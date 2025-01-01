La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida

El Tribunal Superior de Madrid atribuye un delito de falsedad en documento oficial a un policía que abrió las puertas de la comisaría de Leganitos con la cabeza de una mujer a la que había detenido y luego puso en el atestado que ella le había pegado un cabezazo a él. Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital.