La ciudad china de Tianjin es la sede de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un encuentro que reúne a líderes de Rusia, China, India, Irán y Pakistán, entre otros, en lo que representa el 42% de la población mundial. Putin, acompañado por el presidente chino Xi Jinping, observa una agenda marcada por el impulso al multilateralismo y la búsqueda de acuerdos estratégicos en medio de sanciones y conflictos internacionales. EE.UU y su títere de la U.E observa la reunión con el temor propio de estar, junto a lo que oc