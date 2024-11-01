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Facebook anuncia el cierre a todos los efectos de su metaverso tras hundir la friolera de 80.000 millones de dólares en él

Facebook anuncia el cierre a todos los efectos de su metaverso tras hundir la friolera de 80.000 millones de dólares en él

Para sorpresa de nadie salvo, supongo, de los guruses que aseguraban que era el futuro Facebook acaba de anunciar el cierre a todos los efectos de su metaverso, ese mundo virtual en el que tras todo este tiempo los avatares aún no tenían piernas, tras hundir 80.000 millones de dólares en él. Será efectivo el próximo 15 de junio. Y sí, ya sé que para hablar con propiedad tendría que haber escrito que Meta anuncia el cierre de Horizon Worlds, su red social basada en realidad virtual para el próximo 15 de junio. Pero para entendernos.

| etiquetas: facebook , cierra , metaverso , meta , 80.000 millones
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6 comentarios
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Recuerdo que hace 15 años coincidí con un tipo que venía del mundo del audiovisual y se estaba metiendo en el tema web. Y claro, quería vender de lo que el sabía. Entonces me comentó que estaría bien usar los gráficos 3D VR primerizos de la época para hacer una tienda virtual donde el usuario fuera paseando y seleccionando elementos.

Y yo le dije, pero, ¿no es mas sencillo ver un listado de productos y seleccionar? ¿Sin tener que navegar por un entorno 3D?
Y él se quedó pensando y me dijo que…   » ver todo el comentario
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
También me acuerdo del que me dijo que la gente pagaría por usar un chat en el cual, en vez de escribir con el otro usuario, fueras con tu avatar por una recreación en 3D de tu ciudad para ir a una cafetería virtual y quedaras con un amigo para hablar en esa cafetería virtual a través de avatares.

En fin, al menos nos hemos reído.
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reivaj01 #3 reivaj01
Precisamente esta tarde tenía pensado probarlo.
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Cyberbob #2 Cyberbob
No entiendo como quemaron tanto dinero si desde el principio era obvio que no iba a cuajar…
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#4 j-light
Tiene que haber una buena razón para que una compañía entierre tanto dinero en algon que, obviamente, iba a ser un fracaso (Second Life sigue vivo...). Tiene que haber algo detrás.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Ahora sera mas meta que nunca xD

Van a volver a cambiar el nombre a la empresa ? xD xD
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menéame