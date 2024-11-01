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Trump pide ayuda de otros países para mantener abierto el estrecho de Ormuz

Trump pide ayuda de otros países para mantener abierto el estrecho de Ormuz

El mandatario presumió de la actuación del ejército de Estados Unidos, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional para frenar la ofensiva iraní.

| etiquetas: trump , humor , locura
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra... Ya hemos destruido el 100 % de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta

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4 K 87
xyria #21 xyria
#6 Si ellos (los usanos) han destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, ¿para qué necesitan ayuda?
0 K 10
#7 yukatan
Se han llevado ellos todo barco usano a miles de kilometros.... y le dicen a otros que ayuden metiendo barcos allí....
4 K 67
#5 candonga1
“Esperemos que ChinaxD , Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social Truth Social."

Zanahorio es un cachondo.
3 K 66
#12 CrudaVerdad
Pero había dicho antes que la guerra la había ganado de manera apabullante, por goleada, que los iraníes estaban de rodillas pidiendo clemencia y lo nombraban como el único e irremplazable ultra supremo gobernante rey de Irán.
3 K 51
#11 concentrado
¿Por qué pide ayuda? Si ha dicho que tiene una flota capaz de destruir al Imperio Galáctico, pues adelante, que lo demuestre.
1 K 33
antesdarle #1 antesdarle
Que vaya el primero a abrir camino, luego ya le alcanzamos
2 K 30
delcarglo #13 delcarglo *
Que le pida ayuda a Netanyahu

...necesitará una ouija, eso si :shit:
1 K 30
jonolulu #8 jonolulu
Espera que otros resuelvan el percal que ha preparado
1 K 28
beltzak #16 beltzak
A ver, no seáis kbrones que si USA pone todos los buques de guerra luego va a pedir el 10% del PIB para la OTAN.

Pedro Sánchez tendría que coger un buque de guerra, el mas viejo e inútil que tengan, vaciar todo el contenido de valor que haya, reciclar todo el acero posible, poner el motor más viejo que tengan de algún cortacésped por ahí y enviarlo allí a que le den fuego al barquito de papel.

Y luego decirle a Trump, eh ¿quien es ahora un mal aliado? :troll:
1 K 22
makinavaja #17 makinavaja
#16 Mejor que lo hagan primero los usanos, así disfrutamos un poco los demás viendo como les hunden sus barcos....:-D :-D :-D
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beltzak #18 beltzak
#17 Ya pero el de ellos no son Fake Bukes xD
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Don_Pixote #9 Don_Pixote *
Que le pida ayuda a Ucrania con el tema drones después de decirles que no tenían ninguna carta, es irónico cuanto menos
1 K 19
#15 Pitchford
Francia e Italia parece que no están por la labor...
www.meneame.net/m/actualidad/francia-italia-negocian-iran-salvoconduct
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#19 Pitchford
#15 La he cerrado porque había otra anterior muy similar:
www.meneame.net/story/francia-italia-abren-negociaciones-iran-consegui
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#14 Tunguska08Chelyabinsk13
Necesitamos barcos que sacrificar para Make America Great Again!!!
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ur_quan_master #20 ur_quan_master
Señor Trump: su plan hace aguas.
A ver quien manda buques de guerra para ser el tiro al plato de misiles y drones.
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JackNorte #4 JackNorte
Es facil Yankees Go Home!
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Great américa puede perfectamente resolver el problema en el que se ha metido y nos ha metido a los demás
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#2 covacho
Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé !
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Mltfrtk #10 Mltfrtk
Marg bar Amrika! Marg bar Esraeel!
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menéame