«Un alumno me agredió, me llamó guarra y amenazó con matar a mi hijo»: el diario de una profesora de instituto

Alicia (que prefiere no dar su apellido) es profesora de Educación Física en un instituto público de Madrid, pero también ha sido bailarina profesional. En la pandemia se volvió «súperactiva» en las redes sociales y fue ganando seguidores con contenido sobre danza y expresión corporal, siempre en relación con el deporte. «Uno de los alumnos a los que daba clase en segundo de la ESO descubrió mi perfil y ahí empezó todo», asegura a este diario. Se trata de un chaval que va a cumplir 17 años.