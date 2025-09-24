Ahmed al-Sharaa, de ser un terrorista con una recompensa de 10 millones a hablar ante la ONU como presidente sirio

Al-Sharaa ha hecho historia al convertirse en el primer jefe de Estado sirio en hablar ante la ONU desde 1967. Mientras tanto, los líderes europeos han comenzado a tratarlo como un socio válido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de un «buen intercambio» con Al-Sharaa sobre los retos de la transición y subrayó el compromiso de la UE con un proceso inclusivo y libre de injerencias extranjeras. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó el apoyo de Roma a la reconstrucción de Siria