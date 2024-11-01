edición general
Trump dice que las elecciones deberían cancelarse y advierte que habrá un "movimiento constitucional" [ENG]

Trump dice que las elecciones deberían cancelarse y advierte que habrá un "movimiento constitucional" [ENG]  

El comentario lo realizó durante un discurso ante los republicanos de la Cámara que asistían a un retiro privado en el Trump-Kennedy Center, donde el presidente republicano se jactó de su primer año de regreso en el cargo y afirmó que su partido tendría un éxito masivo en las próximas elecciones intermedias de 2026, a pesar de que los analistas políticos y las encuestas sugieren lo contrario. Esto ocurre tras la enorme ola electoral azul de 2025, que los analistas también señalan como evidencia de problemas futuros para el GOP.

#2 Bannon ya lo dijo hace mucho tiempo. Están buscando el vacío legal o como retorcer la Constitución para que pueda hacerlo.

Y en Abril de 2025 @themarquesito nos lo explicó www.meneame.net/story/pensando-como-steve-bannon-como-podria-producir-
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Bannon ya lo dijo hace mucho tiempo. Están buscando el vacío legal o como retorcer la Constitución para que pueda hacerlo.

Y en Abril de 2025 @themarquesito nos lo explicó www.meneame.net/story/pensando-como-steve-bannon-como-podria-producir-
themarquesito
#2 Esa era una idea, aunque Bannon seguro que tiene alguna más
themarquesito
#12 Eso es demasiado complicado, haría falta una enmienda constitucional, que requiere 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado, y que 4/5 de los estados la ratifiquen en sus legislativos con mayorías de 2/3.
ccguy
#13 ¿sigues viviendo en un mundo donde la ley significa algo?
josete15
#23 que se aislasen como Corea del Norte desde luego sería lo mejor.
Pingocho
#2 Pero si se saltan la constitución directamente no necesitan encontrar un vacío legal. La suspenden y ya.
Suleiman
#2 Donde están todos esos rednecks armados dispuestos a levantarse ante un estado autoritario?
Eibi6
#2 yo espero que la parte más cuerda y la más majara (MTG) del GOP se quiten la venda y con los demócratas se lo carguen con un impeachment antes de las midterms
balancin
#2 Trump y Chávez. Más similitudes que diferencias
XtrMnIO
Está siguiendo a rajatabla el Manual de Cocina del Dictador.
JaviJamuri
#3 Igual que uno que yo me sé y no anda muy lejos.
Abcdefghijklm
#14 es lo mismo, seguro, sobretodo por quienes tienen en frente
Jakeukalane
#14 ¿Fachascal? Seguro. Pero esperemos que esa rata muera en su cama sin haber tocado poder.
Ludovicio
#14 ¿Quien? Se mas específico.
Andreham
#14 Céntrate.

El contrato dice que tienes que hablar bien de Trump y defender lo de Venezuela, no dejes que las filias o el guión de otro personaje permee.
Carapedo
#3 De nuevo, para sorpresa de nadie.
carakola
¿Será porque casi el 70% de los estadounidenses desaprueban sus acciones? www.meneame.net/story/reuters-67-estadounidenses-contra-intervencion-v Más le vale atrasarlas todo lo que pueda o creo que se come una mierda.
Bombástico
Ojalá, sería la caída en desgracia definitiva del poder duro y blando de EEUU en todo el mundo.
eldet
#1 Y nuestra tambien, a ver si te crees que la economia global no te afecta.
dani.oro.5
#18 Creo que en estos momentos poscapitalistas la caída de Estados Unidos más positiva que negativa para Europa.
jm22381
También decía que Mamdani no ganaría la alcaldía de Nueva York y hasta lo recibió en la Casa Blanca...
pazentrelosmundos
Estos no eran los que llevaban la libertad a Venezuela???
xD xD xD
pom
#5 y van camino de darle libertad a EEUU también... van a librar al país de la democracia o_o o_o
Elbaronrojo
Trump seguro que le ha preguntado a Maduro: oye Nico, dime como hiciste para ser presidente sin presentar actas que quiero hacer lo mismo. :troll:
angelitoMagno
"They had the worst president, did the worst job. They have the worst policy," Trump said, referring to the Democratic Party. "We have to even run against these people."

He continued, in a mocking tone, "I won't say cancel the election; they should cancel the election, because the fake news will say, 'He wants the elections canceled. He's a dictator.'"

Trump: Los democrátas son lo peor. Pero no diré que los demócratas no deberían ni presentarse, porque los medios manipuladores dirán que quiero cancelar las elecciones.
The MIrror: Trump dice que quiere cancelar las elecciones.

Me parto
StuartMcNight
#6 Te partes porque por algún misterio misterioso no has copiado lo que de verdad dice “The Mirror”. Y por otro misterio misterioso has hecho una traducción bastante libre de lo que dice Trump. Toma te lo corrijo:

Trump: “No diré cancelad la elección, ellos deberían cancelarlas
The Mirror: “Trump dice que las elecciones deberían cancelarse

Que es precisamente lo que dice.
angelitoMagno
#7 Pues no estar de acuerdo con mi interpretación, pero no me diga que no he copiado a The Mirror, porque he hecho un copia pega literal ...

Al que se le ha pasado un detalle que remarca de Mirror, que yo he copiado, pero tu no: He continued, in a mocking tone,

 media
Grahml
#11 La verdad que #7 te ha corregido a la perfección las omisiones y cambios de texto que has hecho en #6.

El "they should cancel the election" tiene el significado literal del titular "Trump dice que las elecciones deberían cancelarse".

En ningún momento el titular indica "Trump dice que quiere cancelar las elecciones".

Ahora, todos sabemos que lo que más desea Trump es que se cancelen las elecciones, porque las va a perder de manera apabullante, de la misma manera que las perdió con el vejestorio demente de Biden.
6 K 82
angelitoMagno
#15 Si, me ha corregido a la perfección ... omitiendo lo de que lo ha dicho en tono de broma. :roll:
Grahml
#33 Sí claro, en broma.

Pero si ha entrado arrasando en un país llevándose al presidente y diciendo que ni elecciones ni hostias, que es él junto a los tres idiotas los que mandan ahí.

Broma, ya. :palm:

#31 Trump es un degenerado, y no, cuando dice que tienen que ser los demócratas los que cancelen las elecciones no es una "bravuconada" que suelta así de modo inofensivo.

A ver, que Trump está cancelando proyectos de parques eólicos porque dice que son feos y que matan ballenas.
2 K 40
Andreham
#33 Qué bromas más cucas que hacen los de tu quinta.

Hasta que ya no bromean.
ccguy
#15 yo creo que no. "they should cancel" quiere decir que los demócratas deberían cancelarlas (porque van a perder).

Las elecciones deberían cancelarse es bastante diferente.
1 K 29
Grahml
#35 Trump sabe que las va a perder, por eso dice esas gilipolleces sin sentido.

Nada le gustaría más en el mundo que las elecciones fueran canceladas. Lo peor de todo es que suelta la gilipollez, y por sus cojones al final, como si de una apuesta entre borrachos se tratara, se sale con la suya.

No sé por qué me da que este engendro no va a aceptar elecciones en las que él pierda.
ccguy
#11 lo del mocking tone se hace en el colegio mientras uno pega a otro.
zentropia
#7 nope.
Trump dice que los democratas pediran cancelar las elecciones.

The Mirror ha hecho un clickbait de ordago.
chemari
Por dios este tío se expresa como el culo, todo lleno de frases inconexas que parecen dichas por un niño. Da bastante vergüenza ajena
andando
#19 yo que no tengo ni papa de inglés agradezco que hable como si fuese retrasado, ayuda mucho a entenderle
Mltfrtk
Las elecciones son un impedimento prescindible para que su majestad imperial trascienda a divinidad.
ACEC
¿Que otro dirigente americano alargó su tiempo de mandato y compuso una asamblea nacional constituyente?... espera.... déjame pensar...
Arzak_
Lo siguiente será nombrar senador a su caballo 8-D
borre
Y los que ya sabemos, aplaudiendo a rabiar.
taranganas
Sigo diciendo que a trump lo que le luce es cabrearnos
moco36
Se esta buscando un jfk el mismo
Relator
El zanahorias va con todo, verás cuando descubra que juega solo.
consuerte76
Que dices, si dice mi cuñao que este ha devuelto la Democracia a Venezuela, que es el adalid de la misma.
fpove
Pobres venezolanos a nadie le importa una mierda.
Format_C
Estamos asistiendo en directo a la creación de una dictadura en EE. UU.
dragoman
Trump es un idiota que piensa que todos son mas idiotas que el, patético
Álvaro_Díaz
El Hitler de nuestro tiempo
Jarapa
Todos salen a lucir su strumpidez con desparpajo.8-D
Cosmos1917
La caída del imperio.
Samaritan
Este sí que es un dictador. Hitler nos va a parecer un nenaza, al lado de este.
Belis73
Napoleon IV
euacca
El titular en inglés dice lo mismo que #0 pero él lo ha dicho eso. Divaga sobre el tema, y creo que está diciendo que a otros les convendría cancelarlas, pero que él no quiere cancelarlas, y que las va a ganar (las midterm). Y que si le dejaran presentarse a un tercer mandato lo ganaría, y que va a haber movimientos constitucionales para tratar de que se pueda presentar.
neo1999
#31 Perdón por el negativo, dedazo y después no me dejaba deshacerlo.
