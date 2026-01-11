Europa declara la guerra a las pantallas táctiles de los coches

EuroNCAP ha tenido en cuenta esas peticiones y desde ahora considera obligatorio en sus protocolos contar con determinados botones físicos si los vehículos quieren obtener la máxima calificación, las cinco estrellas, en sus test de seguridad. Relacionada: www.meneame.net/story/fabricantes-coches-empenan-integrar-pantallas-ta
Se llama sentido común y poner las funciones básicas accesibles sin tener que descifrar una tablet…
Sensacionalista y el que quiera que se lea la nueva normal que está muy detallada, además no es obligatoria, solo penaliza en el test de EuroNCAP para conseguir la máxima puntuación
Cualquier tablet china con sim tiene más utilidad.
Cada días más incompetentes.