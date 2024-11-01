edición general
Reuters: 67% estadounidenses contra intervención en Venezuela

Reuters: 67% estadounidenses contra intervención en Venezuela

El estudio, que finalizó este lunes, pone un abrumador 72 % de los estadounidenses con temor a que Estados Unidos se involucre excesivamente en Venezuela, lo que sugiere que la ciudadanía anticipa un conflicto prolongado y costoso fuera de sus fronteras. La encuesta también desglosa una polarización marcada en la percepción de la operación ordenada por la administración de Donald Trump: Republicanos: Un 65 % respalda la acción militar. Independientes: Solo el 23 % apoya el ataque. Demócratas: El respaldo es mínimo, situándose en apenas un 11 %.

Beltenebros #1 Beltenebros
El imperio gringo no da ya más de sí.
sotillo #14 sotillo
#1 Los fachas apostando por la barbarie y la guerra como si careciesen de recursos intelectuales para solucionar conflictos
#2 NoMeVeas
"Republicanos: Un 65 % respalda la acción militar"

No hay futuro posible con este tipo de gente viviendo. No tienen principio alguno mas que el de obedecer a su amo, son una puta secta.
Top_Banana #3 Top_Banana
#2 Sólo hay que aguantar un poco mas para que se maten entre ellos. Paciencia...
Beltenebros #7 Beltenebros
#3
Efectivamente, a ver si implosionan de una vez.
sotillo #15 sotillo
#3 Me da que su dios ya está en ello
pip #4 pip
#2 pues no me parecen tantos, intuyo que entre los votantes de VOX aquí llega al 90%.
2 K 28
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Si aquí se aplica la ley, algún facha pasaría unos cuantos años entre rejas:  media
Spirito #9 Spirito
#2 La derecha y ultraderecha mundial están desquiciados además de que son malos y en EEUU además fanatizados.

Parecen del género cromañón.
calde #13 calde
#2 Están en contra, pero con la boca pequeña. Quién va a decir que no al oro negro gratis??? :roll:
Beltenebros #12 Beltenebros
#11
He respondido a tu pregunta.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
La encuesta no suficientemente esperanzadora.
#8 Suleiman
Desde cuándo ha importado su opinión?
Beltenebros #10 Beltenebros
#8
¿Desde la guerra de Vietnam?
#11 Suleiman
#10 No es la misma situación, ni el mismo presidente.
