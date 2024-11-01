El camino hacia las armas nucleares propias de Dinamarca: esto es lo que opinan los expertos sobre la idea [ENG]

Son tiempos nuevos en la geopolítica y en Europa. Los vecinos de Dinamarca están considerando la posibilidad de dotarse de armas nucleares, y Francia se ofrece a compartir su paraguas nuclear. ¿Debería Dinamarca tener sus propias armas nucleares? ¿Es una buena idea? ¿Es siquiera posible? La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no descarta la idea de armas nucleares en territorio danés.