Europa declara la guerra a las pantallas táctiles de los coches

EuroNCAP ha tenido en cuenta esas peticiones y desde ahora considera obligatorio en sus protocolos contar con determinados botones físicos si los vehículos quieren obtener la máxima calificación, las cinco estrellas, en sus test de seguridad.

6 comentarios
eaglesight1 #2 eaglesight1
Hoy en día hasta el climatizador carece de botones físicos.
Destrozo #1 Destrozo
Después de haberlas vendido todas. Hijos de puta
Don_Pixote #6 Don_Pixote
No
Se llama sentido común y poner las funciones básicas accesibles sin tener que descifrar una tablet…

Sensacionalista y el que quiera que se lea la nueva normal que está muy detallada, además no es obligatoria, solo penaliza en el test de EuroNCAP para conseguir la máxima puntuación
ElBeaver #3 ElBeaver
Las puertas y ventanas que se pueden abrir después de un accidente.
Mimaus #4 Mimaus
Yo lo de las pantallas lo veo como una chapuza impresionante. Como no te funcione el móvil o no sea compatible no sirven para nada prácticamente. Tener que llevar dos dispositivos conectados para que medio funcione es absurdo
Cualquier tablet china con sim tiene más utilidad.
#5 Kikiru
Lo que tiene delito es que hayan homologado eso en los vehículos, y también el no tener palancas de intermitentes.
Cada días más incompetentes.
