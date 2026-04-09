Detenido un padre que irrumpió en un partido de fútbol en Lloseta ( Mallorca ) y propinó una paliza a un niño de 12 años

Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil por propinar una brutal paliza a un niño de 12 años durante un partido de fútbol informal en Lloseta. El varón saltó al campo cuando la víctima le propinó un golpe involuntario a su hijo, de la misma edad. El agredido tuvo que ser hospitalizado por la conmoción craneal que sufrió.

Rogue #2 Rogue
El cáncer de los deportes de críos. Los padres.
#6 Chuache_cientifico
#2 Esto es que no era ni el típico partidillo de liga juvenil, era una pachanga. La gente está fatal.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
"El agredido tuvo que ser hospitalizado por la conmoción craneal que sufrió."

Madredelamorhermoso, abrirle la cabeza, literalmente, a un chaval de 12 años por un partido de fútbol. Hay que ser puto sicópata.
eltxoa #4 eltxoa
El futbol. Desde crio lo he visto como un medio para que los niños aprendan valores. Los valores equivocados.
#7 Pitchford
Qué tiempos aquellos que jugábamos al futbol en el patio del colegio y no nos miraba nadie..
#3 slimedition
No me gustan los deportes de riesgo. Soy mas de skate y escalada
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Es su cultura
