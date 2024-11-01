edición general
¿Cómo sobrevive Rusia a las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa?

¿Cómo sobrevive Rusia a las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa?

Desde la anexión de la península de Crimea en 2014, Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado miles de sanciones contra Rusia, que se intensificaron en 2022 tras el inicio de la guerra con Ucrania(..) Así las cosas, una duda sobrevuela un conflicto que no parece tener un fin cercano: ¿Cómo es que la economía rusa no se ha derrumbado?

rusia , eeuu , europa , sanciones , economia
Comentarios
Comentarios destacados:    
Veelicus
Pues porque por mucho que nos digan la mayoria de los paises del mundo comercian con Rusia, entre ellos la mayor fabrica del mundo.
mmlv
#1 "Hemos potenciado nuestra industria, pero no es que Rusia tenga algo mágico. Lo que ocurrió es que Occidente presentó la situación como si Rusia estuviera aislada del mundo. Pero eso no es cierto. En Naciones Unidas hay 193 países, no 30”, ironiza Pushkov. "La verdad es que la economía rusa no colapsó porque nunca dependió completamente de Occidente”, sintetiza.
ElenaCoures1
#3 De esos 193 hay un montón de dictaduras de mierda que siempre se ponen del lado de la antidemocracia, represión, censura y corrupción
Cuba, Corea del Norte, China, Bielorrusia, Irán, Venezuela, Nicaragua...
Con ellos se salva Rusia por ahora
vicvic
No podemos controlar lo que hagan otros países, allá cada uno si quiere tener tratos con paises fascistas como Rusia , pero la dirección de occidente , sobretodo Europa, ha de ser clara en el bloqueo y en el apoyo total a nuestros vecinos ucranianos.
eipoc
#5 eso lo dices mientras la OTAN usa a Ucrania como guerra proxy contra Rusia o mientras apoyan a Israel genocida. Y no te pones ni colorao.
fremen11
#5 Europa ya tenía tratos con ese país fascista antes de la invasión de UScrania......
EsUnaPreguntaRetórica
#7 Este no tiene vergüenza ni la ha conocido nunca.
ur_quan_master
#5 ese comentario denota una gran hipocresía
moratos
#5 Con dos cojones. Hablas de países fascistas mientras compramos petróleo árabe o tecnología israelis y mil mierdas más de países en los que la democracia o el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia.
Supercinexin
Con un par de huevos y con una sonrisa en la cara.
Marisadoro
¿Aprendieron de Cuba?
Don_Pixote
#2 decir que Cuba tiene economía es mucho decir…
