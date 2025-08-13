edición general
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha

Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha

Más de dos décadas después, el vidente televisivo asegura que «al fin se ha hecho justicia» con una sentencia favorable. El reportero le hizo creer que iba a «disfrutar de un crucero», pero ató un arnés a una embarcación y salió disparado contra la arena: «me rompí las costillas»

Comentarios destacados:      
#1 Leon_Bocanegra
Jajaja que gracioso el Cárdenas.
Puto imbécil.
MIrahigos #8 MIrahigos *
#1 ¿Paco porras no se dedicaba a engañar viejas con sus verduras o algo por el estilo? ¿No era vidente?

No voy a defender a Cárdenas que era lo puto peor pero se juntaban el hambre con las ganas de comer.
Aperitx #9 Aperitx
#8 igual no has visto es video.
MIrahigos #11 MIrahigos
#9 Si, lo he visto.

¿A qué se dedicaba Paco Porras cuando se hizo famoso? ¿No era vidente? ¿No se dedicaba a estafar a gente?

En su momento no veía esa mierda, ¿Qué paso con el militar? ¿No hay segunda parte?

Dos segundos de búsqueda: www.youtube.com/watch?v=E-seVmotQwI

Un estafador, poca pena.
#7 surco
Cárdenas ha sido siempre un mierda. Pero no olvidemos que lo petaba en audiencia. Hay un tipo de españolito que se siente bien viendo como humillan a alguien más pringado que el........y eso es para hacérselo mirar
#2 Ovidio
¿Cómo cojones puede alargarse un pleito así 20 años?
#4 Eukherio
#2 «¿Sabes lo que dijo el sinvergüenza? Que se declaró en ERE y no tiene dinero para poder pagarlo», lamentaba en la retransmisión de este canal en redes sociales.

Y a ver si no pasan 20 más hasta que cobre.
Supercinexin #5 Supercinexin
Al Cárdenas lo conocía de ¿Telecinco? de sacar a Carlos Jesús y tal... Pero para ser sincero no le prestaba mucha atención al Chou y esos programas donde salía. Veo más la tele ahora que de crío.

Entonces alguien me puso hace veinte años o más la mierda de peli ésta, vi lo de la lancha de Paco Porras y dije hostia éste tío es un hijo de la gran puta!! :-|

Siempre me sorprendió que no acabara entre rejas, el malnacido ese. Y desde entonces sencillamente no lo trago. Sacarlo en cualquier medio es vomitivo.
shibabcn #10 shibabcn *
Mira que Cárdenas me daba asco por aquel entonces, pero es que ahora me da más todavía...
#3 Hercules__
Me acuerdo de ver esa "película" hace un par de décadas :-D
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#3 FBI: Frikis Buscan Incordiar.
www.imdb.com/es-es/title/tt0416730/
Si la veis, que sea con pata de palo, con parche en el ojo y cara de malo.
