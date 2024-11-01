Las denuncias contra Paco Salazar: “Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote”

“Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía. Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)” Son escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa y desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz.