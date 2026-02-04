Telegram carga contra Sánchez y él contesta: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

La Moncloa cree que los “tecnooligarcas” saltan contra el presidente porque toca la cuestión central: su poder absoluto sobre el debate público. [Utilizad el modo lectura, ese botón tan mono a lado de la dirección del enlace]
"en Europa estuvo a punto de terminar de pasar bastante tiempo entre rejas por no querer dar puertas traseras al gobierno francés."
Falso, se le detuvo por no querer entregar a la justicia datos de asesinos, narcotraficantes y pedofilos cuando los jueces se lo requerían.
A mí el gobierno me representa con esta ley.
A favor de regular la mierda de redes sociales que envenenan a la población, los niños no deberían de tener redes sociales.
Y que sepas que "ser un cáncer" está muy mal visto por el ministerio de la verdad. Te van a excomulgar.
Redes sociales como esta o Reddit me parecen valiosas. Si hay que tener identidad real asociada a cada cuenta que se pueda rastrear fácilmente en caso de delito, evitar bots, cuentas falsas, etc es algo que tampoco me importa.
Quién ha insultado? Puedes ser más preciso por favor?
Si no sabes educar a tus hijos, no los tengas por favor. Gracias
Lo dices como si insultar a presidentes extranjeros fuera cosa de ricos
¿Algo que tapar?
El "tecnoligarca" de Telegram está exiliado de Rusia por ser crítico, tuvo que entregar VK al gobierno ruso, en Europa estuvo a punto de terminar de pasar bastante tiempo entre rejas por no querer dar puertas traseras al gobierno francés. Ese "oligarca" ha logrado el éxito a pesar de no plegarse y defender sus principios, lo que le ha estado a punto de costar la cárcel varias veces.
Que Sánchez vaya de "rebolusionario" precisamente con este hombre, es surrealista.
Ahora cierra Menéame y ponle una multa.
Los que vamos a perder nuestro derecho a expresarnos sin miedo a que el gobierno nos supervise en un futuro decida castigarnos por opinar somos nosotros.
Lo que ahora quieren es que los menores no estén expuestos a la red, que los directivos se hagan responsables de que eso se cumpla y de los contenidos que infrinjan la ley y que las propias tecnológicas tengan idear como quieren denegar el acceso a los menores. El control lo ponen ellas por ley.
¿Has visto? No te has leído ni de que va y ya le haces caso a lo que te dice el CEO ricachón de turno. Así han jodido tú mente.
Joer tío, despierta ya.
Para mí el tema de los menores no es una excusa. Tengo hijos y mis hijos tienen amigos y para mí es importante, MUY IMPORTANTE. Y es importante que las tecnológicas se hagan cargo.
No creo que nadie de aquí esté cómodo si un gobierno de derechas llega a tener el control total sobre qué contenidos son aceptables y quién puede acceder a ellos, a qué políticos se investiga y a cuales no... Yo creo que es para darle una vuelta
Fueran Trump o Milei, sería un escándalo.
1) Los dueños de los rrss deben de ser responsables legalmente de lo que pasa en sus rrss.
2) Un menor de 16 no debe de tener acceso a RRSS puesto que las RRSS ni protegen ni ponen disposición de los padres medios efectivos para proteger a sus hijos.
3) La RRSS deben de ser como la vida real donde en todo momento se sabe quién es el que dice algo (y como mínimo si lo ordena juez)
#57 Esto no va de menores. Va de que tú y yo vamos a tener que identificarnos para demostrar que no somos menores, y van a poder monitorizar nuestras comunicaciones, ahora y en el futuro.
¿Si en el futuro llega un gobierno que no sea de tu cuerda y consideres filofascista, estarás tranquilo sabiendo que tienen acceso a todo lo que has dicho en redes?
Claro que sí.
Porque de estar con el niño cuando está con el móvil, ni hablamos
Yo solo hes visto hablar de hacer responsables a los dueños de las RRSS por lo que pasa en ellas y de proteger a los menores de la mierda que hay en las RRSS
¿Como va la transparencia respecto a telegram, su operativa, su compañia, sus pactos e influencias, su operativa para comprobar que la mitad de los usuarios sean clones con operaciones globales de astroturfing de gobiernos y criminales?
En cuantos paraisos fiscales y de la opacidad gestiona telegram su compañia. Opacidad contraria a la transparencia que pide para los demas.
Y en frente Elon Musk, las tecnologicas y demás
Dominan ambas caras de la moneda y nos enfrentan entorno a tener todas las opciones controladas
En realidad la moneda no tiene cruz, son las dos cara, pero en el truco de magia puedes tener la ilusion de elegir.
La diferencia esta sin embargo en esa teoria que dice que puedes elegir quien te gobierna... lo cual es "gracioso" dado que todos los medios repiten sistematicamente que puedes elegir entre capitalista, liberal,de derechas, supremacista o dictador y que debes odiar odiar a todos los demas en distintos grados.
#11
Todavía estoy esperando a que se derogue, aunque sea parcialmente, la ley mordaza.
#31
Pero vosotros a lo vuestro
Y una pelicula que no conocia "El despertar de una nación" 1933, que casualmente parece que encaja con el trumpismo.
Chat control para todos. No nos damos ni cuenta de lo que estamos perdiendo
Rechazo el control gubernamental tanto como la capacidad de influencia de estos perturbados adinerados y obviamente interesados no precisamente en el bien común.
Ademas, se ha demostrado que la manipulación del algoritmo puede hacer cambiar cualquier opinión de la gente, así que tiene que estar regulado y no en manos de locos psicópatas como Musk.
Esta guerra no la va a ganar.
Entonces, para qué la inicia?
Pero se acercan elecciones (Aragón ya la da por pérdida)... y tiene que demostrar que "se mueve" este inmóvil gobierno.