El PSOE cortocircuita la investigación a Francisco Salazar tras la desaparición de dos denuncias por acoso sexual

Dos militantes denunciaron hace cinco meses en el canal interno que el socialista "sobrepasaba las líneas" con "comportamientos misóginos". Ferraz admite "falta de diligencia", atribuye a un error informático que se hayan volatilizado del sistema y alega que no puede continuar el procedimiento porque el exasesor de Moncloa ha pedido la baja como militante
¿No se cansan los votantes de las mismas excusas una y otra vez?
Eso que hacen algunos partidos de echar a concejales o diputados acusándoles de cosas que son delito, pero sin ningún tipo de denuncia penal ni derecho a la defensa, es una mala práctica.