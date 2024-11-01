La teoría del ‘Gran Reemplazo’: una falacia que oculta las dinámicas del capitalismo

La raíz de los flujos migratorios masivos no se encuentra en un complot, sino en la lógica del capitalismo global, que demanda mano de obra barata para sostener su crecimiento. En lugar de cuestionar un sistema que perpetúa la desigualdad y la precariedad laboral, los defensores de esta teoría señalan a los inmigrantes como chivos expiatorios. Esta narrativa beneficia a las élites económicas, que evaden el escrutinio sobre su papel en la creación de las condiciones que impulsan la migración.
| etiquetas: capitalismo , inmigración , gran remplazo , falacia
Findeton, alma de cántaro, por supuesto que nadie quiere ir a un país sometido desde hace años a un bloqueo criminal por negarse a convertirse en una colonia de USA. Y pensar que el país que más conflictos crea y promociona fuera de sus fronteras y que está absolutamente dividido y se dirige a toda velocidad a una autocracia es ejemplo de democracia es vivir en otro mundo. Durante 20 años he visitado todos los años USA por trabajo… mínimo un mes al año … la decadencia es palpable a simple vista.