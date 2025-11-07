edición general
EE.UU. levanta las sanciones al presidente sirio pocos días antes de su reunión con Trump en la Casa Blanca

EEUU ha levantado las sanciones contra el presidente sirio, Ahmad al Sharaa, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hiciera lo propio el jueves, y cuatro días antes de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo martes en la Casa Blanca. El Reino Unido ha anunciado en paralelo la misma medida, que culmina el proceso de legitimación internacional y diplomática del nuevo gobierno sirio tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año.

"El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha eliminado la designación como 'terrorista global' que pesaba sobre Al Sharaa, y también sobre el ministro de Interior de Siria, Anas Khattab, según un aviso publicado en su página. El titular de Interior también se ha beneficiado del alivio de sanciones de la ONU y de Reino Unido".

Ya no son rebanacuellos.
Nunca lo fueron.
Oceanía nunca ha estado en guerra contra Estasia.
#2 A ver, ahora son terroristas locales.
De como ascender de terroristas más buscados, a grandes amigos de toda la vida... :-D :-D :-D :-D
Capaz es Trump de volver a ponérselas como no le guste algo que diga el tipo en la Casa Blanca (o cómo vaya vestido, o vaya usted a saber qué...)
Entre terroristas anda el juego... :roll:
