«Me tuvo horas chupándole el ano y el pito»: los sobrecogedores testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Las mujeres consideran que su trabajo como interinas para el veterano artista madrileño en sus mansiones del Caribe en 2021 fue poco menos que un auténtico infierno debido al control absoluto que ejercía sobre ellas, tratándolas prácticamente como a unas esclavas. «Me usaba (sexualmente) casi todas las noches» - explica una de ellas.

#4 Leon_Bocanegra
interina es una persona que vive y tiene puesto de funcionaria por la jeta, sin que esa plaza sea suya y que no quiere que la saquen a concurso, a oposiciones, no vaya a ser que tenga que estudiar y mover el culo la pobre; las chupadoras de anos y pitos tienen mucha más dignidad, un respeto!)


Así me gusta, subiendo el nivel de tus gilipolleces. Ánimo. Ya casi estás tocando techo
5
#11 shinjikari
#0 ¿Que se dice en esa noticia que no se diga en la original, que llegó a portada? www.meneame.net/story/extrabajadoras-mansiones-julio-iglesias-acusan-c

O en esta: www.meneame.net/story/laura-rebeca-hablan-tras-denuncia-contra-julio-i

Creo que es duplicada.
3
#9 vantablack
<< Me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito [...] porque él sentía mucho dolor (en la espalda) y eso lo calmaba. >>

Voy a probar esa excusa con mi mujer, a ver si cuela :troll:
3
#15 aPedirAlMetro
#9 con la mia no ha funcionado. Te deseo mas suerte
0
#20 joffer
#15 si ha funcionado, pero no contigo :hug:
0
#10 Gadfly
menuda chorrada has soltado con los de las interinas
3
#7 Kantinero
Hay Julito si hasta Vocento se hace eco de la noticia, mal te veo
1
#22 lovetan
A continuación, reproducimos las frases más sobrecogedoras de estas jóvenes y de sus compañeras, así como de una fisioteraopeuta,

Oh, gente diciendo cosas.
1
#12 azathothruna
Ya habia memes de esto hace decadas creo.
Es no noticia.
0
#1 Graffin
A este malnacido es al que defiendem Ayuso y Almeida?
1
#8 Gadfly
#1 ya le han quitado el aeropuerto a Adolfo?
0
#19 Arzak_
¿Y entonces eso de que te laman el ojete es bueno para el dolor de espalda? 8-D
0
#27 Skiner
#25 Ese es el error no hace falta abusar de nadie para tener placer que es el fin último.
No se como decirlo ya más claro.
0
#5 Skiner
Estas cosas siempre me hacen pensar que con los estupendos juguetes que existen hoy en día, no hace falta abusar de nadie para tener el placer que tu quieras a tu disposición.
Y más si compras de gama alta que son hiperrealistas y agradables, cosa que este tipo tiene dinero de sobra para permitírselo.
0
#13 themarquesito
#5 No es una cuestión de disfrute sino de demostración de dominio
5
#16 Skiner
#13 Eso lo dices tú, cada uno lo interpreta a su manera.
Para mí esta muy claro lo que busca siempre este tipo y lo ha dicho por activa y por pasiva es el placer sexual.
0
#25 theMooche
#16 Tú mismo lo has dicho en #5, abuso. Hay estupendos juguetes, puedes pagar, o probablemente tengas fans dispuestas, pero ninguna de esas opciones te da sensación de dominancia y de control, que es algo que les gusta mucho encanta a los abusadores (sexuales o de cualquier otro tipo).
No es algo que diga #13.
0
#3 sleep_timer
¿Y desde 2021 se acuerdan ahora?
¿Por que no fueron esa misma tarde?
A mi en el 1995 me robaron la cartera en la Puerta del Sol, estoy por ir a denunciarlo.
9
#14 elGude
#3 Porque era alguien muy poderoso y que iba a ser muy difícil que le creyesen, por eso se han pasado este tiempo cayadas?

Si fuera un negro random, no estarías aquí dudando de la versión de ellas.
4
#17 IkkiFenix
#14 Y porque era en Rep Dominicana. Creo que alli pueden sobornar a policias y jueces más fácil que en España.
0
#21 Penetrator
#14 Calladas.
1
#24 elGude
#21 Fuck. My eyes
0
#26 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Curioso que la fiscalía abre una investigación por los hechos sin presentarse una denuncia, y en el caso Salazar dice que no investiga ya que no hay denuncia
www.meneame.net/story/fiscalia-opone-investigar-francisco-salazar-pres
0
#6 Gadfly
Esto es ya de traca, colega. Menudo folletín telenovelesco.
7
#23 lovetan
#6 Horas y horas con el pito tieso, y sin ir al hospital.
0
#2 YSiguesLeyendo
"su trabajo como INTERNAS" (interina es una persona que vive y tiene puesto de funcionaria por la jeta, sin que esa plaza sea suya y que no quiere que la saquen a concurso, a oposiciones, no vaya a ser que tenga que estudiar y mover el culo la pobre; las chupadoras de anos y pitos tienen mucha más dignidad, un respeto!). por cierto, sobre el caso: las "denunciantes" no han denunciado nada sino que ha sido una asociación la que ha presentado ese escrito en la Fiscalía de la…   » ver todo el comentario
13
#18 joffer
#2 por los votos, este comentario lo han leído más interinas que internas
0

