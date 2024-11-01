edición general
Foro de Davos 2026: video de Macron diciendo que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que se envían cada año a Estados Unidos se invertirán en Europa a partir de ahora [EN]

Foro de Davos 2026: video de Macron diciendo que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que se envían cada año a Estados Unidos se invertirán en Europa a partir de ahora [EN]  

Macron afirma que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que cada año se transfieren a Estados Unidos se invertirán a partir de ahora en Europa. Los 27 Estados miembros acordaron crear la Unión de Ahorro e Inversión (Savings and Investments Union), una iniciativa de la Unión Europea (UE) para conectar mejor los ahorros de sus ciudadanos con inversiones productivas en toda la región, lo que supone un paso hacia un mercado de capitales completo.

angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Se refiere a la Savings and Investments Union, que lleva hablándose desde hace un par de años:

La Unión de Ahorros e Inversiones, la estrategia de la UE para pasar del ahorro a la inversión
www.finect.com/usuario/eduardogarcia/articulos/la-union-de-ahorros-e-i

España ya anunció que está diseñando una cuenta de inversiones.…   » ver todo el comentario
8 K 97
ChukNorris #19 ChukNorris
#8 Intentarán que no puedas invertir en Nvidias o Alphabet con sus revalorizaciones de casi un 100% el último año a base de impuestos, y te obligarán a que lo inviertas en grandes empresas europeas como Volkswagen o Inditex ….
2 K 24
Laro__ #27 Laro__ *
#19 Revalorizaciones en dólares (que veremos lo que aguanta) y con "economías circulares" (sarcasmo) más falsas que una moneda de 3 euros: Nvidia vende tarjetas a openai, o a microsoft o a meta, que las compra con créditos que ¡adivina! le presta nvidia a 5 años... cuando esas tarjetas en menos de 3 estarán para el mercado de segunda mano.

Yo he salido del S&P 500 por patas. Ahí hay una burbuja mayor que la de las .com
0 K 9
Raziel_2 #3 Raziel_2
Me gustaria que fuese cierto. No puedo acabar de creerlo, por algún motivo.
8 K 96
cosmonauta #7 cosmonauta
#3 Está en nuestras manos. Es un instrumento de ahorro europeo. Si tienes ahorros y lo metes ahí.
1 K 24
sotillo #2 sotillo
No hay cojones
7 K 89
#32 wai
#2 Es pulsar el boton nuclear de la economía.

Ya es hora joder.
0 K 9
#1 Marisadoro
Sell America!
1 K 36
cosmonauta #6 cosmonauta
#1 Buy Euro!
0 K 13
Mountains #9 Mountains *
#1 Que mas necesitamos para hacer un boicot al imperialismo yanki?

Boicot USA!

Y Boikot a las empresas que han financiado al tirano de Trump!

Los políticos han de tomar decisiones pero nuestra lista de la compra es mucho más política que el voto cada 4 años.-
4 K 57
#11 Otrebla8002
#9 buy-european.net

Totalmente de acuerdo. Boicot a los productos USA. Si la población europea, en la medida de lo posible, dejamos de comprar productos USA y compramos productos locales o europeos les tocaremos el bolsillo, y eso es lo que más les jode.
2 K 40
Mountains #17 Mountains
#11 Y nos haremos mucho más fuertes, fomentando industria / comercio / ingeniería local.
0 K 20
#18 capitan.meneito
#11 ERROR 502
Bad Gateway
0 K 10
#25 Otrebla8002
#18 tienes razón. Yo la usé hace unos días. No puedo editar el comentario para quitarla.
0 K 11
azathothruna #4 azathothruna
A ver si cumple.
Sabemos que el Mertz no.
Ya sea por zionista o por prostituto (financiero, en el mejor de los casos, o literal) el animal seguira apoyando al Zanahorio y al Hitleryahu
3 K 29
#10 username
y porque se envian ahora a USA?
1 K 20
#14 Abril_2025
#10 Supongo que porque sus empresas son más fuertes y los beneficios mayores
1 K 21
tierra_del_hielo #20 tierra_del_hielo
#10 porque el inversor medio compra el SP500. Por tanto se envia a USA.
0 K 7
DORO.C #15 DORO.C
Cuando lo vea me lo creeré.
0 K 16
#26 JGG
#21 Yo con el primero de tus puntos me conformaba (y me da que tú también, aunque sea a regañadientes)
0 K 14
#12 JGG *
Primero, invertiré mi dinero donde me dé la real gana y considere oportuno.

Segundo, crear algo interesante, como por ejemplo que la inversión en empresas europeas tenga una fiscalidad entre el 0% y el 10% y auguro que tendrá éxito.
0 K 14
tierra_del_hielo #21 tierra_del_hielo
#12 yo lo usaria si:

- Eximen de impuestos todas las ganancias (0%).
- Cualquier broker existente puede unirse a esto. Vamos que no tengo que cambiar de broker, sino abrirme una sub-cuenta dentro de mi broker actual.
0 K 7
ChukNorris #24 ChukNorris
#12 Primero … bueno, el dinero será tuyo en base a los impuestos que no te quieran poner.

Segundo, ¿por qué crear algo atractivo fiscalmente, cuando pueden hacer que el resto de opciones resulten mucho peor a base de impuestos?
1 K 13
hakcer_dislexico #31 hakcer_dislexico
#12 Realmente no, invertiras donde la legislacion te deje (Salvo que seas un narco).
0 K 7
calde #16 calde
A ver, porque a los fachas no les gusta el euro digital, demasiado moderno para ellos....
0 K 13
ipanies #5 ipanies
Mentira
0 K 12
#13 Otrebla8002
A ver si es verdad.
0 K 11
bronco1890 #30 bronco1890
Para eso tienen que convencer a todos los que invierten en empresas americanas o en fondos indexados al SP500 o el MSCI World (que es casi un 70% estadounidense) que es mejor invertir en el Eurostock 50 o en el MSCI Europe.
Yo no lo haría, demasiada poca diversificación y más riesgo país.
0 K 11
vviccio #23 vviccio
Dejemos de usar sus apps que explote la burbuja de IA.
0 K 10
unaizp #22 unaizp
No entiendo lo de las gafas.
¿Es algún modelo con pantalla para leer el discurso?
0 K 6
ChukNorris #28 ChukNorris
#22 ¿No has visto Top Gun? … pues Macron debe tener algún problema en la vista.
0 K 10
madstur #29 madstur
#22 Tiene un problema ocular
0 K 9

