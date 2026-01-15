edición general
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden

Hasta hace poco, Harvard era la universidad más productiva del mundo en investigación, según una clasificación mundial que toma en cuenta las publicaciones académicas. Pero esa posición puede estar tambaleándose, lo que constituye la evidencia más reciente de una tendencia preocupante para el mundo académico estadounidense. Recientemente, Harvard ha descendido al número 3 de la clasificación. Las escuelas que suben a toda velocidad en la lista no son las homólogas estadounidenses de Harvard, sino universidades en China

etiquetas: educación , universidades , ranking , eeuu , china , internacional
#1 Chiapela *
Aquí somos team China porque España es muy mediocre
azathothruna #2 azathothruna
Los estudiantes extranjeros eran los listos, a diferencia de los "verdaderos" gringos, esos carepalida decepcionantes.
Y lo gracioso es que aun las universidades gringas son mejores que las europedas :troll: :troll: :troll: :troll:
#3 Tronchador.
Mirando la cantidad de publicaciones...
Sí, es un indicador. ¿Como se mide la calidad?
Veelicus #4 Veelicus
#3 por las patentes que salen se suele saber tambien
#5 Tronchador.
#4 Lo que me refiero es que no es lo mismo patentar/publicar un reactor de fusión fría, que sobre si el agua moja.
