«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»

Ni su edad, que prefiere no mencionar en un alarde de coquetería, ni la fisura de rodilla tras un reciente tropezón en Estambul, la ciudad donde reside actualmente, han impedido a Kenizé Mourad (París, 1939) viajar por España durante dos semanas. Ahora regresa con una oportuna reedición de sus reportajes en Palestina titulados El perfume de nuestra tierra, así como una novela inédita hasta ahora en castellano: En el país de los puros, su personal declaración de amor a Pakistán.

kevers
Ni ella ni nadie, ni los propios sionazis.
sotillo
#1 Cuidado con el poso de odio por la barbarie que se crea en la sociedad que contempla impotente, estos casos aislados de rechazo a los israelíes se va a extender a todos los judíos y muchos de ellos lo saben y por esto empiezan a distanciarse de los colonos genocidas como si apestaran
hazardum
Todos los países del mundo no mueven un dedo salvo que les interese de verdad, ya sea en Palestina, en indonesia, en África, etc, ya que Palestina no es la única matanza existente.

No es de ahora, es de siempre.
yokitolakaka
Y que hacemos, entrar en guerra?

Si, diréis que sanciones etc.. pero eso no sirve ya de nada.
JackNorte
#3 Sirve de tanto como que se aplican a otros con menos delito.
Las distintas varas de medir para crimenes de guerra y sanciones dice mas de quien las aplica que de quien comete esos delitos internacionales.
A vces una sancion es moral , pero ante un genocidio ni eso parece.
Las sanciones funcionan tanto o mas segun como se vendan y segun como se apliquen.
A veces algo cosmetico es esencial para posicionar todo un mundo contra un genocidio.
Y si es posible aplicarlas a Rusia , no aplicarlas a…   » ver todo el comentario
