La vida de Simeone fuera del fútbol: un imperio inmobiliario en Madrid de 180 apartamentos y 7 edificios junto a su mujer

El corazón de ese imperio es Carpersim SL, la sociedad que canaliza la mayor parte de sus inversiones en vivienda y que se ha consolidado como el brazo empresarial más potente del matrimonio. Según los balances depositados en el Registro Mercantil, la compañía roza los 40 millones de euros en activos, con cerca de 13,8 millones contabilizados como inversiones inmobiliarias y más de 19 millones en inmovilizado material, cifras que ilustran hasta qué punto han apostado por convertir los ingresos del fútbol en patrimonio de largo plazo.