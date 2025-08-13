Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha

Más de dos décadas después, el vidente televisivo asegura que «al fin se ha hecho justicia» con una sentencia favorable. El reportero le hizo creer que iba a «disfrutar de un crucero», pero ató un arnés a una embarcación y salió disparado contra la arena: «me rompí las costillas»
| etiquetas: paco porras , javier cárdenas , juicio , frikis
Puto imbécil.
No voy a defender a Cárdenas que era lo puto peor pero se juntaban el hambre con las ganas de comer.
¿A qué se dedicaba Paco Porras cuando se hizo famoso? ¿No era vidente? ¿No se dedicaba a estafar a gente?
En su momento no veía esa mierda, ¿Qué paso con el militar? ¿No hay segunda parte?
Dos segundos de búsqueda: www.youtube.com/watch?v=E-seVmotQwI
Un estafador, poca pena.
Y a ver si no pasan 20 más hasta que cobre.
Entonces alguien me puso hace veinte años o más la mierda de peli ésta, vi lo de la lancha de Paco Porras y dije hostia éste tío es un hijo de la gran puta!!
Siempre me sorprendió que no acabara entre rejas, el malnacido ese. Y desde entonces sencillamente no lo trago. Sacarlo en cualquier medio es vomitivo.
www.imdb.com/es-es/title/tt0416730/
Si la veis, que sea con pata de palo, con parche en el ojo y cara de malo.