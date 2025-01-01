edición general
25 meneos
440 clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6

Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6  

Un vídeo filtrado de Torrente 6 muestra a Santiago Segura parodiando a Vox con un partido ficticio llamado NOX

| etiquetas: torrente , vox , película
20 5 0 K 269 actualidad
13 comentarios
20 5 0 K 269 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Feliberto
Estos deficientes lo tenian como un ídolo y despues de 30 años por fin se están dando cuenta de que se estaba burlando de ellos xD xD xD
18 K 200
Solinvictus #9 Solinvictus
#2 seguro? Si vox es una parodia en si misma esto igual le gusta
1 K 11
#1 kreator
Cuando el referente es Torrente... pues ahí está el nivel de la derecha
3 K 33
#4 chocoleches
#1 Sin partidismos, a mí Abalos me recuerda mucho a Torrente en algunos momentos, las cosas como son.
2 K 29
#6 kreator
#4 por supuesto, aquí libran poquitos
0 K 10
#12 Otrebla8002
Pues yo creo que Abascal copió el ideario de Torrente para fundar VOX. Estos no dan no para crear un partido político y se lo encontraron hecho en la película.
2 K 27
Nachodemieres #8 Nachodemieres
Jajajaja hostia esta si que no la vi venir, quieren convertir a Torrente en candidato del PSOE. Llevan 30 años haciendo las bromas de la chinita, las putitas, los chochetes, el moro mierda, el negrito, el nos hacemos unas pajas, sin darse cuenta que a los que define es a ellos y ahora se enfadan porque les representa.
2 K 23
camvalf #5 camvalf
De siempre torrente ha sido la parodia de la derecha no se a que vienen ahora los sustos
2 K 22
mosfet #11 mosfet
¿Puede que toda esa caterva de derechas pensasen que el personaje de Torrente no era realidad sino ficción y además exagerado para dar asco/pena ? pensaban de verdad que era un personaje al que adorar y seguir?
1 K 15
#7 Suleiman
Estoy seguro que repartirá a todos... Solo que han pillado esa escena en concreto.
0 K 13
Bhuvaya #10 Bhuvaya
A ver si es que torrente se ha adueñado del cuerpo de Segura y ha fundado un partido llamado nox :roll:
0 K 6
#13 Ricochet
A mi me parece perfecto pero creo que dadas las noticias anteriores, Torrente debería ser del PSOE. A fin de cuentas, su parecido con José Luís Abalos Meco es significativa.
0 K 5

menéame