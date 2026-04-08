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La vida de Simeone fuera del fútbol: un imperio inmobiliario en Madrid de 180 apartamentos y 7 edificios junto a su mujer

La vida de Simeone fuera del fútbol: un imperio inmobiliario en Madrid de 180 apartamentos y 7 edificios junto a su mujer

El corazón de ese imperio es Carpersim SL, la sociedad que canaliza la mayor parte de sus inversiones en vivienda y que se ha consolidado como el brazo empresarial más potente del matrimonio. Según los balances depositados en el Registro Mercantil, la compañía roza los 40 millones de euros en activos, con cerca de 13,8 millones contabilizados como inversiones inmobiliarias y más de 19 millones en inmovilizado material, cifras que ilustran hasta qué punto han apostado por convertir los ingresos del fútbol en patrimonio de largo plazo.

| etiquetas: simeone , inmobiliaria , carpersim
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 calcetus *
Nada, oye, me cago en su puta madre, a ninguno le da por montar una empresa de lo que sea, no. Dinero fácil para un millonario a costa de estrangular a quien sea
12 K 112
#2 escultor1999
#1 Totalmente de acuerdo, vaya panda de hdp
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devilinside #3 devilinside
#1 Redpiso es de propiedad de un exfutbolista también. Todos al inmobiliario
3 K 55
#4 wonsterboy
#1 Sin llevarte la contraria, creo que hace lo que haría hoy en día el 99% de la población. Persona que puede, persona que compra y alquila un piso para exprimir a sus vecinos. Luego los culpables son otros.
2 K 41
#7 davids
#4 Cierto. Los que tienen pasta, lo que quieren es sacarle rendimiento. Hoy en día, por lo menos en España, no creo que haya un negocio que ofrezca mayor rentabilidad a menor riesgo que el inmobiliario. El problema está en que esto suceda a costa de que cada vez sea más difícil acceder a un bien básico. Tampoco debería sorprendernos mucho, incluso un ministro de "Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana de España", no tanto tiempo atrás, declaraba que "la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado".
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#7 Más que por la rentabilidad, la gente invierte en inmuebles porque es lo más cómodo.

Montar una empresa implica estar todo el día ahí. Comprar un piso y ponerlo en alquiler unos años para venderlo al cabo de un lustro por un 20% de lo que pagaste te da muchísimo menos trabajo.

Otras opciones son la bolsa, acciones y cosas así. Pero la gente tiene la percepción de que es más complicado y que tiene muchísimo riesgo. Llo cual no es cierto, abrir fondos indexados a IBEX35, SP500 o demás se…   » ver todo el comentario
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Dragstat #5 Dragstat *
#1 hay mucho rico, por herencia sobre todo, que se denomina empresario y simplemente se dedica a comprar inmobiliario. Y crea una empresa con un par de personas gestionándolo y ya está. Es la inversión favorita para mucha gente porque es la menos sofisticada de todas, y no tienes que entender ni hacer nada. Además es algo físico que ves con tus propios ojos y no desaparece. Simplemente compras y alquilas un bien se primera necesidad, poco riesgo y mucho beneficio, y una de las inversiones más cancerígenas para la sociedad. Una empresa tecnológica o algo en lo que haya que pensar o ser creativo seguro que no montan. Como mucho un restaurante.
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#6 molybdate
#1 Oye, que lleva una camiseta contra el hambre ¿Es que eso no es suficiente? :troll:
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#8 davids
Fiel a su filosofía, pisito a pisito, y ya van 180.
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#9 Garminger2.0
El negocio inmobiliario es de lo más rentable que hay, se puede sacar mucho margen de beneficio con un esfuerzo muy bajo o casi nulo. Pero comprar viviendas no es como comprar un balón o un portátil, cuesta mucho dinero por lo que las inversiones fuertes solo están al alcance de los ricos.
A partir de esto, que es todo muy obvio, supongo que no es difícil deducir por qué los grandes poderes no se atreven a meterle mano al mercado, ya que los principales beneficiarios son gente con mucha pasta. Y tampoco hace ser muy listo para darse cuenta que la derecha, que basa su existencia en proteger los intereses de los ricos, jamás dará una solución real que haga que los pobres pueden comprar con poco esfuerzo.
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menéame