Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»

El dueño ya la había dejado atascada en la arena esa misma mañana y logró sacarla con la ayuda de algunos turistas

Pertinax
#0 está en modo #fodechinchos.
Verdaderofalso
#1 subpajarianos
Jointhouse_Blues
#2 Tres envíos seguidos con la misma temática... ¿Qué oscuros intereses te traes entre manos? :-D
QRK
#5 Si tú supieras.. Todos los veranos lo mismo.
Golan_Trevize
#5 #7 Por favor, dejad tranquilo a #0 que envíe meneos de esta temática, que si no le da por enviar récords de temperatura en Phoenix ... ¡Al menos estas incidencias de turistas fodechinchoides son divertidas!
ContinuumST
#6 Ellos van a "provincias" (en plural). ;)
Mark_
#8 no hace falta que diga nada más, con esa expresión es suficiente...
Mark_
Si cada región alejada del centro peninsular tiene un nombre para este tipo de gente...por algo será :-D
sliana
#3 a mí me gusta pisapraos
Mark_
#4 en Andalucía los llamamos "mesetarians" pero te juro que no tiene nada que ver con la Meseta en si, sino por cómo se comportan al venir aquí y recordarnos de dónde son (Madrid, casi siempre).

Hay andaluces mesetarians también.
Bombtrack
Miel en la boca del asno.
Cantro
Como esto ha pasado en Gales y no en Lourido, el nombre sería fuckjackmackerels, o si nos acercamos más a la cultura local, ffrwgian pysgodyn bach
Leon_Bocanegra
El Debate, bulo. :troll:
