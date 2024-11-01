edición general
Qué son los enjambres de IA y por qué representan una nueva amenaza para la democracia

Son capaces de fabricar “consenso sintético” y de minar de información falsa el conocimiento que alimenta la inteligencia artificial. Un hallazgo inquietante de estudios recientes es que los perfiles con rostros generados por IA a menudo se perciben como más confiables que los reales. Esta “superioridad estética” facilita que los enjambres construyan credibilidad antes de lanzar ataques coordinados de desinformación. No hablamos de simples memes o noticias falsas; hablamos de manipulación emocional y estratégica a escala industrial.

AmenhotepIV #1 AmenhotepIV
Lo que hoy emerge sobrepasa con mucho los bots clásicos o las cuentas falsas que inundaban Twitter hace apenas unos años. Se trata de enjambres de inteligencia artificial (IA), sistemas diseñados para operar de forma coordinada, infiltrarse en el tejido social, mimetizarse con humanos y secuestrar el debate público. Lo que antes parecía ficción distópica ahora es una amenaza tangible.
AmenhotepIV #4 AmenhotepIV
¿Cómo logran estos enjambres doblegar la percepción social? Los estudios identifican varios caminos, pero dos destacan por su eficacia y sofisticación.

El primero es la creación de lo que los investigadores denominan cascadas de consenso sintético. Mediante la amplificación masiva de una narrativa, el enjambre genera la ilusión de que todo el mundo piensa igual.

El ser humano, instintivamente social, se deja influir por la “prueba social”: si parece que todos coinciden en algo, dudamos de…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Tú, sí, tú. Lo mismo eres el único humano que está leyendo esto y los demás somos IA. Piénsalo.
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos *
#7 ¿Y si eso es para lo que estoy programado? ¿Y si me han hecho creer que existo y resulta que ni siquiera el que se identifique con ese “yo” es nada más que una emulación muy sofisticada?
AmenhotepIV #2 AmenhotepIV
La aparición de estos enjambres no surge de la nada. Su diseño, según la citada investigación, se alimenta de un historial de manipulación organizada en redes sociales que ha escalado en alcance y sofisticación. Entre 2017 y hoy, los estudios documentan que las operaciones de desinformación digital se expandieron de 28 países a más de 70, afectando desde elecciones democráticas hasta conflictos armados. Hay ejemplos con bots tradicionales en la última década en Brasil, Filipinas, Estados Unidos o Myanmar que han tenido éxito a la hora de manipular a la opinión pública. Incluso para provocar revueltas violentas.
pip #5 pip
Si todo se llena de mierda en cantidades industriales e infiltrables puede ser que al final implosione, y acaben quedando redes de bots hablando con bots sin humanos prestando atención a la basura.

Es una posibilidad, la gente se adapta.
#6 endy
Vaya, el enjambre de IA quiere que pague 55 o 75 euros al año por leer eso
#3 Juanjolo
Cuando el Bitcoin era las tarjetas gráficas las que subieron de precio, con la IA es la ram la que escasea.
