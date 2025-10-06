El conductor que ha provocado el accidente mortal en Palma se ha dejado el DNI en el coche

La Policía Local continúa con las gestiones para localizarlo y detenerlo. El conductor del Volkswagen Golf RR que ha provocado el accidente mortal este lunes de madrugada en Palma se ha dejado el DNI en el coche y ha huido a pie. Se trata de un joven de nacionalidad española nacido en el año 1999.
| etiquetas: dni , torrente , coche , palma , accidente
En fin, pobre víctima y pobre familia. Tenemos otro caso Farruquito y Ortega Cano donde sale muy barato acabar con la vida de un inocente.
Tenía la sospecha de que el Corsa podía de ser de las primeras generaciones, pero el impacto fue frontal para el VW Golf y muy lateral para el Opel Corsa.