La FIFA dice que las entradas para el Mundial están agotadas, pero los hoteles de EEUU dicen que las reservas son casi inexistentes [ENG]

En un contexto de incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y una persistente caída del turismo internacional durante la era Trump , el importante repunte que se les prometió a los hoteles estadounidenses gracias al Mundial podría no materializarse, según CoStar, la empresa líder en análisis y evaluación comparativa del sector. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado repetidamente que las entradas para la Copa Mundial se agotaron rápidamente, pero algunos aficionados estadounidenses recibieron correos electrónicos...