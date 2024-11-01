¿Cómo sobrevive Rusia a las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa?

Desde la anexión de la península de Crimea en 2014, Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado miles de sanciones contra Rusia, que se intensificaron en 2022 tras el inicio de la guerra con Ucrania(..) Así las cosas, una duda sobrevuela un conflicto que no parece tener un fin cercano: ¿Cómo es que la economía rusa no se ha derrumbado?