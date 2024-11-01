edición general
Una vecina de León deja sin internet a todo su pueblo al cortar los cables de fibra óptica: "No deja que vengan a repararlo"

Los vecinos de Barrios de Gordón, en León, han decidido alzar la voz contra una vecina que, harta de que los cables de fibra óptica discurrieran por su fachada, decidió cortarlos, dejando sin internet a toda la localidad.

Uge1966 #7 Uge1966
#3 Porque la fachada es suya, y sin su permiso, no se ponen cables. Y punto. La ley le ampara. Y las empresas instaladoras lo saben, pero unos se lo montan mejor que otros, y ya está. Pero a las bravas, gana el propietario de la fachada.
#8 pcmaster
#7 Pero una vez la operadora tiene permiso para poner cables, puede poner otros en los mismos tornillos sin pedir permiso. Se llama "derecho de paso".
#1 poxemita
Deberían hacerle a ella lo mismo con ña luz y el agua.
#2 Barriales *
#1 si la paga y tiene todo en regla, cual es el motivo?.
Estas cositas pasan por no pedir permiso. Hasta los cojones estoy de la impunidad de las multinacionales.
Arkhan #3 Arkhan
#2 ¿Sno le molestan los cables que pasan por su fachada de la eléctrica, por qué le molestan los de la teleco cuando ambos funcionan con las mismas reglas?
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 todo el mundo tiene tijeras en casa. Y algunos hasta azadas o martillos.
Solo falta alguien que le dé por tomarse la justicia por su mano como ha hecho ella y ya tenemos drama.
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 Pues depende, yo he sido afectado por una señora que no quería más cables de fibra en su fachada, es una casa con patio frontal, tenía a su madre mayor, más de una vez se encontró a técnicos dentro de su patio sin pedir permiso, la madre se asustaba, al parecer le jodieron algunas plantas, hasta que se hartó. Yo hablé con ella porque me hacía falta para el trabajo, y acepto, y lo que hizo el técnico fue pasarle un cable algo más gordo y poner una caja a otro vecino para no tener que pedirle…   » ver todo el comentario
Aokromes #6 Aokromes *
pues, las multas por esas cosas pueden ser interesantes.
lo que podian hacer las compañias es meter el cable por otro lado y no darle servicio a ella.
