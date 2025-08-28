edición general
14 meneos
28 clics
Se rompe la hegemonía de EE.UU. China, Rusia, India, Pakistán… apuestan por el multilateralismo

Se rompe la hegemonía de EE.UU. China, Rusia, India, Pakistán… apuestan por el multilateralismo

La ciudad china de Tianjin es la sede de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un encuentro que reúne a líderes de Rusia, China, India, Irán y Pakistán, entre otros, en lo que representa el 42% de la población mundial. Putin, acompañado por el presidente chino Xi Jinping, observa una agenda marcada por el impulso al multilateralismo y la búsqueda de acuerdos estratégicos en medio de sanciones y conflictos internacionales. EE.UU y su títere de la U.E observa la reunión con el temor propio de estar, junto a lo que oc

| etiquetas: ocs , multilateralismo , fin del orden unipolar
12 2 0 K 137 actualidad
9 comentarios
12 2 0 K 137 actualidad
#4 tierramar *
observatoriodetrabajad.com/2025/08/28/como-funciona-realmente-el-siste
ZHANG WEIWEI: Desde el punto de vista chino, necesitamos un equilibrio general entre el poder político, el poder social y el poder del capital, a favor de la mayoría, la gran mayoría de la población china.
En Estados Unidos, el equilibrio del poder favorece al poder del capital. Ese es el problema.

China ha sacado a casi 800 millones

…   » ver todo el comentario
2 K 37
Rokadas98 #3 Rokadas98
La situación se está volviendo muy interesante a nivel mundial en ambos bloques tienen tecnología.
2 K 31
RoterHahn #7 RoterHahn
#3
Con la diferencia que china e india tienen cientos de miles de técnicos y científicos, y EEUU en la investigación científica depende casi al 100% de extranjeros.
0 K 12
#5 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/estudiantes-latinoamerica-china-impulsan- Estudiantes de Latinoamérica y China impulsan innovadores proyectos para la superación de la pobreza. Esta es la forma de hacer progresar a todos los países. No huyendo a países como España, con un 10% de paro estructural, bajando los sueldos y las condiciones laborales, y no pudiendo salir de la pobreza ni con trabajo.
0 K 14
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Las 24 anteriores eran para apuntalar el unilateralismo por lo visto.
0 K 10
#9 Dav3n
#_6 Otro adorayankees genocidas haciendo horas extras para soltar bilis xD
0 K 10
platypu #1 platypu
Cuantas veces vais a subir lo mismo, ni que fueras un bot...
0 K 8
#2 tierramar *
#1 No me ha aparecido que fuera duele. ¿Como se descarta?
0 K 14
#8 Dav3n *
#2 Pero es dupe? Porque la he buscado y solo me sale esta.

#_1 Si es dupe podrías aportar el enlace como se suele hacer, no? O es que solo pasabas para acusar a los demás de lo que hacéis vosotros?
0 K 10

menéame