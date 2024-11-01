Foro de Davos 2026: video de Macron diciendo que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que se envían cada año a Estados Unidos se invertirán en Europa a partir de ahora [EN]  

Macron afirma que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que cada año se transfieren a Estados Unidos se invertirán a partir de ahora en Europa. Los 27 Estados miembros acordaron crear la Unión de Ahorro e Inversión (Savings and Investments Union), una iniciativa de la Unión Europea (UE) para conectar mejor los ahorros de sus ciudadanos con inversiones productivas en toda la región, lo que supone un paso hacia un mercado de capitales completo.