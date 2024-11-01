edición general
19 meneos
51 clics
La FIFA dice que las entradas para el Mundial están agotadas, pero los hoteles de EEUU dicen que las reservas son casi inexistentes [ENG]

La FIFA dice que las entradas para el Mundial están agotadas, pero los hoteles de EEUU dicen que las reservas son casi inexistentes [ENG]

En un contexto de incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y una persistente caída del turismo internacional durante la era Trump , el importante repunte que se les prometió a los hoteles estadounidenses gracias al Mundial podría no materializarse, según CoStar, la empresa líder en análisis y evaluación comparativa del sector. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado repetidamente que las entradas para la Copa Mundial se agotaron rápidamente, pero algunos aficionados estadounidenses recibieron correos electrónicos...

| etiquetas: fifa , hoteles , mundial , entradas , eeuu , reservas
16 3 0 K 326 actualidad
11 comentarios
16 3 0 K 326 actualidad
Comentarios destacados:    
wata #1 wata
Qué pregunten a los revendedores.
7 K 103
javibaz #5 javibaz
#1 algunos igual están temblando por que igual se las comen.
3 K 42
Battlestar #9 Battlestar
#5 Ciertamente con los americanos no siendo precisamente los mayores fans del "soccer" y con las fronteras casi cerradas no sé yo si van a ganar mucho.
Pero perder seguro que no pierden porque a lo sumo pueden venderlas a precio normal y recuperar la pasta seguro.
0 K 12
Kantinero #4 Kantinero
Normal, USA además de ser ahora mismo un estercolero con un descerebrado al mando, corres el riesgo de acabar en una cárcel del ICE, de Ecuador o vete tu a saber dónde.
2 K 36
#7 marcotolo
espero que les quede otro pufo bueno,
la gente no lo deberia ver ni por tv gratis
1 K 22
pitercio #2 pitercio
Las tendrá todas Trump.
0 K 20
josde #10 josde
Un peligro ir allí lo mismo vas a ver el partido y terminas en una cárcel de Bukele gracias al ICE.
0 K 20
#3 concentrado
Me veo las gradas llenas de aburridos figurantes
0 K 20
Dene #11 Dene
#3 seguramente, sudamericanos, traidos de los campos de concentracion
0 K 13
elTieso #6 elTieso
Se habrán ido a apartamentos turísticos porque los hoteles estaban caros. :troll:
0 K 11
#8 RecórtateTú
Yo tengo claro que no veré el Mundial, y será el primero que no vea, pues me niego a blanquear a los EEUU, cuando deberían ser expulsados de toda competición deportiva internacional, al igual que Israel y tal como se hizo con Rusia.
El problema es que la mayoría de seguidores del planeta fútbol seguirán viendo este esperpento de competición, ya que el forofismo le puede a la razón.
Si se hace boicot a productos estadounidenses o israelíes, aún perjudicando a los currelas nacionales que trabajan…   » ver todo el comentario
1 K 10

menéame