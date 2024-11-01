edición general
15 meneos
62 clics
Economía diseña una cuenta bancaria para que los españoles inviertan su ahorro en la autonomía estratégica europea

Economía diseña una cuenta bancaria para que los españoles inviertan su ahorro en la autonomía estratégica europea

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea

| etiquetas: economía , consulta , inversión , vivienda , especulación
12 3 0 K 276 actualidad
24 comentarios
12 3 0 K 276 actualidad
Torrezzno #5 Torrezzno
No me creo esto

"Si funciona esta cuenta en España, el impacto podría ser notable. Si bien la tasa de ahorro es elevada (13%), el grueso del patrimonio se concentra en ladrillo, en torno al 75%, mientras que el 25% restante es en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración."

En España la gente que conozco va al día
2 K 40
DrEvil #11 DrEvil
#5 Cuando te dicen que la economía va bien, que "España va bien", que te dan la oportunidad invertir en unas acciones preferentes, o lemas similares... échate la mano a la cartera.

Esto huele a un nueva rumasa que te caes de culo y das tres volteretas...
0 K 8
#19 Joroñas *
#11 Aquí están lanzando una consulta para recabar información y opinión sobre cómo cree la ciudadanía que debe articularse este producto. En un contexto geopolítico en el que a Europa le están puteando por izquierda, derecha y abajo, no me parece para nada descabellado esto que plantean. Es más, me parece hasta bien.

Nueva Rumasa era una estafa piramidal con pagarés, con forma de empresa. Esto es un producto financiero igual que otros ETF, Fondos, etc. Además que Nueva Rumasa era de Ruiz Mateos, privada.
1 K 19
DrEvil #22 DrEvil *
#19 Cuando digo lo de Nueva Rumasa me refiero a que cuando una entidad consolidada (pública o privada) intenta dar imagen de solvencia y a la misma vez pide inversión a mí me da por desconfiar. Y ya si prometen alta rentabilidad echa a correr.
Sobretodo ahora que están mirando a ver cómo recaudan más para una hipotética guerra con los rusos. De hecho los activos refugio como el oro están por las nubes, qué casualidad...
Personalmente yo creo que a los gobiernos habría que ver cómo quitarles vías de financiación para que no puedan gastar más de lo que recaudan, no darles nuevas herramientas para que endeuden más a su ciudadanía.
0 K 8
Find #15 Find
#5 Conozco mucha gente que no va al día. Va por círculos
0 K 16
angelitoMagno #20 angelitoMagno *
#5 ¿Qué edad tienes? ¿Nivel de estudios? Yo estoy en el rango de a mitad de los 40 años, mi entorno es gente con estudios universitarios (y, por tanto, empleos cualificados) y aunque yo soy un puto tieso, no me parece en absoluto descabellada esa tasa de ahorro del 13%

Vamos, me parece hasta baja. Que me tienen ya hasta los huevos que cada vez que quedamos para tomar unos botellines salga el tema de las inversiones, el ibex, las criptos y todo el pack completo del pequeño inversor {0x1f605}
1 K 29
Find #23 Find
#20 Si te animas, te puedo pasar un enlace con una invitación y los dos nos llevamos algo xD
0 K 16
DrEvil #7 DrEvil
Así podremos confiar nuestro dinero a la gente que de verdad invierte por el bienestar de general.  media
2 K 33
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Me parece una buena idea para todos los patriotas que queremos contribuir con nuestro país a la vez que obtenemos beneficios de ello.
2 K 32
Torrezzno #8 Torrezzno
#6 no veo la diferencia en invertir en un ETF europeo. Tendrán que especificar en que se invierte, el riesgo, como se tributa etc.
0 K 19
Find #13 Find
Interesante. Luego no digáis que no os han preguntado...
1 K 25
Celebrus #9 Celebrus *
Vamos a hacer un resumen #teahorrodosclicks:

- Finance Europe” establece un conjunto de criterios comunes para identificar productos de ahorro e inversión a largo plazo que dediquen una proporción significativa de sus activos a la economía europea, con un criterio mínimo de inversión en activos europeos y un diseño abierto a distintos “envoltorios" (cuentas, fondos de inversión, seguros de vida-ahorro u otros vehículos compatibles).

- El acuerdo establece que la etiqueta puede aplicarse…   » ver todo el comentario
1 K 17
Torrezzno #12 Torrezzno
#9 exacto. Lo que tendrían que hacer es mejorar la fiscalidad de los ETF y que cada uno invierta en lo que quiera
0 K 19
Celebrus #21 Celebrus
#12 Es que un fondo y un ETF son dos cosas diferentes y hay una razón jurídica para esto: El régimen de diferimiento está pensado para reembolsos de participaciones, no para ventas en mercado secundario, que es cómo se negocian los ETFs.
1 K 24
Find #17 Find
Del .docx al que enlazan...  media
0 K 16
IkkiFenix #10 IkkiFenix
Otra de las características del sello es que no otorgará ningún tipo de garantía pública sobre posibles pérdidas, al tratarse de productos de inversión a expensas de la evolución de los mercados financieros.

Ni de coña me fio de los euroburócratas.
0 K 11
#14 pcmaster
Si es una cuenta de ahorro, entonces el dinero está garantizado, ¿verdad?

Si no, entonces no es una cuenta de ahorro sino un fondo o algo similar.
0 K 11
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y dicen que tiene forma de papelera?
0 K 9
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 xD  media
0 K 19
#24 Tensk
#1 No me fío, fijo que es para criptomonedas, fíjate que pone "MINE COins".

:shit:
0 K 10
este_no_es_eltraba #16 este_no_es_eltraba
¿pero quien ahorra? supongo que los burgueses y empresarios. En mi entorno o vamos al día, o no se llega a fin de mes, o lo que consigues ahorrar en unos meses te lo lleva un gasto inesperado tipo avería de coche, cambio de lavadora, una avería en casa, etc.

y me temo que esto le pasa a la grandísima mayoría de la población. Actualmente sobrevivimos, no estamos en la mierda absoluta, pero tampoco creo que la mayoría de familias consiga ahorrar. Mas bien al contrario. Recordar que el salario mas común en el smi... se ve que la desigualdad no para de crecer, si no esto no se explica.
0 K 8
Find #18 Find
#16 Hay mucha gente que ahorra. Puede que no te lo digan
1 K 29

menéame