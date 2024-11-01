El camino hacia las armas nucleares propias de Dinamarca: esto es lo que opinan los expertos sobre la idea [ENG]

Son tiempos nuevos en la geopolítica y en Europa. Los vecinos de Dinamarca están considerando la posibilidad de dotarse de armas nucleares, y Francia se ofrece a compartir su paraguas nuclear. ¿Debería Dinamarca tener sus propias armas nucleares? ¿Es una buena idea? ¿Es siquiera posible? La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no descarta la idea de armas nucleares en territorio danés.
| etiquetas: dinamarca , armas , nuclear , atómica
Ejemplo: Corea del Norte. Fue tener un pepino nuclear y dejar todo dios de tocarle los cojones.
Gente de toda confianza. Un eterno "quiero ser USA y no puedo", es lo que es Francia.
Esa otra cosa es mucho más compleja y asumo que tremendamente cara...