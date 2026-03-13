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Francia e Italia abren negociaciones con Irán para conseguir un pasaje seguro a través del Estrecho de Ormuz [ENG]

Francia e Italia han iniciado conversaciones con Irán para negociar un acuerdo que garantice el paso seguro de sus buques por el estrecho de Ormuz, según informó el Financial Times el viernes, aunque Italia desmintió la noticia. El transporte marítimo en el Golfo Pérsico y a lo largo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha paralizado casi por completo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero.

| etiquetas: irán , estados unidos , guerra , francia , italia
20 2 1 K 97 actualidad
12 comentarios
20 2 1 K 97 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Conversación:

- Que Israel y EEUU dejen de bombardearnos.
- Eso es imposible, Trump y Neta van a lo suyo.
-Adiós
7 K 107
Alakrán_ #10 Alakrán_
#1 Va importar poco que Israel y EEUU dejen de bombardear a Irán.
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rojo_separatista #11 rojo_separatista
#1, desde luego Iran debe pedir muchísimo más esta vez para que dejen de bombardearlos. Levantamiento de sanciones, reparación de los daños causados y compromiso verificable de no volver a utilizar la fuerza contra ellos jamás. Se que lo último con EEUU no sirve para nada, pero es necesario igualmente.
0 K 11
makinavaja #9 makinavaja
Irán ya dijo sus condiciones: romper relaciones con EEUU e Israel...
4 K 52
#3 jukito
Europa debería desvincularse de los USAnos mientras no respeten el derecho internacional. Punto.
3 K 29
Ratef #4 Ratef
#3 Alemania está en coma y no veo señales de que vuelva a la vida.
0 K 10
#6 Albarkas
Osea que para eso Meloni no tiene problemas para dejar de lado a sus aliados.
Y parecía tonta cuando la cambiaron por el botijo...
0 K 18
Herumel #2 Herumel
Demonos por jodidos, si así se comporta la UE.
0 K 12
fluty84 #5 fluty84
#2 me jode por ir ellos dos solos, pero si van con el mensaje por toda la UE me parece cojonudo y si encima nos obligan a comprarlo en Euros, mejor

Dejar solos a USA y Israel con su guerra
3 K 47
Herumel #7 Herumel
#5 Que bonito sonaria, pero no lo creo, hubiera ido España que es de largo quien más se ha opuesto a esto, y no Francia que ha movido su portaviones.
1 K 26
Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
Pero en serio son tan subnormales que creen que Irán les va a dejar proveerse de petroleo mientras apoyan que se bombardee a los iraníes?
No da ni para broma de mal gusto.
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LostWords #8 LostWords
¿Me das un pasaje seguro por donde no esté minado? Solo para nosotros, of course{troll}
0 K 7

menéame