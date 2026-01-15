Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden

Hasta hace poco, Harvard era la universidad más productiva del mundo en investigación, según una clasificación mundial que toma en cuenta las publicaciones académicas. Pero esa posición puede estar tambaleándose, lo que constituye la evidencia más reciente de una tendencia preocupante para el mundo académico estadounidense. Recientemente, Harvard ha descendido al número 3 de la clasificación. Las escuelas que suben a toda velocidad en la lista no son las homólogas estadounidenses de Harvard, sino universidades en China