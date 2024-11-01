La Casa Blanca intenta renombrar el Kilimanjaro en honor a Trump [ENG]

El enviado especial de Donald Trump para Acuerdos Globales vuela a África con una misión de gran importancia— cambiar el nombre del monte Kilimanjaro a monte Trump. “Estuve hablando con el ministro de Tanzania. Le dije que iba para allá pero que iba a cambiar el nombre,” dijo Paolo Zampolli en Washington el viernes.
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Air Dog One
Como el perrocóptero o la Canlancha
Ojalá ese gobierno comunista del que tanto se habla existiese.
El expropiador juan ( "one" pronunciado en gallego de las rías bajas)
Voy a sacar un billete para reunirme con el tal Paolo Zampolli para comunicarle que voy para allá a cambiarle el nombre a su mujer y renombrarla como "Zampapollitas" en honor a su complejo de inferioridad.
Me parece poco para el maravilloso lider yanki, yo renombraría todos los mares y oceanos del mundo como Mar de trump1, mar de trump2 , Oceano dorado de Trump 1, Oceano dorado de trump 2. También podríamos renombrar los continentes y que todos se llamaran "Trump premio de la paz."
Propongo: "Trump Moon Yeahhh", "Orange Moon".