Trump dice que las elecciones deberían cancelarse y advierte que habrá un "movimiento constitucional" [ENG]  

El comentario lo realizó durante un discurso ante los republicanos de la Cámara que asistían a un retiro privado en el Trump-Kennedy Center, donde el presidente republicano se jactó de su primer año de regreso en el cargo y afirmó que su partido tendría un éxito masivo en las próximas elecciones intermedias de 2026, a pesar de que los analistas políticos y las encuestas sugieren lo contrario. Esto ocurre tras la enorme ola electoral azul de 2025, que los analistas también señalan como evidencia de problemas futuros para el GOP.