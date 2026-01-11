La tasa de desempleo de los nacidos en Estados Unidos aumentó después de que Trump redujera la inmigración [EN]

La "falacia de la masa laboral", creencia de que una economía solo tiene un número fijo de empleos, ha chocado frontalmente con la realidad. Reducir la oferta laboral no ha beneficiado a los trabajadores estadounidenses. “Los inmigrantes ayudan a las exportaciones, crean empleos como consumidores, llenan nichos en el mercado laboral y producen dinamismo para la economía que de otro modo no existiría”. Es incorrecto asumir que se necesitan menos inmigrantes para crear más oportunidades para los trabajadores estadounidenses.