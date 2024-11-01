Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas: “Tuvieron acceso a todos los resultados”  

Algunos de esos reconocimientos incluyeron analíticas y ecografías pélvicas, tal como dos mujeres han relatado a elDiario.es. Sus nombres reales han sido sustituidos por otros para proteger su identidad. Este medio ha accedido a la analítica de una de ellas, en la que puede verse el resultado para enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis B o el VIH, así como una prueba de embarazo.