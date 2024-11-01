Facebook anuncia el cierre a todos los efectos de su metaverso tras hundir la friolera de 80.000 millones de dólares en él

Para sorpresa de nadie salvo, supongo, de los guruses que aseguraban que era el futuro Facebook acaba de anunciar el cierre a todos los efectos de su metaverso, ese mundo virtual en el que tras todo este tiempo los avatares aún no tenían piernas, tras hundir 80.000 millones de dólares en él. Será efectivo el próximo 15 de junio. Y sí, ya sé que para hablar con propiedad tendría que haber escrito que Meta anuncia el cierre de Horizon Worlds, su red social basada en realidad virtual para el próximo 15 de junio. Pero para entendernos.