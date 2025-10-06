edición general
El conductor que ha provocado el accidente mortal en Palma se ha dejado el DNI en el coche

El conductor que ha provocado el accidente mortal en Palma se ha dejado el DNI en el coche

La Policía Local continúa con las gestiones para localizarlo y detenerlo. El conductor del Volkswagen Golf RR que ha provocado el accidente mortal este lunes de madrugada en Palma se ha dejado el DNI en el coche y ha huido a pie. Se trata de un joven de nacionalidad española nacido en el año 1999.

Meneanauta
#0 torrente?
smilo
#1 no, un hijo de puta
Glidingdemon
#1 un votante. Ahora, seguro que come jamón y es mucho español.
rogerius
A quién se le ocurre no llevar el DNI en la boca… :palm: :troll:
Narmer
Luego dicen que si SUVnormales y cosas de esas. Pues, sinceramente, mientras pueda permitírnelo, seguiré comprando mastodontes de más de dos toneladas para que, en caso de colisión, sea la otra parte la que sufra las consecuencias de conducir mal. Y digo esto porque yo conduzco como una abuela (dicho por amigos y hasta mi propia familia), así que sé que con 99% de probabilidad, a mí no me van a pillar cometiendo imprudencias, ni haciendo adelantamientos peligrosos ni cagadas de esas. Ya procuro comprar mis coches con control de carril y demás ADAS por si acaso me despistara.

En fin, pobre víctima y pobre familia. Tenemos otro caso Farruquito y Ortega Cano donde sale muy barato acabar con la vida de un inocente.
parladoiro
#7 (vídeo resultado del accidente, contenido violento) www.youtube.com/watch?v=RPblbZJvXGE el SUV no va a hacer mucho si el otro coche te entra el coche por pilar A y la puerta.
Tenía la sospecha de que el Corsa podía de ser de las primeras generaciones, pero el impacto fue frontal para el VW Golf y muy lateral para el Opel Corsa.
Cancerbero
Ah mama. Esas rayitas ricas en el salpicadero...
Top_Banana
¡Pulserita! :foreveralone:
javibaz
Golf RR no existe. Si es el Golf R, todos los números de dar positivo a todo.
