Ahmed al-Sharaa, de ser un terrorista con una recompensa de 10 millones a hablar ante la ONU como presidente sirio

Al-Sharaa ha hecho historia al convertirse en el primer jefe de Estado sirio en hablar ante la ONU desde 1967. Mientras tanto, los líderes europeos han comenzado a tratarlo como un socio válido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de un «buen intercambio» con Al-Sharaa sobre los retos de la transición y subrayó el compromiso de la UE con un proceso inclusivo y libre de injerencias extranjeras. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó el apoyo de Roma a la reconstrucción de Siria

robustiano #1 robustiano *
¿En sirio? ¿El cortacabezas con empacho de barba? ¬¬
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 aliado, ahora es aliado
RoterHahn #6 RoterHahn
#5
¡espera!
se dice la ha-liado.
A.more #2 A.more
Así va el mundo. El asesino americano dice quien es terrorista y quien presidente. A su gusto
#4 mariopg
no hay mayor terrorista que eeuu-uk-israel
Suigetsu #3 Suigetsu
Esto de "terrorista" siempre ha sido una forma de llamar a otros asesinos cuando tu eres un asesino y te quieres sentir moralmente superior.
#7 cunaxa
Es El Debate. A saberse si entre medio del artículo han metido un bulo esta vez.
¿ No hay una fuente de información un poco más fiable ?
#8 pozz
En España no estamos para dar lecciones sobre terroristas. :roll:  media
