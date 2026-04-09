Detenido un padre que irrumpió en un partido de fútbol en Lloseta ( Mallorca ) y propinó una paliza a un niño de 12 años

Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil por propinar una brutal paliza a un niño de 12 años durante un partido de fútbol informal en Lloseta. El varón saltó al campo cuando la víctima le propinó un golpe involuntario a su hijo, de la misma edad. El agredido tuvo que ser hospitalizado por la conmoción craneal que sufrió.
Madredelamorhermoso, abrirle la cabeza, literalmente, a un chaval de 12 años por un partido de fútbol. Hay que ser puto sicópata.