Trump arremete contra Greta Thunberg por la flotilla a Gaza: "Es una alborotadora"

«Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico», respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. «Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora»,
Ese mismo mar, de este mundo que dio a conocer a Greta por su lucha contra el cambio climatico no contaminar tirando cosas al mar y esas cosas.
Greta lucha para si misma y su carrera al. Igual que hizo y hace Colau.
Ser activista profesional tiene riesgos, pero sus seguidores suelen ser tan inútiles que ni si quiera se dan cuenta de sus contradicciones.
Si un troll miserable te insulta, es que estás haciendo las cosas bien.
Detras del genocidio aunque nos quieras engañar. Los milmillonarios y oligarcas sionistas te pusieron de presidente.
¿Acaso son necesarios mayores méritos para que le den un Nobel?
Por cierto. Para los que dicen que la flotilla no ha valido para nada, solo hay que ver la importancia que le están dando todos los fascistas de medio pelo.
Y millones de ciudadanos votándole, a este y a otros parecidos, como especie nos quedan cuatro primaveras.