La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"

La UEFA desplegó este miércoles, antes del inicio de la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, una pancarta gigante en la que, aunque sin mencionar al país, dirigió un mensaje a Israel por su conflicto abierto con Palestina: «Dejen de matar niños, dejen de matar civiles». La UEFA no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero cuenta con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, como parte de la ceremonia de premiación.
| etiquetas: uefa , israel , genocidio , mensaje , gaza , supercopa
www.meneame.net/story/spartak-moscu-sera-expulsado-europa-league
Quizas les baneen de x como a Grok
Amenazas de muerte a una agente inmobiliaria de Ibiza a la que acusan en redes de negar una reserva a judíos www.meneame.net/story/amenazas-muerte-agente-inmobiliaria-ibiza-acusan
Edit: Dafuq, no puedo linkar a #_1 ¿Es mi primer ignore?