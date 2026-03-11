edición general
Trump acusa a España de no cooperar "en absoluto" en la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral. "No están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio", ha indicado el mandatario norteamericano en declaraciones a la prensa a la salida de la Casa Blanca. Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado "terrible", Trump ha reconocido que no sabe "qué está haciendo España".

yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
No sabía que este ataque era una acción coordinada y aprobada por la otan... Y lo de la Otan no era para la defensa?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Acción no .,.. coacción.
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#5 Touché
Bapho #19 Bapho
#3 ya no aguanta la mentira ni el
#1 marcotolo
"Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que les corresponde", ha señalado.
claroo... ya comento eeuu que pasaria si españa es atacada por marruecos....
#12 To_lo_loco
#1 Y hablan ese puto idioma que no entiendo y por eso echamos a la gente de aquí que lo hace.
javibaz #16 javibaz
#1 los países del golfo también pagarán por protección pero cuando se han torcido las cosas, los han abandonado.
#8 PerritaPiloto
¿No era que no nos necesitaba y que se rodas maneras podía usar nuestras bases porque no tenemos agallas a derribarles si las quieren usar?

Que nos suba otra vez los aranceles y que nos saque de la OTAN si quiere. Yo siempre he defendido que la alianza es positiva si es defensiva y todos los socios somos iguales y no orbitamos todos alrededor de uno inmenso. La mayoría de países nos hemos ahorrado un montón de dinero en defensa al entrar en la OTAN. Si a veces hay que gastar un poco más no es importante, pero gastar una cantidad fija por agradar al socio grande y vincular cosas de comercio como los aranceles es extorsión.

La parte buena de la OTAN la tenemos con la Unión Europea. Ahora mismo no la necesitamos.
#13 yokitolakaka
#8 bueno... Si EEUU e Israel atacarán a la UE podríamos defendernos?

Lo dudo mucho
salteado3 #17 salteado3
#13 Lo dicho: no pagamos para que nos defiendan si no para que no nos ataquen.

Es el tributo a la mafia para que a tu bar no le pase una desgracia.
Tarod #6 Tarod
Bla bla bla bla
Pesao
Alakrán_ #2 Alakrán_
Trump parece que no se quiere enterar de que se meta su guerra por el culo.
pitercio #10 pitercio
Pues guay entonces.
#4 no_soy_un_bot *
¿Acusa? será "confirma" que no participamos en un ataque ilegal bilateral, que nos es ajeno y del que ya sufrimos las consecuencias.
salteado3 #15 salteado3
#4 Y encima cuando se retiren sin haber dejado nada más que destrucción y muertos dirá que no han ganado porque les faltó justo el apoyo de España... :troll:
#9 jaramero
Pues nada sin cocacola ni mierdonalds un mes... ni tan mal.

Y si se encuentra una excusa para quitarnos windows, mejor.
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#9 Que empiece por llevarse las bases primero, si hace falta voy a ayudarles a empaquetar.
salteado3 #18 salteado3 *
#9 Habría que ir haciendo boicot a MacDonalds, Burguer King, Tesla, Ford, Apple, Cocacola, Amazon... Y Netflix pirata.

Aunque creo que más de uno se corta un brazo antes que abandonar la secta del iPhone.
YSiguesLeyendo #14 YSiguesLeyendo
las mejores alabanzas es que un dictador fascista eche mierda por la boca cada vez que habla de ti! sigue así, naranjito, vas a conseguir que USA esté más aislada que nunca en su historia y vas a conseguir fortalecer las alianzas del mundo democrático. gracias!
