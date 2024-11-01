Soy lo suficientemente valiente como para decirlo: Linux es bueno ahora, y si quieres sentir que realmente eres dueño de tu PC, haz de 2026 el año de Linux en (tu) escritorio [ENG]

Estoy totalmente de acuerdo y estoy comprometido. Ya me cansé de Windows y ascendí a las soleadas tierras altas de Linux, donde los árboles se llenan de frutas de código abierto y los hombres con grandes barbas exploran las cosas con la mente. No estoy solo. En la encuesta de hardware de Steam del mes pasado, el número de usuarios de Linux alcanzó un nuevo máximo histórico por segundo mes consecutivo, alcanzando la embriagadora cima de un enorme, ah, 3,2% del total de usuarios de Steam. Oye, estamos superando a los reproductores Mac.
Luego vuelvo a mi Debían y me vuelve la paz.
A día de hoy linux le da mil vueltas a windows en todo. Una distro amigable rollo pop OS, ubuntu, etc es mucho más fácil de usar y va mejor en juegos
Y aunque al principio de la publicación esta se centra en Steam, en juegos, lo más importante de Linux siempre será lo que dice en el título: tu PC es tuyo, con un sistema operativo que hace lo que tú quieres y no lo que decidan las empresas dueñas de otros sistemas operativos.
