edición general
21 meneos
70 clics
Laura y Rebeca hablan tras la denuncia contra Julio Iglesias: "No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos"

Laura y Rebeca hablan tras la denuncia contra Julio Iglesias: "No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos"

Ahora que la acusación de estas dos exempleadas contra el cantante está ya en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ambas explican las razones por las que han dado este paso, entre ellas la situación de otras mujeres en esas casas: "Quiero que el impacto de mi voz les dé fuerza para que ellas también hablen"

| etiquetas: laura , rebeca , exempleadas , denuncia , julio iglesias , audiencia nacional
17 4 0 K 172 actualidad
2 comentarios
17 4 0 K 172 actualidad
estemenda #1 estemenda *
Me he acordado de Julieta Venegas,
"No voy a llorar y a decir que no merezco esto porque
es probable que lo merezco pero no lo quiero...".
1 K 17
#2 esbrutafio
Viendo como se comportaba el gañan en público, me pregunto que haría en privado.
Ir al minuto indicado o pinchar con el botón derecho.

Minuto 1:10
youtu.be/DdTRg69DH78?t=66

Minuto 0:14
youtu.be/vm8atN_NSUs?t=18
0 K 13

menéame