser policía?
0

