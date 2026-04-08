La vida de Simeone fuera del fútbol: un imperio inmobiliario en Madrid de 180 apartamentos y 7 edificios junto a su mujer

El corazón de ese imperio es Carpersim SL, la sociedad que canaliza la mayor parte de sus inversiones en vivienda y que se ha consolidado como el brazo empresarial más potente del matrimonio. Según los balances depositados en el Registro Mercantil, la compañía roza los 40 millones de euros en activos, con cerca de 13,8 millones contabilizados como inversiones inmobiliarias y más de 19 millones en inmovilizado material, cifras que ilustran hasta qué punto han apostado por convertir los ingresos del fútbol en patrimonio de largo plazo.
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Agenda Urbana de España", no tanto tiempo atrás, declaraba que "la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado".
Montar una empresa implica estar todo el día ahí. Comprar un piso y ponerlo en alquiler unos años para venderlo al cabo de un lustro por un 20% de lo que pagaste te da muchísimo menos trabajo.
Otras opciones son la bolsa, acciones y cosas así. Pero la gente tiene la percepción de que es más complicado y que tiene muchísimo riesgo. Llo cual no es cierto, abrir fondos indexados a IBEX35, SP500 o demás se… » ver todo el comentario
A partir de esto, que es todo muy obvio, supongo que no es difícil deducir por qué los grandes poderes no se atreven a meterle mano al mercado, ya que los principales beneficiarios son gente con mucha pasta. Y tampoco hace ser muy listo para darse cuenta que la derecha, que basa su existencia en proteger los intereses de los ricos, jamás dará una solución real que haga que los pobres pueden comprar con poco esfuerzo.