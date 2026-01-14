La Fiscalía se opone a investigar a Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que se admita a trámite la querella que la asociación Hazte Oír presentó contra el ex secretario de coordinación institucional en Moncloa, el socialista Francisco Salazar, por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, debido a "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas".
Y fuera de la P$Ø€ hace mucho frío.
Lo del psoe lo esperado. Son de derechas al fin y al cabo.