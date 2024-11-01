edición general
2 meneos
8 clics
El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'

El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele despreciar lo que ignora. Si a eso suma la ceguera por un interés propio, particular, lo que queda es el ninguneo y la riduculización. Es lo que acaba de mostrar hacia el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Le importa un bledo quién es, qué hace y qué pide. Su único empeño es quitarle su isla. Por cuestiones de seguridad, dice. Por sus recursos, más posiblemente.

| etiquetas: desprecio , trump , ministro , groenlandia , eeuu
2 0 0 K 32 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
TiagoIn #2 TiagoIn
Boikot a todo el mercado USA.
2 K 30
Aguarrás #4 Aguarrás
El naranjo me parece que va a comprender por las malas lo del fuck around and find out.
Está desbocado.
0 K 12
sleep_timer #3 sleep_timer
Menudo puto subnormal profundo tienen de dictador en USA.
0 K 11
#1 sliana
Pues las probabilidades de joder al vecino son altas si no se documenta correctamente.
0 K 7

menéame