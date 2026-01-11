edición general
La tasa de desempleo de los nacidos en Estados Unidos aumentó después de que Trump redujera la inmigración [EN]

La "falacia de la masa laboral", creencia de que una economía solo tiene un número fijo de empleos, ha chocado frontalmente con la realidad. Reducir la oferta laboral no ha beneficiado a los trabajadores estadounidenses. “Los inmigrantes ayudan a las exportaciones, crean empleos como consumidores, llenan nichos en el mercado laboral y producen dinamismo para la economía que de otro modo no existiría”. Es incorrecto asumir que se necesitan menos inmigrantes para crear más oportunidades para los trabajadores estadounidenses.

| etiquetas: estados unidos , inmigrantes , empleos , estadounidenses
#3 harverto
No me jodas que reduciendo la población también se reduce el mercado
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿¿Pero a cuantos cientos de miles o millones han expulsado??
#2 NO86 *
#1 Y los que se han ido voluntariamente antes de que los tiren a un continente distinto del suyo.
