EE.UU. levanta las sanciones al presidente sirio pocos días antes de su reunión con Trump en la Casa Blanca

EEUU ha levantado las sanciones contra el presidente sirio, Ahmad al Sharaa, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hiciera lo propio el jueves, y cuatro días antes de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo martes en la Casa Blanca. El Reino Unido ha anunciado en paralelo la misma medida, que culmina el proceso de legitimación internacional y diplomática del nuevo gobierno sirio tras la caída del régimen de Bachar al Asad hace un año.