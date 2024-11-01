edición general
Las denuncias contra Paco Salazar: “Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote”

Las denuncias contra Paco Salazar: “Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote”

“Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía. Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)” Son escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa y desaparecieron del canal antiacoso habilitado por Ferraz.

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Soy socialista porque soy feminista.

O es al revés ????

#1
#1 Era tema del ADN socialista o algo así nos contó el señoro de izquierdas.xD xD

Es muy divertido usar sus mismas palabras absurdas como señoro.

#7 DenisseJoel
¿Y este es el partido de las mujeres? Deberían haber pedido ayuda en Sumar y Podemos, que sí que son feministas de verdad. Errejón y Monedero les habrían echado una mano con la denuncia encantados.

#12 g3_g3
Esto en Podemos no hubiera pasado.

#3 Torrezzno
seria peor si se bajara la bragueta en tu cara.

Leyendo lo que pone parece un asqueroso pero no se hasta que punto delito.

#4 Jakeukalane
#3 no has leído la noticia completa.

#5 Torrezzno
#4 tienes razón, sólo había leído la entradilla. Que jodido asco de ser humano.

"Hice lo que me pidió el PSOE, denunciar por los canales internos que en ese momento, y no antes, nos pusieron a disposición. Y después compruebo que la borran del sistema. ¿Este es el partido y el Gobierno que nos va a proteger?”."

Madre mía esto va a levantar ampollas

#11 ingenieril
#5 La mitad de los canales de denuncia en empresas meeeh terminan en la papelera. Normalmente suelen ser personajes prepotentes que están bien protegidos y por eso tienen ese comportamiento indeseable.

Tener que denunciar con nombres y apellidos me parece poca proteccion para el denunciante.
Tener que denunciar con nombres y apellidos me parece poca proteccion para el denunciante.

#6 valandildeandunie
La verdad que si alguna mujer le hace un Leonidas al mensajero de Jerjes a este tiparraco no le diría ni un pero, es más, se llevaría el mayor de mis aplausos.

#9 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.

#10 Mk22
Si que sabe escoger amigos nuestro querido presidente.

#13 Meneador_Compulsivo

#14 jm22381
Ahora tendrán que investigar también por qué las denuncias se borraron...

#15 Sacapuntas

#2 CharlesBrowson
mas delito seran todos y todas que callaron, miraron para otro lado o "no es el momento"


