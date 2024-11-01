Reuters: 67% estadounidenses contra intervención en Venezuela

El estudio, que finalizó este lunes, pone un abrumador 72 % de los estadounidenses con temor a que Estados Unidos se involucre excesivamente en Venezuela, lo que sugiere que la ciudadanía anticipa un conflicto prolongado y costoso fuera de sus fronteras. La encuesta también desglosa una polarización marcada en la percepción de la operación ordenada por la administración de Donald Trump: Republicanos: Un 65 % respalda la acción militar. Independientes: Solo el 23 % apoya el ataque. Demócratas: El respaldo es mínimo, situándose en apenas un 11 %.
| etiquetas: venezuela , eeuu , terrorismo , secuestro , maduro , encuesta
No hay futuro posible con este tipo de gente viviendo. No tienen principio alguno mas que el de obedecer a su amo, son una puta secta.
Efectivamente, a ver si implosionan de una vez.
Si aquí se aplica la ley, algún facha pasaría unos cuantos años entre rejas:
Parecen del género cromañón.
He respondido a tu pregunta.
¿Desde la guerra de Vietnam?