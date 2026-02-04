edición general
Telegram carga contra Sánchez y él contesta: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Telegram carga contra Sánchez y él contesta: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

La Moncloa cree que los “tecnooligarcas” saltan contra el presidente porque toca la cuestión central: su poder absoluto sobre el debate público. [Utilizad el modo lectura, ese botón tan mono a lado de la dirección del enlace]

Comentarios destacados:                        
#4 SantanaS
Y los hijoputas mandan un mensaje, ale a cagarla. Desinstalado.
12 K 104
Joice #41 Joice
#4 A mí también me ha tocado las pelotas ese mensaje.
3 K 33
Herumel #95 Herumel
#41 otro aquí que desinstaló.
0 K 12
#10 DotorMaster
Sánchez le echa un par de huevos, supongo que porque se siente respaldado por otros políticos europeos como Macrón. Esperemos que a los oligarcas estos se les deje claro que la soberanía es del pueblo, que no son ellos los soberanos. Y que estos movimientos para parar los pies a la oligarquía tecnológica no sean más que el principio, que se les ponga en el sitio donde les corresponde, y no quede todo en un bluff.
13 K 100
borteixo #50 borteixo
#10 musk vale pero el dueño de telegram de oligarca no tiene nada
0 K 10
#87 kovaliov7_6199a4fdcb40a
#10 Aquí la única oligarquía que hay es la del tirano Sánchez y su banda de mafiosos.
0 K 5
Ukchay #49 Ukchay *
#26

"en Europa estuvo a punto de terminar de pasar bastante tiempo entre rejas por no querer dar puertas traseras al gobierno francés."

Falso, se le detuvo por no querer entregar a la justicia datos de asesinos, narcotraficantes y pedofilos cuando los jueces se lo requerían.
9 K 91
#56 Russin
#49 efectivamente, y es que #26 es un mentiroso habitual
1 K 15
StuartMcNight #64 StuartMcNight
#49 El amigo #26 No dice nada que no sea un bulo.
1 K 14
#68 username
#49 estuvo a punto...pero se ve que se bajó el calzón
1 K 13
Mediorco #15 Mediorco *
Fuentes de la Moncloa aprovecharon el mensaje del fundador de Telegram para subrayar que el envío de este tipo a todos los usuarios sin su consentimiento "demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil". Además, se tacha al mensaje de "lleno de bulos" y defendieron que la ley quiere crear procedimientos transparentes para evitar la manipulación algorítmica y no una suerte de censura como promulga Dúrov.

A mí el gobierno me representa con esta ley.
13 K 89
kurroman #40 kurroman
#15 “Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, la parte de contenido ilegal la compro, el tema odio... fiftyfifty.
0 K 6
WarDog77 #67 WarDog77
#40 Eso lo define un juez
0 K 10
#32 fuemsa2004 *
#26 que yo sepa el mensaje lo ha mandado el tipo este, no sánchez, ya sánchez se le puede votar , o no, a este tío, no
9 K 75
Garbns #58 Garbns
#32 El jefe del Gobierno le ha contestado en redes sociales: “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, apelando a la famosa frase del Quijote a Sancho Panza.
1 K 20
#35 usuarioeliminado
#26 ¿No crees que lo menores están más expuestos a las redes sociales? Así como a las lootboxes y demás morralla hipercapitalista.
8 K 74
Lenari #77 Lenari
#35 Pues sí, pero recuerdo cuando yo decía que los crios solo tenían que tener móviles tontos, y que lo de repartir tablets o smarphones a crios, o que no hubiera leyes controlando el tema de lootboxes y mecanismos de adicción, que eso era una salvajada. La posición de la izquierda era guay tecnoprogre, del mundo de la piruleta wifi con usb. Criticarlo era Marvado Faszismo En Kontra de la Teknología.

Ahora la política oficial ha dado un giro de ciento ochenta grados, al punto de buscar un…   » ver todo el comentario
0 K 10
Lutin #28 Lutin
Lo inaudito es que unos cerdos con dinero se crean legitimados a insultar a presidentes de naciones soberanas por tener ese dinero.

A favor de regular la mierda de redes sociales que envenenan a la población, los niños no deberían de tener redes sociales.
8 K 67
#44 usuarioeliminado
#28 Justo esto. EL problema es que mucha gente (adultos en su mayoría) está totalmente sometida y no se dan cuenta que le están dando todo el poder a cuatro tecnofascistas con la empatía justa.
0 K 7
#63 NoMeVeas
#44 Es un equilibrio bastante difícil, a poco que te descuides, uno de los bandos se va a aprovechar.
1 K 16
Joice #45 Joice
#28 Y que encima aquí se defienda a esa gentuza y sus injerencias en nuestro país. Es que somos subnormales. Las RRSS son un cáncer a extirpar.
0 K 7
#106 Yqsyo
#45 puedes darte de baja cuando quieras. Me lo dijo un amigo informático.
Y que sepas que "ser un cáncer" está muy mal visto por el ministerio de la verdad. Te van a excomulgar.
0 K 6
borteixo #66 borteixo
#28 efectivamente, y somos los padres los responsables de no dejarles entrar. El sistema de autorización va a estar petado de fallos y vulnerabilidades como todo lo que hace el gobierno, luego vendrán las filtraciones de datos y tal.
0 K 10
#90 Yqsyo
#66 funcionará como un reloj. Igual que la web de Renfe
0 K 6
ColaKO #89 ColaKO
#28 Yo en realidad prohibiría todas las redes sociales algorítmicas y anónimas.

Redes sociales como esta o Reddit me parecen valiosas. Si hay que tener identidad real asociada a cada cuenta que se pueda rastrear fácilmente en caso de delito, evitar bots, cuentas falsas, etc es algo que tampoco me importa.
0 K 9
#99 Yqsyo *
#28 no han podido sacar el pajaporte y ahora nos vienen con esto. No saben hacer bien la web de Renfe y hay gente que aún piensa que pueden controlar internet. :popcorn:
Quién ha insultado? Puedes ser más preciso por favor?
Si no sabes educar a tus hijos, no los tengas por favor. Gracias
0 K 6
Battlestar #101 Battlestar
#28 Los pobres que no tienen donde caerse muertos también se creen legitimados a insultar a presidentes de naciones soberanas aun sin tener dinero, eh. Aquí tenemos todos los días a españoles insultando a Trump o Milei, como gente de diversos países latinoamericanos insultando a Sanchez, y ninguno es multimillonario.

Lo dices como si insultar a presidentes extranjeros fuera cosa de ricos xD
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Se le ha ido la perola fuerte tú.

¿Algo que tapar?
5 K 64
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
#1 El hostión del próximo domingo
5 K 61
titanus #16 titanus
#5 Sí, porque para CLM y Andalucía ya va a tener que inventarse otra cosa
3 K 41
#21 JGG
#5 Esa cita sí que va ser épica.
1 K 32
Lenari #26 Lenari
#1 A Sánchez se le está iendo la cabeza pero mucho.

El "tecnoligarca" de Telegram está exiliado de Rusia por ser crítico, tuvo que entregar VK al gobierno ruso, en Europa estuvo a punto de terminar de pasar bastante tiempo entre rejas por no querer dar puertas traseras al gobierno francés. Ese "oligarca" ha logrado el éxito a pesar de no plegarse y defender sus principios, lo que le ha estado a punto de costar la cárcel varias veces.

Que Sánchez vaya de "rebolusionario" precisamente con este hombre, es surrealista.
9 K 41
Verdaderofalso #39 Verdaderofalso
#1 este no sale en los papeles Epstein…
2 K 41
xiobit #47 xiobit
#1 Al Pavel y a Musk diràs. Los niños sin redes sociales están muuuuucho mejor.
4 K 43
#69 username
#47 y los niños mientras más lejos de Musk, Trump y esa tropa mejor
0 K 10
#96 jamon_de_jaboogie
#47 eso, así pueden ver las tertulias en TVE
1 K 17
#84 kovaliov7_6199a4fdcb40a
#1 Tirano, censor, corrupto. Algún día nos libraremos de ti y pagarás por tus crímenes.

Ahora cierra Menéame y ponle una multa.
0 K 5
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Pardiez! que el gobierno solo autorice una app oficial para hablar entre nos!!! como nos despistemos tenermo un charogpt instalado en cada dispositivo que tengamos xD xD xD
10 K 55
Mediorco #13 Mediorco *
#8 Pardiez! que quieren hacer reposnables a los directivos de Telegram. No podemos permitir que los ricos sufran! Que quieren que las redes sociales paguen ellas e implemente el sistema de control de entrada.
8 K 59
#65 Vindicta
#13 ¿Pero qué ricos?

Los que vamos a perder nuestro derecho a expresarnos sin miedo a que el gobierno nos supervise en un futuro decida castigarnos por opinar somos nosotros.
2 K 21
Mediorco #83 Mediorco *
#65 Pero si ya te supervisan las tecnológicas, inocente, y la policía ya va a buscarte a casa cuando se te va la pinza en la red. Las telecos que te dan internet tienen tu IP y hacienda tus datos fiscales.

Lo que ahora quieren es que los menores no estén expuestos a la red, que los directivos se hagan responsables de que eso se cumpla y de los contenidos que infrinjan la ley y que las propias tecnológicas tengan idear como quieren denegar el acceso a los menores. El control lo ponen ellas por ley.

¿Has visto? No te has leído ni de que va y ya le haces caso a lo que te dice el CEO ricachón de turno. Así han jodido tú mente.
1 K 14
#97 Vindicta *
#83 Para que la policía vaya a verme hace falta una orden judicial y una investigación. Y la información se guarda durante 4 años. Si en algún momento temo haber dicho algo que el nuevo gobierno de turno pasa a considerar delito, me basta con cerrar la cuenta antes de que pase, o irme al bar para escribir desde su WiFi. Si hay una identidad digital, esto ya es imposible.

Para que los directivos puedan bloquear el acceso a los menores, tú has de demostrar que eres mayor de edad. Para ello, o…   » ver todo el comentario
1 K 17
Mediorco #103 Mediorco
#97 Pues me da igual, que cojan mi IP que cojan mi DNI. Que te crees que no necesitaran una ley judicial luego? Que te crees que no tienen ya tus datos?.
Joer tío, despierta ya.

Para mí el tema de los menores no es una excusa. Tengo hijos y mis hijos tienen amigos y para mí es importante, MUY IMPORTANTE. Y es importante que las tecnológicas se hagan cargo.
0 K 11
#33 fuemsa2004
#8 como sois los de ultraderecha, siempre recurriendo al insulto, a ver si algún día alguno sois capaces de escribir algo sin insultar....
2 K 19
#75 araujos34
#33 No hay insulto ni ultraderechismo en el comentario al que respondes.
0 K 6
ur_quan_master #46 ur_quan_master
#8 pardiez! Establer servicios y protocolos neutros no controlados por empresas como XMMP para que los usuarios no sean cautivos de las empresas debería ser una prioridad
1 K 15
#22 bbzz
A mí me da la sensación de que nadie está pensando a futuro. Todos estos cambios permanecerán cuando haya un cambio de gobierno.

No creo que nadie de aquí esté cómodo si un gobierno de derechas llega a tener el control total sobre qué contenidos son aceptables y quién puede acceder a ellos, a qué políticos se investiga y a cuales no... Yo creo que es para darle una vuelta :-S
6 K 52
#30 Magicus *
#22 Como lo hace Sánchez, en Menéame se está de acuerdo con el control y la censura.

Fueran Trump o Milei, sería un escándalo.
6 K 36
WarDog77 #48 WarDog77
#30
1) Los dueños de los rrss deben de ser responsables legalmente de lo que pasa en sus rrss.
2) Un menor de 16 no debe de tener acceso a RRSS puesto que las RRSS ni protegen ni ponen disposición de los padres medios efectivos para proteger a sus hijos.
3) La RRSS deben de ser como la vida real donde en todo momento se sabe quién es el que dice algo (y como mínimo si lo ordena juez)
1 K 21
#72 Vindicta *
#48 Y prohibidas las reuniones a puerta cerrada, porque podrían conspirar contra el gobierno. En todo momento hay que saber quién dice qué. ¿Correcto?

#57 Esto no va de menores. Va de que tú y yo vamos a tener que identificarnos para demostrar que no somos menores, y van a poder monitorizar nuestras comunicaciones, ahora y en el futuro.
1 K 11
WarDog77 #79 WarDog77
#72 Si, si eso que se dice trasciende de una conversación privada y se difunde públicamente si, es imprescindible que ante un requerimiento judicial se pueda saber quién lo dijo
0 K 10
#85 Vindicta
#79 Es decir, que, tras tantos años, estábamos equivocados con el anonimato de la Red.

¿Si en el futuro llega un gobierno que no sea de tu cuerda y consideres filofascista, estarás tranquilo sabiendo que tienen acceso a todo lo que has dicho en redes?
0 K 7
#73 Magicus
#48 Claro, era super necesario "(...) reafirmar el control democrático sobre las redes sociales...", como dijo Sánchez.

Claro que sí.
0 K 9
Battlestar #92 Battlestar
#48 ni ponen disposición de los padres medios efectivos para proteger a sus hijos.

Porque de estar con el niño cuando está con el móvil, ni hablamos
0 K 10
#98 kovaliov7_6199a4fdcb40a
#30 En Menéame no quedan más que los lameculos del poder y todos sus lacayos. Ahora se de izquierdas es estar de acuerdo con el poder, que paga muy bien. Algún día volveremos a recuperar la soberanía y acabaremos con los usurpadores.
0 K 5
vicenfox2 #34 vicenfox2
#22 ¿Pensar más allá de una legislatura? ¡Ni que fuéramos chinos!
0 K 9
borteixo #54 borteixo
#22 ok, pero el actual gobierno ya es de derechas.
0 K 10
WarDog77 #57 WarDog77
#22 ¿De donde sacas eso de que el gobierno quiere tener control total de lo que es o no aceptable en las RRSS? ¿pruebas?
Yo solo hes visto hablar de hacer responsables a los dueños de las RRSS por lo que pasa en ellas y de proteger a los menores de la mierda que hay en las RRSS
0 K 10
capitan__nemo #37 capitan__nemo
"Durov insta a los usuarios de Telegram españoles a mantenerse “vigilantes”, exigir transparencia ..."

¿Como va la transparencia respecto a telegram, su operativa, su compañia, sus pactos e influencias, su operativa para comprobar que la mitad de los usuarios sean clones con operaciones globales de astroturfing de gobiernos y criminales?
www.meneame.net/story/son-enjambres-ia-representan-nueva-amenaza-democ

En cuantos paraisos fiscales y de la opacidad gestiona telegram su compañia. Opacidad contraria a la transparencia que pide para los demas.
4 K 50
borteixo #82 borteixo
#37 ok, pues desinstálala y ya.
0 K 10
Mediorco #91 Mediorco
#82 En eso estamos
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
España es el país que mas se mueve a favor de chatcontrol, de vigilarnos, de romper encriptaciones

Y en frente Elon Musk, las tecnologicas y demás

Dominan ambas caras de la moneda y nos enfrentan entorno a tener todas las opciones controladas
4 K 44
johel #11 johel *
#3 Ni siquiera son dos caras de la misma moneda, es la misma cara dibujada de dos formas diferentes; Los empresarios quieren controlar las redes para controlar a la poblacion y los gobiernos quieren controlar las redes para que terceros no controlen la poblacion.
En realidad la moneda no tiene cruz, son las dos cara, pero en el truco de magia puedes tener la ilusion de elegir.
14 K 124
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#11 Pero si se pone un control con carnet de identidad al final ambos tienen nuestros datos personales, redes, conversaciones privadas
3 K 49
johel #14 johel *
#12 Son dos formas diferentes de ejercer el control, pero siguen siendo dos formas de ejercer el control.
La diferencia esta sin embargo en esa teoria que dice que puedes elegir quien te gobierna... lo cual es "gracioso" dado que todos los medios repiten sistematicamente que puedes elegir entre capitalista, liberal,de derechas, supremacista o dictador y que debes odiar odiar a todos los demas en distintos grados.
0 K 10
Tumbadito #60 Tumbadito
#3 Entre una medida que pretende proteger a menores y un adulto que cuando lo apretaron un poquito con la boca cerrada entregó datos al FBI... ¿De qué lado de la libertad nos ponemos?

#11
2 K 21
#70 DoñaBot
#3 Aquí conviene recordar que los tres principales partidos socialdemócratas españoles están de acuerdo: la restricción de edad en redes sociales fue una propuesta legislativa de Sumar, a la que luego el PP presentó una enmienda para que la edad de restricción fuera a los 16 años (frente a los 14 de la propuesta original), que es de la que finalmente el PSOE ha anunciado
2 K 21
eldarel #6 eldarel
Pues no le falta razón. Aquí unos y otros van de la mano del control.
Todavía estoy esperando a que se derogue, aunque sea parcialmente, la ley mordaza.
3 K 39
Mediorco #102 Mediorco
#6 Tranqui que Feijoo y Abascal ya derogarán la Ley Mordaza xD.
0 K 11
mesalina #2 mesalina
Muy bien dicho
5 K 38
angelitoMagno #18 angelitoMagno
No sé si es la mejor idea del mundo la de compararse con el Quijote, un personaje que creía ver enemigos donde no los había.
2 K 34
#31 david_keen
#18 De hecho creo que sin darse cuenta han dado con la mejor analogía posible.
1 K 20
WarDog77 #62 WarDog77
#18 No veo que se compare con nadie, solo veo que usa una cita que se utiliza siempre en estos casos.
#31
Pero vosotros a lo vuestro
0 K 10
capitan__nemo #19 capitan__nemo *
En la busqueda de magnates de los medios de comunicacion (los antiguos tecnooligarcas) contra presidentes he encontrado a Hearst y esto
elpais.com/babelia/2021-04-26/la-fantasia-politica-reaccionaria-de-wil

Y una pelicula que no conocia "El despertar de una nación" 1933, que casualmente parece que encaja con el trumpismo.  media
2 K 30
WarDog77 #74 WarDog77
Vamos a dejarlo claro: No es legítimo que en un estado de derecho exista el anonimato ante requerimientos judiciales. Eso es impunidad, y no es admisible
2 K 30
#9 endy *
Siempre hay que buscar enemigos externos. Es el truco que siempre funciona.
2 K 29
Joice #43 Joice
#9 Lo que no hay que hacer es importar enemigos externos. Y nos los estamos comiendo a manos llenas.
0 K 7
#71 Grahml
Elon Musk difundiendo vídeos de sus líderes  media
1 K 27
Natxelas_V #25 Natxelas_V
Átame Pedro, átame fuerte. Necesito sentir la mordaza bien apretada. El aire libre me envenena, necesito sentir tu abrazo fuerte y tu control sobre mis actos y pensamientos. Átame! Sí! Así! Átame!
2 K 27
#42 usuarioeliminado
#25 Ojo con la coma vocativa, que se te escapa entre tanto despliegue de intelecto y ocurrencia.
1 K 16
#38 colorincolorado
Cuando me ha llegado un mensaje diciéndome cómo tengo que pensar para evitar que me digan cómo tengo que pensar me ha explotado la cabeza.
2 K 25
Cidwel #55 Cidwel
como os la han colao a todos, melones.
Chat control para todos. No nos damos ni cuenta de lo que estamos perdiendo
2 K 25
#7 Nasser
Si señor, sin que sirva de precedente: muy bien dicho
2 K 24
#23 no_soy_un_bot *
Todas esas palabras llamativas en los titulares ya aburren: fulanito carga contra, o explota, o acusa... podian rebajar un poco el tono.

.  media
2 K 24
MAVERISCH #52 MAVERISCH
Que gracioso va a ser a gente que ahora defiende eso aquí cuando esté VOX en el gobierno con el PP y quiera comentar cosas de ellos en Menéame, donde estarán perfectamente identificados diciendo cosas que, ellos, consideran que es odio.
2 K 22
josde #17 josde
En españa no hace falta buscarlos externos, están el PP, Vox y Junts que lo son.
1 K 21
Dene #94 Dene
El mensajito de mierda del Pavel me ha dado mucho asquito. Puto spam político. Aprovecharse del canal para soltar su mierda político no debería ser legal. Si quiere hacer política que se monte un partido y se presente a elecciones
2 K 18
mtrazid #36 mtrazid
Bueno, Sánchez con la excusa de los menores nos quiere controlar a todos. Ya en X si quieres ver p0rn tienes que mandarle el dni a X, por suerte para eso están las VPN...
1 K 16
#100 pirat
melon es el psicópata más rico del mundo y ha pedido abiertamente el voto para la ultraderecha.
Rechazo el control gubernamental tanto como la capacidad de influencia de estos perturbados adinerados y obviamente interesados no precisamente en el bien común.
1 K 14
#61 JGG
#53 Buen color el verde. Creo que te has confundido con el que va dentro.
0 K 12
#86 JGG
#81 :tinfoil:
0 K 12
#24 JGG
Qué largo se me va a hacer este año. A ver si llega ya el 2027.
0 K 12
WarDog77 #53 WarDog77 *
#24 Ya  media
0 K 10
avalancha971 #20 avalancha971 *
Le hubiera quedado mejor poner Sánchez en lugar de Sancho.
0 K 10
xiobit #59 xiobit
Australia, Francia, Reino Unido, Dinamarca y ahora España. Me parece perfecto que los niños no tengan acceso a las redes sociales.
Ademas, se ha demostrado que la manipulación del algoritmo puede hacer cambiar cualquier opinión de la gente, así que tiene que estar regulado y no en manos de locos psicópatas como Musk.
0 K 10
#80 tpm1
#59 El problema no es que los niños tengan acceso a redes sociales sino que, para evitarlo, puede que por el camino se carguen el anonimato del resto.
0 K 10
#76 ezain123
¿Cuántos de vosotros vais a dar el DNI para conectaros a meneame? Eso que propone Sanchez es lo mismo que lo del Chat Control que propuso Dinamarca y es la muerte de un internet anónimo por defecto.
0 K 9
Mediorco #88 Mediorco *
#76 Como si fueras anónimo ahora y la policía no pudiera encontrarte si se te va la pinza. ¡Ay! estos niños del verano xD xD
0 K 11
ColaKO #93 ColaKO
#76 Yo no tengo problema a que todas las redes sociales tengan asociadas una identidad real. Es un sacrificio a mi libertad individual que estoy dispuesto a correr a cambio de la destrucción de la cultura de la injuria, el racismo, la xenofobia, los bulos, mentiras, intoxicación de discursos de odio en general, sobre todo de los menores.
0 K 9
#78 araujos34
Ya tenemos palabro nuevo.
0 K 6
#27 Yqsyo *
Un buen perro sabe que peleas elegir para ganarlas, o retirarse.
Esta guerra no la va a ganar.
Entonces, para qué la inicia?
0 K 6
#29 JGG
#27 Para no hablar de trenes
1 K 21
#81 fernando_sierra
#29 Si, Musk también está en el ajo, para tapar lo de los trenes.
0 K 9
Ehorus #51 Ehorus
#27 humo..
la comisión ya he la dicho que a ver que hace (www.eldiario.es/tecnologia/bruselas-pone-duda-propuesta-sanchez-respon)
Por otro lado, sinceramente me parece una verguenza que el gobierno asuma labores de la propia familia. Entre otras cosas ya está la RGPD dicendo que el acceso de menores está legislado (www.elconfidencial.com/tecnologia/2026-02-04/pedro-sanchez-redes-socia)

Pero se acercan elecciones (Aragón ya la da por pérdida)... y tiene que demostrar que "se mueve" este inmóvil gobierno.
0 K 10
