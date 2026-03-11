Trump acusa a España de no cooperar "en absoluto" en la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral. "No están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio", ha indicado el mandatario norteamericano en declaraciones a la prensa a la salida de la Casa Blanca. Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado "terrible", Trump ha reconocido que no sabe "qué está haciendo España".
Acción no .,.. coacción.
claroo... ya comento eeuu que pasaria si españa es atacada por marruecos....
Que nos suba otra vez los aranceles y que nos saque de la OTAN si quiere. Yo siempre he defendido que la alianza es positiva si es defensiva y todos los socios somos iguales y no orbitamos todos alrededor de uno inmenso. La mayoría de países nos hemos ahorrado un montón de dinero en defensa al entrar en la OTAN. Si a veces hay que gastar un poco más no es importante, pero gastar una cantidad fija por agradar al socio grande y vincular cosas de comercio como los aranceles es extorsión.
La parte buena de la OTAN la tenemos con la Unión Europea. Ahora mismo no la necesitamos.
Lo dudo mucho
Es el tributo a la mafia para que a tu bar no le pase una desgracia.
Pesao
Y si se encuentra una excusa para quitarnos windows, mejor.
Aunque creo que más de uno se corta un brazo antes que abandonar la secta del iPhone.