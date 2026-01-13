·
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
La respuesta del periodista se vuelve viral después de que la presidenta madrileña defendiera al cantante tras conocerse la investigación de la Fiscalía ...
#2
Pivorexico
Julio Iglesias debe ser el único anciano , que defiende Ayuso
13
K
142
#4
Nahid
*
#2
Sólo hay que escuchar sus canciones para darse cuenta de que es un violador
0
K
18
#5
laruladelnorte
#2
Has estado fino,se puede decir más alto pero no más claro.
3
K
30
#9
Battlestar
#2
Jeje, ahí has estado rápido y afilado.
2
K
20
#10
mariopg
#2
ayuso no ataca ancianos, ataca a "pobres"
2
K
21
#13
HeilHynkel
*
#2
También a Alfredo Kraus. Y no defiende a Bill Cosby porque es negro, que si no.
0
K
17
#3
CerdoJusticiero
Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.
La hija de la gran puta que pierde el culo por los asesinos, violadores y saqueadores sionistas. De verdad que es una pena lo mal repartido que está el cáncer.
6
K
79
#1
Nahid
#ayuséame
2
K
34
#6
Nómada_sedentario
Pues a mi me mata que cualquier noticia se convierta en una jodida disputa ideológica
3
K
29
#8
Battlestar
Y si por una de aquellas, resulta que es inocente, no simplemente que sea absuelto si no que queda demostrado que es inocente, es difícil pensarlo pero hipoteticamente nada más, entonces de ser el caso qué hacemos con el tweet que hemos guardado?
1
K
19
#11
Shuquel
#8
Enseñarlo para demostrar que tenía razón Ayuso.
0
K
12
#12
XXguiriXX
Vaya loc_ del coñ_
Sin palabras. Y se suponía que sería la heredera del PP.
0
K
14
#7
CharlesBrowson
eso, tomemos nota
0
K
7
#14
crissis
www.lavanguardia.com/opinion/20231111/9369257/calle-santos-cerdan.html
Ébola está a muchas cosas a la vez. Primero que termine con la gestión de ponerle una calle a Santos Cerdán y luego ya puede ir a callar las bocas que quiera.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
