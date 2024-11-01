Economía diseña una cuenta bancaria para que los españoles inviertan su ahorro en la autonomía estratégica europea

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea