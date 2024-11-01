«Me tuvo horas chupándole el ano y el pito»: los sobrecogedores testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Las mujeres consideran que su trabajo como interinas para el veterano artista madrileño en sus mansiones del Caribe en 2021 fue poco menos que un auténtico infierno debido al control absoluto que ejercía sobre ellas, tratándolas prácticamente como a unas esclavas. «Me usaba (sexualmente) casi todas las noches» - explica una de ellas.
| etiquetas: julio , iglesias , exempleada , pito
Así me gusta, subiendo el nivel de tus gilipolleces. Ánimo. Ya casi estás tocando techo
O en esta: www.meneame.net/story/laura-rebeca-hablan-tras-denuncia-contra-julio-i
Creo que es duplicada.
Voy a probar esa excusa con mi mujer, a ver si cuela
Oh, gente diciendo cosas.
Es no noticia.
No se como decirlo ya más claro.
Y más si compras de gama alta que son hiperrealistas y agradables, cosa que este tipo tiene dinero de sobra para permitírselo.
Para mí esta muy claro lo que busca siempre este tipo y lo ha dicho por activa y por pasiva es el placer sexual.
gusta muchoencanta a los abusadores (sexuales o de cualquier otro tipo).
No es algo que diga #13.
¿Por que no fueron esa misma tarde?
A mi en el 1995 me robaron la cartera en la Puerta del Sol, estoy por ir a denunciarlo.
Si fuera un negro random, no estarías aquí dudando de la versión de ellas.
www.meneame.net/story/fiscalia-opone-investigar-francisco-salazar-pres