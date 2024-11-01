Soy lo suficientemente valiente como para decirlo: Linux es bueno ahora, y si quieres sentir que realmente eres dueño de tu PC, haz de 2026 el año de Linux en (tu) escritorio [ENG]

Estoy totalmente de acuerdo y estoy comprometido. Ya me cansé de Windows y ascendí a las soleadas tierras altas de Linux, donde los árboles se llenan de frutas de código abierto y los hombres con grandes barbas exploran las cosas con la mente. No estoy solo. En la encuesta de hardware de Steam del mes pasado, el número de usuarios de Linux alcanzó un nuevo máximo histórico por segundo mes consecutivo, alcanzando la embriagadora cima de un enorme, ah, 3,2% del total de usuarios de Steam. Oye, estamos superando a los reproductores Mac.