Son capaces de fabricar “consenso sintético” y de minar de información falsa el conocimiento que alimenta la inteligencia artificial. Un hallazgo inquietante de estudios recientes es que los perfiles con rostros generados por IA a menudo se perciben como más confiables que los reales. Esta “superioridad estética” facilita que los enjambres construyan credibilidad antes de lanzar ataques coordinados de desinformación. No hablamos de simples memes o noticias falsas; hablamos de manipulación emocional y estratégica a escala industrial.