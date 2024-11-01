Economía diseña una cuenta bancaria para que los españoles inviertan su ahorro en la autonomía estratégica europea

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea
"Si funciona esta cuenta en España, el impacto podría ser notable. Si bien la tasa de ahorro es elevada (13%), el grueso del patrimonio se concentra en ladrillo, en torno al 75%, mientras que el 25% restante es en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración."
Nueva Rumasa era una estafa piramidal con pagarés, con forma de empresa. Esto es un producto financiero igual que otros ETF, Fondos, etc. Además que Nueva Rumasa era de Ruiz Mateos, privada.
Sobretodo ahora que están mirando a ver cómo recaudan más para una hipotética guerra con los rusos. De hecho los activos refugio como el oro están por las nubes, qué casualidad...
Personalmente yo creo que a los gobiernos habría que ver cómo quitarles vías de financiación para que no puedan gastar más de lo que recaudan, no darles nuevas herramientas para que endeuden más a su ciudadanía.
Vamos, me parece hasta baja. Que me tienen ya hasta los huevos que cada vez que quedamos para tomar unos botellines salga el tema de las inversiones, el ibex, las criptos y todo el pack completo del pequeño inversor
- Finance Europe” establece un conjunto de criterios comunes para identificar productos de ahorro e inversión a largo plazo que dediquen una proporción significativa de sus activos a la economía europea, con un criterio mínimo de inversión en activos europeos y un diseño abierto a distintos “envoltorios" (cuentas, fondos de inversión, seguros de vida-ahorro u otros vehículos compatibles).
El acuerdo establece que la etiqueta puede aplicarse
y me temo que esto le pasa a la grandísima mayoría de la población. Actualmente sobrevivimos, no estamos en la mierda absoluta, pero tampoco creo que la mayoría de familias consiga ahorrar. Mas bien al contrario. Recordar que el salario mas común en el smi... se ve que la desigualdad no para de crecer, si no esto no se explica.