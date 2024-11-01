Foro de Davos 2026: video de Macron diciendo que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que se envían cada año a Estados Unidos se invertirán en Europa a partir de ahora [EN]  

Macron afirma que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que cada año se transfieren a Estados Unidos se invertirán a partir de ahora en Europa. Los 27 Estados miembros acordaron crear la Unión de Ahorro e Inversión (Savings and Investments Union), una iniciativa de la Unión Europea (UE) para conectar mejor los ahorros de sus ciudadanos con inversiones productivas en toda la región, lo que supone un paso hacia un mercado de capitales completo.
| etiquetas: ue , estados unidos , foro económico , davos 2026 , unión ahorro e inversión
La Unión de Ahorros e Inversiones, la estrategia de la UE para pasar del ahorro a la inversión
www.finect.com/usuario/eduardogarcia/articulos/la-union-de-ahorros-e-i
España ya anunció que está diseñando una cuenta de inversiones.… » ver todo el comentario
Yo he salido del S&P 500 por patas. Ahí hay una burbuja mayor que la de las .com
Ya es hora joder.
Boicot USA!
Y Boikot a las empresas que han financiado al tirano de Trump!
Los políticos han de tomar decisiones pero nuestra lista de la compra es mucho más política que el voto cada 4 años.-
Totalmente de acuerdo. Boicot a los productos USA. Si la población europea, en la medida de lo posible, dejamos de comprar productos USA y compramos productos locales o europeos les tocaremos el bolsillo, y eso es lo que más les jode.
Bad Gateway
Sabemos que el Mertz no.
Ya sea por zionista o por prostituto (financiero, en el mejor de los casos, o literal) el animal seguira apoyando al Zanahorio y al Hitleryahu
Segundo, crear algo interesante, como por ejemplo que la inversión en empresas europeas tenga una fiscalidad entre el 0% y el 10% y auguro que tendrá éxito.
- Eximen de impuestos todas las ganancias (0%).
- Cualquier broker existente puede unirse a esto. Vamos que no tengo que cambiar de broker, sino abrirme una sub-cuenta dentro de mi broker actual.
Segundo, ¿por qué crear algo atractivo fiscalmente, cuando pueden hacer que el resto de opciones resulten mucho peor a base de impuestos?
Yo no lo haría, demasiada poca diversificación y más riesgo país.
¿Es algún modelo con pantalla para leer el discurso?