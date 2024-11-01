edición general
Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas: “Tuvieron acceso a todos los resultados”

Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas: “Tuvieron acceso a todos los resultados”  

Algunos de esos reconocimientos incluyeron analíticas y ecografías pélvicas, tal como dos mujeres han relatado a elDiario.es. Sus nombres reales han sido sustituidos por otros para proteger su identidad. Este medio ha accedido a la analítica de una de ellas, en la que puede verse el resultado para enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis B o el VIH, así como una prueba de embarazo.

Priorat #1 Priorat *
Ahora se entiende el mensaje de Evolé sobre Ayuso. Va a ser un serial porque hay mucha mierda a sacar de Julito. No es lo que salió ayer. Es lo que está por salir.
2
#2 Barriales
Un grande de España.
Y lo sabes.
2
#3 casicasi
#2 Y universal.
1
Eibi6 #4 Eibi6
Se que todo es muy turbio y asqueroso, pero creo que todo es exactamente como todos nos imaginábamos que sería su mansión y su vida
0
El_Repartidor #6 El_Repartidor
Podíamos jugar a un juego. Decimos cosas y tenemos que adivinar si las hizo Julio Iglesias o Hugh Hefner. Empiezo:

Se acostó con entre 3000 y 4000 mujeres.
0
El_Repartidor #7 El_Repartidor
No me esperaba menos de la mansión Playboy.
0

