La FIFA dice que las entradas para el Mundial están agotadas, pero los hoteles de EEUU dicen que las reservas son casi inexistentes [ENG]

En un contexto de incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y una persistente caída del turismo internacional durante la era Trump , el importante repunte que se les prometió a los hoteles estadounidenses gracias al Mundial podría no materializarse, según CoStar, la empresa líder en análisis y evaluación comparativa del sector. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado repetidamente que las entradas para la Copa Mundial se agotaron rápidamente, pero algunos aficionados estadounidenses recibieron correos electrónicos...
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Pero perder seguro que no pierden porque a lo sumo pueden venderlas a precio normal y recuperar la pasta seguro.
la gente no lo deberia ver ni por tv gratis
El problema es que la mayoría de seguidores del planeta fútbol seguirán viendo este esperpento de competición, ya que el forofismo le puede a la razón.
Si se hace boicot a productos estadounidenses o israelíes, aún perjudicando a los currelas nacionales que trabajan… » ver todo el comentario