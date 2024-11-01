edición general
11 meneos
20 clics
El PSOE cortocircuita la investigación a Francisco Salazar tras la desaparición de dos denuncias por acoso sexual

El PSOE cortocircuita la investigación a Francisco Salazar tras la desaparición de dos denuncias por acoso sexual

Dos militantes denunciaron hace cinco meses en el canal interno que el socialista "sobrepasaba las líneas" con "comportamientos misóginos". Ferraz admite "falta de diligencia", atribuye a un error informático que se hayan volatilizado del sistema y alega que no puede continuar el procedimiento porque el exasesor de Moncloa ha pedido la baja como militante

| etiquetas: psoe , investigación , francisco salazar
9 2 0 K 105 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 105 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Falta de diligencia, error informático, no sabíamos nada, ese señor del que usted me habla...

¿No se cansan los votantes de las mismas excusas una y otra vez?
5 K 74
manzitor #5 manzitor
#1 Estos no han detallado si lo han hecho a martillazos 30 veces, como aquel honorable partido.
0 K 13
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 falta transparencia
0 K 20
manzitor #7 manzitor
#6 Sin duda ninguna. No tienen necesidad de generar incertidumbre. Si lo ha hecho, que lo pague, si los hechos no son para sanción, pues que se archive, pero esto...
0 K 13
woody_alien #3 woody_alien
¿Qué haríamos sin él? www.youtube.com/watch?v=R3nNR_XALoQ
0 K 14
#4 DenisseJoel
Los delitos los debe juzgar la justicia.

Eso que hacen algunos partidos de echar a concejales o diputados acusándoles de cosas que son delito, pero sin ningún tipo de denuncia penal ni derecho a la defensa, es una mala práctica.
0 K 11
Lagallinaazul #2 Lagallinaazul
socialista=inocente
0 K 6

menéame