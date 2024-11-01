Trump dice que las elecciones deberían cancelarse y advierte que habrá un "movimiento constitucional" [ENG]  

El comentario lo realizó durante un discurso ante los republicanos de la Cámara que asistían a un retiro privado en el Trump-Kennedy Center, donde el presidente republicano se jactó de su primer año de regreso en el cargo y afirmó que su partido tendría un éxito masivo en las próximas elecciones intermedias de 2026, a pesar de que los analistas políticos y las encuestas sugieren lo contrario. Esto ocurre tras la enorme ola electoral azul de 2025, que los analistas también señalan como evidencia de problemas futuros para el GOP.
Y en Abril de 2025 @themarquesito nos lo explicó www.meneame.net/story/pensando-como-steve-bannon-como-podria-producir-
El contrato dice que tienes que hablar bien de Trump y defender lo de Venezuela, no dejes que las filias o el guión de otro personaje permee.
He continued, in a mocking tone, "I won't say cancel the election; they should cancel the election, because the fake news will say, 'He wants the elections canceled. He's a dictator.'"
Trump: Los democrátas son lo peor. Pero no diré que los demócratas no deberían ni presentarse, porque los medios manipuladores dirán que quiero cancelar las elecciones.
The MIrror: Trump dice que quiere cancelar las elecciones.
Me parto
Trump: “No diré cancelad la elección, ellos deberían cancelarlas”
The Mirror: “Trump dice que las elecciones deberían cancelarse”
Que es precisamente lo que dice.
Al que se le ha pasado un detalle que remarca de Mirror, que yo he copiado, pero tu no: He continued, in a mocking tone,
El "they should cancel the election" tiene el significado literal del titular "Trump dice que las elecciones deberían cancelarse".
En ningún momento el titular indica "Trump dice que quiere cancelar las elecciones".
Ahora, todos sabemos que lo que más desea Trump es que se cancelen las elecciones, porque las va a perder de manera apabullante, de la misma manera que las perdió con el vejestorio demente de Biden.
Pero si ha entrado arrasando en un país llevándose al presidente y diciendo que ni elecciones ni hostias, que es él junto a los tres idiotas los que mandan ahí.
Broma, ya.
#31 Trump es un degenerado, y no, cuando dice que tienen que ser los demócratas los que cancelen las elecciones no es una "bravuconada" que suelta así de modo inofensivo.
A ver, que Trump está cancelando proyectos de parques eólicos porque dice que son feos y que matan ballenas.
Hasta que ya no bromean.
Las elecciones deberían cancelarse es bastante diferente.
Nada le gustaría más en el mundo que las elecciones fueran canceladas. Lo peor de todo es que suelta la gilipollez, y por sus cojones al final, como si de una apuesta entre borrachos se tratara, se sale con la suya.
No sé por qué me da que este engendro no va a aceptar elecciones en las que él pierda.
Trump dice que los democratas pediran cancelar las elecciones.
The Mirror ha hecho un clickbait de ordago.