16
meneos
188
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
El dueño ya la había dejado atascada en la arena esa misma mañana y logró sacarla con la ayuda de algunos turistas
dominguero
,
turista
,
playa
,
autocaravana
,
mar
actualidad
#1
Pertinax
*
#0
está en modo
#fodechinchos
.
2
K
42
#2
Verdaderofalso
#1
subpajarianos
0
K
20
#5
Jointhouse_Blues
#2
Tres envíos seguidos con la misma temática... ¿Qué oscuros intereses te traes entre manos?
1
K
22
#7
QRK
*
#5
Si tú supieras.. Todos los veranos lo mismo.
1
K
18
#11
Golan_Trevize
#5
#7
Por favor, dejad tranquilo a
#0
que envíe meneos de esta temática, que si no le da por enviar récords de temperatura en Phoenix ... ¡Al menos estas incidencias de turistas fodechinchoides son divertidas!
2
K
38
#8
ContinuumST
#6
Ellos van a "provincias" (en plural).
1
K
28
#9
Mark_
#8
no hace falta que diga nada más, con esa expresión es suficiente...
1
K
28
#3
Mark_
Si cada región alejada del centro peninsular tiene un nombre para este tipo de gente...por algo será
1
K
22
#4
sliana
#3
a mí me gusta pisapraos
1
K
19
#6
Mark_
#4
en Andalucía los llamamos "mesetarians" pero te juro que no tiene nada que ver con la Meseta en si, sino por cómo se comportan al venir aquí y recordarnos de dónde son (Madrid, casi siempre).
Hay andaluces mesetarians también.
0
K
12
#12
Bombtrack
Miel en la boca del asno.
0
K
10
#13
Cantro
*
Como esto ha pasado en Gales y no en Lourido, el nombre sería fuckjackmackerels, o si nos acercamos más a la cultura local, ffrwgian pysgodyn bach
0
K
10
#10
Leon_Bocanegra
El Debate, bulo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
Hay andaluces mesetarians también.