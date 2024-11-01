·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6231
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
8069
clics
Así quedó el Boeing 777 que Irán ocultó al mundo -
7082
clics
La Casa Blanca publica un tweet de Donald Trump diciendo "winning" (ganando) en loop durante 1 hora
4254
clics
Cuestión de votos
4864
clics
Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]
más votadas
397
Hasta 72 millones de dinero público habrían comprometido los Gobiernos de Mazón y Pérez Llorca para colegios del Opus Dei
555
VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"
523
Ayuso, recibida con honores en México... tras previo abono de 300.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid
402
"Proteger" el fútbol ya penaliza a nuestro ecosistema tecnológico: Vercel y BunnyCDN retiran sus nodos en España
263
Alemania prohibirá los símbolos rusos, bielorrusos y soviéticos durante las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial del 8 y 9 de mayo. (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
44
clics
Ayuso se topa con la Iglesia mexicana: cancelan su acto en la catedral de Ciudad de México para ensalzar a Hernán Cortes
Varias decenas de representantes de los pueblos originarios se habían congregado para protestar por este acto que negaba la Conquista como un hecho de saqueo.
|
etiquetas
:
ayuso
,
iglesia
,
mexico
,
cancelación
,
hernán cortes
15
4
1
K
157
politica
31 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
1
K
157
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
skaworld
*
" varias decenas de representantes de los pueblos originarios ya se habían congregado a las puertas del templo para leer un comunicado contra el reconocimiento a Hernán Cortés"
Jojojojo sabes aquello de "la prioridad nacional" poooos... ellos eran "lo nacional" y le vienen a dar la chapa los que hicieron "el gran reemplazo" aplicando la "agenda 1582"
13
K
177
#24
Tensk
#1
Claro, que no se le unieron los de allí en contra de los que les estaban dando por saco.
El mito del buen indio salvaje al sur de Río Bravo.
0
K
13
#26
skaworld
#24
¡lo sabia! ¡Aliades!
0
K
12
#31
Tensk
#26
Parece que no, que de historia americana de finales del XV, principios del XVI no lo tienes muy controlado o no lo quieres controlar.
0
K
13
#4
Ramen
La verdad es que España debería pedirle perdón a México. Nunca debimos permitir que la boba esta saliera de Madrid.
7
K
95
#27
HeilHynkel
#20
Repito ... el imperio de los Méxicas, con los Tlaxcaltecas en el centro es una parte del actual México ... es como si me dices que en Galicia le tienen manía a Anibal por arrasar Sagunto ...
0
K
20
#22
ur_quan_master
La miniatura parece sacada de una película de zombis.
1
K
19
#10
tierramar
Ayuso en campaña electoral en Maxico, gano las elecciones garcias la voto latino y la abstención de los madrileños
0
K
13
#13
HeilHynkel
#10
A ver lo que tarda en llamas sudamericanos a los Méxicanos.
0
K
20
#23
woody_alien
Los Indios Pueblo todavía están esperando las disculpas de los mexicas por las masacres del 1300 al1400.
0
K
12
#7
fremen11
Como aquí no pudo celebrar la misa por las víctimas de la DANA, porque no se iba a presentar ni Dios, se va a México a celebrar misas por los conquistadores.........
1
K
12
#11
ipanies
*
Hay que ser imbécil para ir a un país pagando una pasta que no es suya para que le den muchos mimitos y conseguir que lo único que trascienda es que tus anfitriones te suspenden actos por bocachancla y faltona
Enhorabuena Madrileños!!! Esta imagen dais por el mundo
0
K
12
#2
Noeschachi
#0
meneame.net/story/homenaje-isabel-diaz-ayuso-hernan-cortes-sacude-poli
0
K
11
#18
sleep_timer
¿Se puede saber que hace esa puta retrasada allí?
0
K
11
#12
Arzak_
La tarada haciendo amigos.
0
K
11
#17
Fisionboy
Lo de México es un claro ejemplo (otro más) de cómo los intereses políticos por crear un enemigo ficticio al que culpar de todos sus males actuales. Es tan ridículo como si en España culpásemos ahora a los romanos, árabes o cualquiera de las civilizaciones que pasaron por nuestras tierras a lo largo de la historia de nuestros problemas presentes.
Ahí están ellos, con sus apellidos españoles, culpándonos a nosotros de veteasaberqué.
0
K
10
#25
disecain
#19
pasando por alto los insultos, que te retratan más a ti que a mí. El imperio opresor precolombino que destituyó Cortes era tan estado como el reino que regaló Fernando VII a Napoleón.
0
K
10
#5
elmakina
Cortés tiene una dignidad histórica que no van a borrar cuatro acomplejados con pancarta y catecismo de baratillo. Ayuso aquí tiene razón, aunque a algunos les caiga mal, y es que reducir la historia a un berrinche de buenos y malos es de una paletería intelectual tremenda.
0
K
10
#8
fremen11
#5
La dignidad histórica la tendrá aquí pero no en México, que es dónde ha ido a tocar los cojones........
1
K
19
#14
elmakina
#8
Claro, campeón, porque la historia cambia de dignidad al cruzar una aduana, ¿no?
A ver si nos centramos un poco, porque sin Cortés no se entiende México tal como es, con su lengua, su estructura política, su mestizaje y buena parte de su identidad histórica. Es que es de traca que para algunos iletrados mencionar a un personaje histórico fundamental allí es "tocar los cojones"
Precisamente eso es el provincianismo del que habla Ayuso, que no te enteras.
0
K
10
#30
fremen11
*
#14
Claro enterao porque la historia, la escriben???? Y por lo tanto los que allí viven no tiene nada que decir, si es que te tienes que descojonar.....
Hablan el idioma, tienen la cultura del conquistador y su identidad histórica está basada en los criollos que renegaron de la metropoli, pero te olvidas que allí quedan indígenas con su propia cultura y son los que se quejan
Otro español dentro de la España dentro de España.........
0
K
9
#15
oceanon3d
*
#5
Que dignidad ni ocho cuartos: va ha intentar crear un conflicto diplomático a posta por un supuesto rédito político ... entre los más retrasados supongo.
A esta tarada Hernán, México y la historia se la suda el coño. Y ya si eso otras vacaciones por cuenta de los madrileños.
Seamos serios y respetemos el foro.
0
K
8
#21
elmakina
#15
Qué curioso: pides "respetar el foro" justo después de insultar como si el argumento te viniera grande. Supongo que algunos no dais para más, y ya.
1
K
3
#29
oceanon3d
#21
Menudo nivel , me da pena ... en serio.
0
K
8
#16
disecain
#5
Aquí a algunos se os va la olla muchísimo. El que Ayuso vaya a ensalzar a Cortés a Mexico es como si viniera el alcalde de Paris a aquí a ensalzar a los Napoleon por sus contribuciones en España, que las hubo...
0
K
10
#19
elmakina
*
#16
Comparación absurda propia de un iletrado histórico total: Cortés no fue un jefe de Estado moderno ni México existía como Estado-nación. Se puede debatir su figura sin reducirlo todo a propaganda, fenómeno.
0
K
10
#3
Suigetsu
Para los pueblos indigenas Hernan Cortés fué más un liberador que otra cosa, los Aztecas eran unos tiranos que fueron prácticamente destruido del odio que les tenían los pueblos de los alrededores.
0
K
10
#9
HeilHynkel
*
#3
Depende. Para los tlaxcaltecas sí, pero es que había muchos más pueblos. Que pensamos que los Aztecas eran un imperio y dominaban lo hoy es México y lo que tenían era un cacho del itsmo, mucho menos de lo que es México ahora y aún menos de lo que fue en su independencia.
2
K
50
#20
Suigetsu
#9
Seguramente mucho del odio que tienen a los colonizadores fue más del poder que sometieron los tlaxcaltecas a los demás pueblos cuando cayeron los Aztecas que de los españoles en sí.
0
K
10
#6
Spirito
Para algo que iba a hacer bien la guapita.
0
K
9
#28
hakcer_dislexico
Es como Eva Peron pero en version cringe de cojones.
0
K
7
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Jojojojo sabes aquello de "la prioridad nacional" poooos... ellos eran "lo nacional" y le vienen a dar la chapa los que hicieron "el gran reemplazo" aplicando la "agenda 1582"
El mito del buen indio salvaje al sur de Río Bravo.
Repito ... el imperio de los Méxicas, con los Tlaxcaltecas en el centro es una parte del actual México ... es como si me dices que en Galicia le tienen manía a Anibal por arrasar Sagunto ...
A ver lo que tarda en llamas sudamericanos a los Méxicanos.
Enhorabuena Madrileños!!! Esta imagen dais por el mundo
Ahí están ellos, con sus apellidos españoles, culpándonos a nosotros de veteasaberqué.
A ver si nos centramos un poco, porque sin Cortés no se entiende México tal como es, con su lengua, su estructura política, su mestizaje y buena parte de su identidad histórica. Es que es de traca que para algunos iletrados mencionar a un personaje histórico fundamental allí es "tocar los cojones" Precisamente eso es el provincianismo del que habla Ayuso, que no te enteras.
Hablan el idioma, tienen la cultura del conquistador y su identidad histórica está basada en los criollos que renegaron de la metropoli, pero te olvidas que allí quedan indígenas con su propia cultura y son los que se quejan
Otro español dentro de la España dentro de España.........
A esta tarada Hernán, México y la historia se la suda el coño. Y ya si eso otras vacaciones por cuenta de los madrileños.
Seamos serios y respetemos el foro.
Depende. Para los tlaxcaltecas sí, pero es que había muchos más pueblos. Que pensamos que los Aztecas eran un imperio y dominaban lo hoy es México y lo que tenían era un cacho del itsmo, mucho menos de lo que es México ahora y aún menos de lo que fue en su independencia.