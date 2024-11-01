Las denuncias contra Paco Salazar: “Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote”

“Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía. Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)” Son escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa y desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz.
O es al revés ????
Es muy divertido usar sus mismas palabras absurdas como señoro.
Leyendo lo que pone parece un asqueroso pero no se hasta que punto delito.
"Hice lo que me pidió el PSOE, denunciar por los canales internos que en ese momento, y no antes, nos pusieron a disposición. Y después compruebo que la borran del sistema. ¿Este es el partido y el Gobierno que nos va a proteger?”."
Madre mía esto va a levantar ampollas
Tener que denunciar con nombres y apellidos me parece poca proteccion para el denunciante.
⦁ El PSOE cortocircuita la investigación a Francisco Salazar tras la desaparición de dos denuncias por acoso sexual
