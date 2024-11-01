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La Casa Blanca intenta renombrar el Kilimanjaro en honor a Trump [ENG]

La Casa Blanca intenta renombrar el Kilimanjaro en honor a Trump [ENG]

El enviado especial de Donald Trump para Acuerdos Globales vuela a África con una misión de gran importancia— cambiar el nombre del monte Kilimanjaro a monte Trump. “Estuve hablando con el ministro de Tanzania. Le dije que iba para allá pero que iba a cambiar el nombre,” dijo Paolo Zampolli en Washington el viernes.

| etiquetas: kilimanjaro , tanzania , paolo zampolli , trump
20 8 1 K 264 Trumpistas
29 comentarios
20 8 1 K 264 Trumpistas
Comentarios destacados:        
Moderdonia #2 Moderdonia *
Propongo cambiar el nombre del Falcon por “perrosanxe one”
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skaworld #11 skaworld
#2 #3 Home por Dios...

Air Dog One
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Moderdonia #12 Moderdonia *
#11 ADO-KING volador.
1 K 27
skaworld #18 skaworld *
#12 #16 #17 Se podria estudiar toda una gama de vehículos a disposición del comandante supremo del politburó Sanchista

Como el perrocóptero o la Canlancha
4 K 87
Moderdonia #20 Moderdonia *
#3 #18 #16 #17 todo muy gracioso pero yo no quiero hacerle campaña al PSOE. Lo que estamos todos de acuerdo es en trolear a Donald Trump.

Ojalá ese gobierno comunista del que tanto se habla existiese.

El expropiador juan ( "one" pronunciado en gallego de las rías bajas)
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Verdaderofalso #24 Verdaderofalso
#20 trolleo máximo siempre xD
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Supercinexin #22 Supercinexin
#18 Aquí mis contribuciones a la nueva Bandera de ¡España! (asistidas por NanoBanana 2):  media
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Supercinexin #23 Supercinexin
#22 Y la segunda, ya más formal y detallada, para eventos oficiales e internacionales:  media
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Supercinexin #17 Supercinexin
#11 Todos hemos pensado lo mismo viendo el comentario de Moderdonia destacado en la cola de pendientes.
2 K 47
traviesvs_maximvs #26 traviesvs_maximvs
#11 venía a proponer exactamente ese
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Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#2 El Perro One mola más
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themarquesito #1 themarquesito
Este Paolo Zampolli es quien ha intentado convencer a la FIFA para echar a Irán del mundial e incluir a Italia, y también el individuo que pidió un par de favores a la Casa Blanca para que ICE deportade a su ex y así quedarse con la custodia de su hijo (como informó por aquí @Verdaderofalso )
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jonolulu #5 jonolulu
#1 Pues por la foto parece un garrulo de pueblo de la meseta castellana
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#8 capitan.meneito
#5 pues se ve que hace unas mamadas de puta madre.
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#14 eugeniodl
#5 Zampabollos en misión urgente.
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Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Esta gente, de la que hay en todo el mundo, es definitivamente GILIPOLLAS, así, con mayúsculas.

Voy a sacar un billete para reunirme con el tal Paolo Zampolli para comunicarle que voy para allá a cambiarle el nombre a su mujer y renombrarla como "Zampapollitas" en honor a su complejo de inferioridad.
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#9 Bravok1 *
Y el everest no?, nada?, porque lo discriminan? podrían llamarla la gran supermontaña de Trump ...

Me parece poco para el maravilloso lider yanki, yo renombraría todos los mares y oceanos del mundo como Mar de trump1, mar de trump2 , Oceano dorado de Trump 1, Oceano dorado de trump 2. También podríamos renombrar los continentes y que todos se llamaran "Trump premio de la paz."


:popcorn: :popcorn: :popcorn:
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ur_quan_master #27 ur_quan_master
En honor a Trump el Kilimanjaro va a cambiar su nombre por el de "Gilimajara"
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skaworld #13 skaworld
Y por qué no poner un ojo en el propio continente americando y llamar a alguno de sus mas renombrados accidentes geográficos en honor al presidente, como por ejemplo mandar una petición formal a Bolivia y Perú para llamar al lago que comparten, el Gran lago Trumpcaca
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Moderdonia #25 Moderdonia *
#13 magnífica propuesta señor embajador, Tititrump, también podría ser válido, utilizar caca como sinónimo de Trump y todo con una sonoridad muy flamenca.
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Spirito #10 Spirito
Ya está tardando en cambiar el nombre de Sistema Solar por Sistema de Trump. xD
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#28 CrudaVerdad
#10 pues la luna no tiene nombre. Todas las lunas de Júpiter o Saturno o Marte tienen su nombre molón, pero nuestra luna no.

Propongo: "Trump Moon Yeahhh", "Orange Moon".
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josde #4 josde
Cuanta noticia de subnormales que hay sobre EE.UU.
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javibaz #7 javibaz
¿Hacerle la pelota al viejo chocho, no es woke?
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Malinke #19 Malinke
De ser yo el presidente tanzano, primero la pasta, cambio el nombre en cuatro mapas, libros de texto y a esperar a que Trump deje de der presidente o se muera.
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manc0ntr0 #21 manc0ntr0
Esta gente qué coño fuma, ¿estramonio?
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#29 Samaritan *
Paolo Zampabolli
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menéame