·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4120
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
4768
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
3762
clics
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
3227
clics
Mehdi Hasan destruye a idiota nazi fascista (SUB ESP)
4514
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
más votadas
738
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León
414
Caos y turnos infinitos en la lucha contra el fuego en Castilla y León: “El operativo ha colapsado y están improvisando”
580
"Los sionistas no son bienvenidos". Protestas en toda Grecia contra los turistas israelíes (Eng)
474
Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático
264
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
440
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
Un vídeo filtrado de Torrente 6 muestra a Santiago Segura parodiando a Vox con un partido ficticio llamado NOX
|
etiquetas
:
torrente
,
vox
,
película
20
5
0
K
269
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
5
0
K
269
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Feliberto
Estos deficientes lo tenian como un ídolo y despues de 30 años por fin se están dando cuenta de que se estaba burlando de ellos
18
K
200
#9
Solinvictus
#2
seguro? Si vox es una parodia en si misma esto igual le gusta
1
K
11
#1
kreator
Cuando el referente es Torrente... pues ahí está el nivel de la derecha
3
K
33
#3
Livingstone85.
#1
Se les ha caído un mito
www.meneame.net/story/diputado-vox-region-murcia-torrente-simboliza-fo
4
K
83
#4
chocoleches
#1
Sin partidismos, a mí Abalos me recuerda mucho a Torrente en algunos momentos, las cosas como son.
2
K
29
#6
kreator
#4
por supuesto, aquí libran poquitos
0
K
10
#12
Otrebla8002
Pues yo creo que Abascal copió el ideario de Torrente para fundar VOX. Estos no dan no para crear un partido político y se lo encontraron hecho en la película.
2
K
27
#8
Nachodemieres
Jajajaja hostia esta si que no la vi venir, quieren convertir a Torrente en candidato del PSOE. Llevan 30 años haciendo las bromas de la chinita, las putitas, los chochetes, el moro mierda, el negrito, el nos hacemos unas pajas, sin darse cuenta que a los que define es a ellos y ahora se enfadan porque les representa.
2
K
23
#5
camvalf
De siempre torrente ha sido la parodia de la derecha no se a que vienen ahora los sustos
2
K
22
#11
mosfet
¿Puede que toda esa caterva de derechas pensasen que el personaje de Torrente no era realidad sino ficción y además exagerado para dar asco/pena ? pensaban de verdad que era un personaje al que adorar y seguir?
1
K
15
#7
Suleiman
Estoy seguro que repartirá a todos... Solo que han pillado esa escena en concreto.
0
K
13
#10
Bhuvaya
A ver si es que torrente se ha adueñado del cuerpo de Segura y ha fundado un partido llamado nox
0
K
6
#13
Ricochet
A mi me parece perfecto pero creo que dadas las noticias anteriores, Torrente debería ser del PSOE. A fin de cuentas, su parecido con José Luís Abalos Meco es significativa.
0
K
5
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente