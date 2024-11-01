edición general
El camino hacia las armas nucleares propias de Dinamarca: esto es lo que opinan los expertos sobre la idea [ENG]

Son tiempos nuevos en la geopolítica y en Europa. Los vecinos de Dinamarca están considerando la posibilidad de dotarse de armas nucleares, y Francia se ofrece a compartir su paraguas nuclear. ¿Debería Dinamarca tener sus propias armas nucleares? ¿Es una buena idea? ¿Es siquiera posible? La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no descarta la idea de armas nucleares en territorio danés.

hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico
#3 Porque cuando puedes soltarle una ostia al maton del barrio, se busca a otro.

Ejemplo: Corea del Norte. Fue tener un pepino nuclear y dejar todo dios de tocarle los cojones.
Supercinexin #1 Supercinexin
Aquí va a acabar teniendo armas nucleares hasta Andorra. Todos menos quien realmente debería tenerlas: España.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Encantado de pagar pepinos franceses si se llevan al otro lado del Atlántico los pepinos americanos :take:
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Sí, los tratos con gabachos siempre van muy bien a todo el mundo. Pregúntale a Airbus, a los argentinos con los Exocet, a los negros africanos de todas sus colonias con el franco de pega...

Gente de toda confianza. Un eterno "quiero ser USA y no puedo", es lo que es Francia.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 they may be bastards, but they're our bastards
silencer #3 silencer
#1 y por qué deberíamos tenerlas?
hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
#1 España lo tiene facil. Resucitamos el proyecto Islero y los vectores para meterselas a alguien hasta el gaznate en breve gracias a PLD ...
security_incident #4 security_incident
El único camino para el desarme nuclear es que todos tengan armas nucleares. En esa situación, el hecho de tenerlas ya no da ventajas, al revés, se convierte en riesgo.
#6 Pitchford *
El error ya lo cometió Europa y tiene difícil arreglo. Lo ideal sería una defensa conjunta europea con suficientes armas de disuasión nucleares, pero eso no va a ocurrir. Lo mejor, tener contenta a Rusia, porque si recurre a sus armas nucleares conquista media Europa cuando quiera. Ni Francia ni UK van a hacer nada si no les afecta directamente. Y del lado de Groenlandia, pues lo que quiera EEUU..
pip #10 pip
Yo no tengo ni puta idea de armas nucleares, pero una cosa es una bomba tipo Hiroshima para lanzar desde un avión, que podríamos tener en unos pocos meses pero que no sirve de nada, y otra una fuerza nuclear moderna capaz de ser útil en la última guerra que vamos a tener.

Esa otra cosa es mucho más compleja y asumo que tremendamente cara...
