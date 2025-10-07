edición general
16 meneos
51 clics
Trump arremete contra Greta Thunberg por la flotilla a Gaza: "Es una alborotadora"

Trump arremete contra Greta Thunberg por la flotilla a Gaza: "Es una alborotadora"

«Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico», respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. «Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora»,

| etiquetas: gaza , greta thunberg , trump , alborotadora , loca , medico
15 1 1 K 204 actualidad
16 comentarios
15 1 1 K 204 actualidad
Comentarios destacados:      
pip #2 pip
Pues que el presidente de los Estados Unidos (aunque sea un gilipollas y aunque sea para mal) hable de ella, la situa en el top de los activistas históricos. Debe de estar muy orgullosa, no es para menos.
10 K 135
Sandman #7 Sandman
#2 Creo que el Nobel de la Paz se lo merecería Albanese, pero si se lo dan a Greta solo por provocarle un ictus a naranjito tampoco estaría mal.
4 K 63
arturios #12 arturios
#2 Si Trump empezase a hablar bien de Greta, yo que ella me echaría a temblar, afortunadamente no es así.
1 K 22
#15 Katos
#2 el momento estelar de Greta es cuando conjuntamente con sus amigos se flotilla tiraban moviles al mar.

Ese mismo mar, de este mundo que dio a conocer a Greta por su lucha contra el cambio climatico no contaminar tirando cosas al mar y esas cosas.

Greta lucha para si misma y su carrera al. Igual que hizo y hace Colau.
Ser activista profesional tiene riesgos, pero sus seguidores suelen ser tan inútiles que ni si quiera se dan cuenta de sus contradicciones.
0 K 8
rutas #6 rutas
Si un fascista genocida te insulta, es que estás haciendo las cosas bien.
Si un troll miserable te insulta, es que estás haciendo las cosas bien.
3 K 47
A.more #1 A.more
Y el un loco HDP embrión de dictador
3 K 43
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
¿y tu en qué estas majadero?
Detras del genocidio aunque nos quieras engañar. Los milmillonarios y oligarcas sionistas te pusieron de presidente.
2 K 42
Asimismov #3 Asimismov
Pues quien tiene la casa manga por hombro y medio comercio mundial alborotado, no es Greta, es Donald.
1 K 24
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 quien tiene lazos con Epstein y quien no? :troll:
1 K 32
pitercio #14 pitercio *
Putero retrasado, pederasta, cotrupto, fascista, criminal vs niña.
¿Acaso son necesarios mayores méritos para que le den un Nobel?
1 K 24
#16 omega7767
#14 Nobel a Greta ya!!!
1 K 24
perrico #13 perrico
Que semejante babosa humana te critique es como un sello de calidad.
Por cierto. Para los que dicen que la flotilla no ha valido para nada, solo hay que ver la importancia que le están dando todos los fascistas de medio pelo.
1 K 22
Kantinero #8 Kantinero
Lo dice un tío que esta a un par de telediarios de provocar una guerra civil en su país, que además, en su infinita humildad, reclama para si el Nobel de la paz.
Y millones de ciudadanos votándole, a este y a otros parecidos, como especie nos quedan cuatro primaveras.
0 K 12
#10 la_gusa
#8 los del capitolio no son alborotadores, son héroes :troll:
2 K 33
#11 ombresaco
pero ser una alborotadora ni le da ni le quita razón a su(s) causa(s)
0 K 11
#9 Jodere *
Si le jode a Trump el maníaco bien por Greta.
0 K 5

menéame