Son capaces de fabricar “consenso sintético” y de minar de información falsa el conocimiento que alimenta la inteligencia artificial. Un hallazgo inquietante de estudios recientes es que los perfiles con rostros generados por IA a menudo se perciben como más confiables que los reales. Esta “superioridad estética” facilita que los enjambres construyan credibilidad antes de lanzar ataques coordinados de desinformación. No hablamos de simples memes o noticias falsas; hablamos de manipulación emocional y estratégica a escala industrial.
| etiquetas: enjambres de ia , consenso sintético
El primero es la creación de lo que los investigadores denominan cascadas de consenso sintético. Mediante la amplificación masiva de una narrativa, el enjambre genera la ilusión de que todo el mundo piensa igual.
El ser humano, instintivamente social, se deja influir por la “prueba social”: si parece que todos coinciden en algo, dudamos de… » ver todo el comentario
Es una posibilidad, la gente se adapta.