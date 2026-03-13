Francia e Italia abren negociaciones con Irán para conseguir un pasaje seguro a través del Estrecho de Ormuz [ENG]

Francia e Italia han iniciado conversaciones con Irán para negociar un acuerdo que garantice el paso seguro de sus buques por el estrecho de Ormuz, según informó el Financial Times el viernes, aunque Italia desmintió la noticia. El transporte marítimo en el Golfo Pérsico y a lo largo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha paralizado casi por completo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero.