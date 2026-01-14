edición general
La Fiscalía se opone a investigar a Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que se admita a trámite la querella que la asociación Hazte Oír presentó contra el ex secretario de coordinación institucional en Moncloa, el socialista Francisco Salazar, por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, debido a "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas".

comentarios
#3 concentrado
Imagino que ya estará en los juzgados la denuncia de Hazte Oír contra Julio Iglesias, empleando para ello los recortes de la prensa de esta mañana.
Thornton #6 Thornton
#3 Les he visto esta mañana a la puerta de la Audiencia Nacional, haciendo cola antes de que abrieran xD xD xD
#4 Nadieesperfecto
Menos mal que no es Julio Iglesias
Donal_Trom #5 Donal_Trom *
Está claro, la que denuncie se queda sin comer.
Y fuera de la P$Ø€ hace mucho frío.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Seguro que hazme reír, tiene algún recorte de periódico como prueba, es su especialidad.
Andreham #2 Andreham *
Triste lo de la justicia, pero más triste lo de hazme reír.

Lo del psoe lo esperado. Son de derechas al fin y al cabo.
